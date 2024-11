Bouygues Telecom innove avec sa nouvelle offre fibre très rapide et pas chère

Avec sa nouvelle offre, Bouygues Telecom chamboule le marché des FAI. Au programme : une connexion fibre ultra-rapide jusqu’à 8 Gb/s à un prix ultra-concurrentiel.

Vous préférez utiliser l’interface de votre téléviseur connecté plutôt que le décodeur TV de votre FAI, et vous n’avez même pas de téléphone fixe ? Bouygues Telecom risque alors de bousculer vos habitudes d’abonnement.

Le fournisseur d’accès à internet propose depuis cette semaine une offre inédite sur le marché : un abonnement fibre à très haute vitesse, dépourvu des appels illimités et de décodeur TV pour un prix plancher de 23,99 euros. Le tout sans engagement.

Bouygues Telecom privilégie la vitesse de votre connexion internet

Affichée à 23,99 euros par mois, la nouvelle offre B&YOU Pure fibre de Bouygues Telecom est l’une des moins chères du marché. Pourtant, il s’agit aussi de l’une des plus rapides à destination des particuliers. Elle inclut :

jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi pour les clients éligibles avec option Débit + (jusqu’à 2 Gb/s et 900 Mb/s pour les clients non éligibles à cette option) ;

une box compatible WiFi 6E ;

l’installation de la fibre clés en main ;

la livraison gratuite de la box en point relais ;

une assistance 24 h/24 gratuite pendant les deux premiers mois ;

un répéteur Wi-Fi disponible en option (+4 euros/mois).

Vous l’aurez compris, cette offre n’inclut pas la téléphonie ni la télévision par défaut pour en faire baisser le prix.

Le forfait B&YOU Pure fibre a tout ce qu’il vous faut. // Source : Bouygues Telecom

Néanmoins, l’opérateur a tout de même prévu une offre TV + téléphonie plus conventionnelle. Elle vous permet de profiter de plus de 180 chaînes depuis un décodeur 4K, ainsi que des appels illimités en France et vers les fixes de plus de 110 destinations.

Son prix est de 29,99 euros par mois, mais la vitesse de téléchargement est ici limitée à 1 Gb/s et elle est réservée aux clients mobiles B&You.

Une souscription simplifiée

L’autre avantage de la Pure Fibre de B&You est son absence d’engagement, et d’augmentation du prix après un an. Une caractéristique rare pour un abonnement avec un aussi bon positionnement tarifaire.

Bouygues Telecom vous simplifie l’installation de la fibre. // Source : Midjourney

Pour y souscrire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée B&YOU Pure fibre et de le mettre dans votre panier. Une fois votre box choisie et commandée, Bouygues Telecom se charge de tout.

La résiliation de votre abonnement actuel est intégralement prise en charge par Bouygues Telecom. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre abonnement internet fixe en composant le 31 79 depuis la ligne fixe concernée.

Si vous ne disposez pas de téléphone fixe, composez l’un des numéros suivants depuis un mobile en fonction de votre opérateur actuel et indiquez le numéro de la ligne concernée :

Orange : 0 800 00 3179

: 0 800 00 3179 SFR : 0 800 97 3179

: 0 800 97 3179 Free : 0 805 92 3179

Quelques jours plus tard, un technicien vous contactera pour fixer un rendez-vous et procéder au raccordement final.