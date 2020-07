Bouygues Telecom : le Xiaomi Mi 10 Lite devient le smartphone 5G le plus abordable avec les forfaits Sensation

Le déploiement de la 5G en France est imminent. Bouygues Telecom propose de s'y préparer, sans pour autant se ruiner, avec de belles promotions sur les combos forfait + smartphone. Le Xiaomi Mi 10 Lite passe ainsi à 1 euro en achat immédiat (+5 euros par mois pendant 2 ans) en accompagnement d’un forfait Sensation 60 Go.

Le réseau 5G arrive, et il arrive vite puisqu’il débarque en France dès cette année. Si les smartphones compatibles avec cette nouvelle norme se comptent encore sur les doigts de la main, leurs prix flirtent bien souvent avec les 1 000 euros, voire plus. Bouygues Telecom permet de se préparer sereinement à son arrivée en intégrant la 5G dans ses forfaits Sensation, et en appliquant de sacrées réductions sur une série de smartphones 5G. À commencer par le Xiaomi Mi 10 Lite qui voit son prix fondre à 1 euro lors de l’achat avec un forfait Sensation 60 Go.

Un véritable flagship-killer

Ne vous laissez pas berner par le nom du Xiaomi Mi 10 Lite, il n’a pas grand chose « d’allégé ». Malgré sa particule, celui-ci a tout du flagship-killer et n’a aucun mal à rivaliser avec plusieurs smartphones considérés comme premium. Il faut dire que le Xiaomi Mi 10 Lite en a dans le ventre. Ainsi, sous le châssis se glissent un SoC Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Une telle configuration permet au Xiaomi Mi 10 Lite de rester fluide quel que soit l’usage, de la simple navigation web aux sessions de jeux, en passant par le visionnage de contenu en streaming. D’autant qu’avec le forfait Sensation 60 Go, le manque de données mobiles ne se fera jamais sentir. Quant à sa compatibilité 5G, elle assure un support immédiat lors du déploiement prochain de ce réseau bien plus performant.

Le Xiaomi Mi 10 Lite déploie un grand écran AMOLED de 6,57 pouces, à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Une discrète encoche en goutte d’eau le complète, offrant ainsi une bonne surface d’affichage.

Une grande polyvalence photographique pour un prix réduit

Outre ses performances et sa connectivité 5G, l’autre grande force du Xiaomi Mi 10 Lite est sa dimension photographique. En effet, celui-ci fait preuve d’une grande polyvalence grâce à un module dorsal composé de 4 capteurs. On y trouve ainsi :

une caméra principale grand-angle de 48 mégapixels

un capteur ultra-grand angle de 8 mégapixels

un capteur macro de 2 mégapixels

un capteur de profondeur de 2 mégapixels

Tout ce beau monde permet au Xiaomi Mi 10 Lite de délivrer des clichés de bonne facture, avec une netteté et un niveau de détails plus que correct. Et ce, de jour comme de nuit. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Xiaomi Mi 10 Lite peut compter sur une batterie de 4 160 mAh, ce qui lui assure presque deux jours d’usage en une seule charge.

Lorsque l’on regarde la fiche technique du Xiaomi Mi 10 Lite, puis son tarif, on comprend que Xiaomi a cherché à proposer le meilleur rapport qualité/prix en matière de smartphone 5G. Hors de la promotion Bouygues Telecom, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G est en effet vendu 399 euros, ce qui en fait déjà le téléphone 5G le plus abordable du marché.

Mais grâce à l’importante réduction mise en place par Bouygues avec son forfait Sensation 60 Go, le Xiaomi Mi 10 Lite passe à 1 euro à l’achat immédiat (après une ODR de 50 euros), puis 5 euros par mois (à ajouter au prix du forfait) pendant 24 mois, soit un total de 121 euros. Autant dire qu’à ce prix-là, le Xiaomi Mi 10 Lite est VRAIMENT le smartphone 5G le plus accessible du moment.

Le forfait Sensation 60 Go se place comme une offre mobile très complète. Car en plus d’être entièrement compatible avec la 5G, ce forfait fournit chaque mois :