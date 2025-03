Free est le 5e opérateur télécom d’Europe en 2024 : voici les chiffres qui le prouvent

2024 aura été l’année d’Iliad : 50 millions d’abonnés, 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une place dans le top 5 européen.

Xavier Niel // Source : Iliad

Le Groupe, qui regroupe Free en France, Play en Pologne et Iliad Italia en Italie, a publié ses résultats ce 25 mars 2025, et ils sont impressionnants.

Avec une croissance de 8,5 % de son chiffre d’affaires et 2 millions de nouveaux abonnés, Iliad prouve qu’on peut encore faire des étincelles dans un secteur télécoms souvent qualifié de « mature ». On parle de 50 millions d’abonnés, 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une place dans le top 5 européen.

Derrière ces chiffres, il y a une stratégie qui marche : proposer des offres simples, généreuses et à prix fixes (comme les forfaits Free à 2 € et 19,99 €, bloqués jusqu’en 2027), tout en investissant massivement dans les réseaux. D’ailleurs, Free prouve ainsi qu’ils n’ont pas besoin de recouvrir sans cesse à des remises dans tous les sens.

En France, Free a recruté 668 000 nouveaux abonnés nets, dont 513 000 en mobile (avec une majorité en 4G/5G) et 155 000 en fibre ou haut débit. En Pologne, Play a gagné 270 000 abonnés mobiles, et en Italie, Iliad Italia a encore explosé les compteurs avec 906 000 nouveaux clients mobiles et 142 000 en fibre. Résultat ? Une machine qui attire les clients et fait grimper les revenus.

En France, 82 % des abonnés haut débit sont passés à la fibre, et 94 % de la population est couverte en 5G. Ajoutez à ça des innovations comme le lancement du Wi-Fi 7 en janvier 2024 et de la 5G SA (Standalone, une version plus performante de la 5G) en septembre, et on comprend aussi la dynamique derrière le groupe.

L’intelligence artificielle et la RSE : le futur d’Iliad

2024, c’est aussi l’année où Iliad a mis un pied dans le futur avec l’intelligence artificielle. Lors du Sommet sur l’IA à Paris en février 2025, le Groupe a annoncé un plan ambitieux : 3 milliards d’euros pour devenir un leader européen de l’IA. Cela passe par des projets comme OpCore (une plateforme de datacenters), Scaleway (une énorme capacité de calcul pour l’IA) et Kyutai (un labo de recherche ouvert).

