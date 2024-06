Ce nouveau forfait mobile 5G de B&You marque une nouvelle étape dans les baisses de prix

Depuis plusieurs jours, les opérateurs se livrent une véritable bataille des prix dans le secteur des forfaits mobiles. Les grands gagnants de cette bataille ? Ce sont les utilisateurs. Preuve en est encore aujourd’hui avec ce nouveau forfait de B&You qui comprend la 5G, une grosse enveloppe de data et même de quoi voyager à l’étranger.

S’il y a bien un moment durant lequel il faut changer de forfait mobile, c’est bien pendant ce mois de juin. Depuis quelques jours, B&You propose l’un des meilleurs forfaits mobile du moment. Son nouveau forfait comprend en effet 80 Go de data en 5G, les appels et SMS illimités, une enveloppe de data en itinérance de 20 Go et surtout un prix plancher de 8,99 euros par mois seulement.

Encore mieux, ce forfait mobile peut même vous permettre de faire baisser le prix de votre box internet. On vous explique comment faire à la fin de cet article.

Que contient le nouveau forfait à 8,99 €/mois de B&You ?

Avec ce nouveau forfait, B&You marque vraiment une nouvelle étape dans les baisses de prix des forfaits 5G. Son prix mensuel est en effet inférieur à 9 euros par mois, ce qui n’est tout simplement jamais arrivé depuis le déploiement de la 5G en France. À ce tarif, il n’y a plus aucune raison de ne pas goûter à cette nouvelle norme réseau, souvent plus rapide et réactive que la 4G. Surtout quand elle est sur le réseau d’un des meilleurs opérateurs français.

Pour le reste, ce forfait se montre généreux. Pour 8,99 €/mois, vous aurez droit à :

80 Go de data en 5G (mais aussi 4G et H+)

20 Go de data en itinérance dans les pays de l’Union européenne

les appels illimités depuis la France métropolitaine vers France métropolitaine et les DOM (fixes et mobiles) ainsi que les SMS/MMS illimités

Un forfait sans engagement

Le dernier point est l’un des plus intéressants : comme ce forfait est sans engagement, vous pouvez changer d’opérateur quand vous le souhaitez. Et aucuns frais de résiliation ne sont appliqués lors de ce changement.

Comment changer facilement de forfait mobile ?

Souscrire à un nouveau forfait mobile ne prend que quelques minutes. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un RIB, de votre carte bancaire (pour payer la carte SIM) et de votre numéro RIO.

Lors de l’inscription, Bouygues Telecom permet en effet de conserver son ancien numéro. Pour ce faire, il faut simplement fournir son identifiant RIO, obtenu en composant le 3179 depuis votre smartphone. Vous recevrez dans les secondes qui suivent un SMS avec le fameux code RIO.

Quant aux démarches de résiliation et au transfert de ligne, ils sont entièrement gérés par Bouygues Telecom, qui se charge de tout. Vous n’avez plus qu’à attendre que votre carte SIM arrive ensuite dans votre boîte aux lettres pour changer “physiquement” d’opérateur mobile.

Un forfait qui permet aussi de faire baisse sa facture d’internet fixe

Bouygues Telecom pousse le concept d’économies encore plus loin en proposant une offre spéciale uniquement à ses abonnés mobiles. Le principe est simple : si vous disposez d’un forfait mobile chez B&You alors, vous avez l’exclusivité de l’offre « La Fibre Série Spéciale Bbox ».

La spéciale Bbox est l’une des meilleures offres internet fixe du moment. Sans engagement, elle aussi, celle-ci propose pour 29,99 euros par mois (sans hausse de prix passé 6 mois ou un an) :

Un débit en download pouvant atteindre 1 Gb/s

Un débit en upload pouvant atteindre jusqu’à 700 Mb/s

Une box TV 4K avec l’accès à 180 chaînes de télévision

L’accès au WiFi 6 à son domicile

Pour bénéficier de cette offre, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur cette page. Puis de prendre un forfait B&You si vous êtes nouveau client mobile pour ensuite ajouter la box à votre panier. Si vous êtes déjà client B&You, il vous suffit simplement de souscrire à l’offre Box, puis de vous rentrer vos identifiants B&You.