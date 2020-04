Comment RED by SFR a adapté son offre fibre pour le confinement

RED by SFR a choisi de maintenir les livraisons et l'installation à domicile durant la crise actuelle. Qui plus est l'opérateur veut améliorer le quotidien des consommateurs en intégrant gratuitement plusieurs bouquets de chaînes à son forfait fibre.

Le confinement qui touche la France depuis maintenant plus de deux semaines a mis en avant l’importance des connexions Internet personnelles. Entre le télétravail des parents et le divertissement des enfants, sans parler de la scolarité à distance, il est essentiel de pouvoir compter sur un réseau Internet fiable, stable et fort d’un important débit. De ce côté-là, RED by SFR s’est voulu rassurant. Non content de proposer un forfait fibre modulable à 300 Mbit/s pour seulement 23 euros mensuels sans engagement, l’opérateur a pris des dispositions pour assurer l’installation et la maintenance de son réseau fibre durant ces temps de crise.

Garantir un accès Internet pour tous

En effet, tout en privilégiant la sécurité de ses employés, RED by SFR maintient la livraison de ses produits et l’installation à domicile durant la période de confinement. Les délais de livraison sont toutefois légèrement rallongés.

Il est donc tout à fait possible de changer d’offre Internet fixe et d’opter pour le forfait fibre à 300 Mbit/s de RED by SFR durant cette crise sanitaire. D’autant que le passage d’un opérateur à l’autre se réalise désormais sans coupure. Vous conserverez un accès à Internet même si l’installation de la fibre n’a lieu que dans une quinzaine de jours.

Bien entendu, le changement de forfait Internet est toujours aussi simple chez RED by SFR. Il vous suffit de vous rendre sur le site web de l’opérateur, de réaliser un test d’éligibilité et de configurer votre forfait (nous y reviendrons) avant de vous abonner. De là, RED by SFR se chargera de résilier votre ancienne souscription. Vous ne devrez fournir que votre numéro RIO (que vous pouvez obtenir en appelant le 39 19 depuis votre ligne téléphonique actuelle) si vous souhaitez conserver votre ancien numéro. Dans le cas contraire, RED by SFR vous en fournira un nouveau.

Étoffer son forfait pour améliorer le confinement

L’autre grande mesure prise par RED by SFR pour améliorer votre quotidien est l’ajout gratuit d’options normalement payantes à son forfait fibre. Car, comme on vous le suggérait plus tôt, le forfait fibre de RED by SFR est complètement modulable. Pour 23 euros par mois, sans évolution programmée de prix au bout d’un ou deux ans, le forfait de RED by SFR vous donne accès à :

un débit de 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plus de 100 destinations

la location gratuite de la box

Si vous avez besoin de plus de fonctionnalité, la flexibilité du forfait RED by SFR vous permet d’ajouter de nombreuses options afin de répondre à toutes vos attentes. Des options comme l’accès au décodeur TV et 35 chaînes de la TNT pour 2 euros supplémentaires par mois (location de la box incluse) ou le bouquet RMC Sport pour 19 euros supplémentaires par mois.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, tous les abonnés ayant souscrit à un forfait comprenant une box TV ont accès gratuitement jusqu’au 18 avril prochain aux bouquets de chaînes “Plus Jeunesse” et “Divertissement & Découverte”.

Avantage non négligeable, vous avez la possibilité de désactiver les options supplémentaires quand bon vous semble, afin d’en profiter uniquement lorsque c’est nécessaire.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.