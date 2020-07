Télévision : les premières publicités devraient arriver en octobre sur certains écrans

Après que France Télévisions a signé un accord sur les publicités ciblées à la télévision avec Orange et Bouygues Telecom, on apprend que les premières annonces de ce genre devraient être diffusées dans le courant du mois d'octobre.

La semaine dernière, France Télévisions a annoncé deux accords importants concernant l’arrivée de la publicité ciblée à la télé. La première alliance a été nouée avec Orange, mais l’opérateur historique a rapidement été suivi par Bouygues Telecom qui a signé un accord très similaire.

En résumé, retenez que les utilisateurs de box TV Orange et Bouygues Telecom verront s’afficher des publicités ciblées sur les chaînes de France Télévision. Le ciblage se fera en fonction de leur niveau de consommation de contenus télévisuels et sur leur géolocalisation. Évidemment, cette initiative se fera dans le respect de la réglementation des données personnelles affirme chaque partie et les utilisateurs devront donc donner leur accord, à la manière de ce que l’on peut voir sur les sites web depuis le RGPD. Précisons aussi que les deux FAI concernés par cette alliance avec France Télévisions attendent la publication d’un décret autorisant justement cette pratique publicitaire.

Premières publicités ciblées prévues pour octobre

Le décret en question sera une mise à jour du texte du texte du 27 mars 1992, mais nous ne savons pas encore avec certitude quand il sera publié. Interrogé sur le sujet, Orange nous éclaire toutefois sur la question.

Nous pensons que le décret devrait être publié d’ici la fin du mois de juillet, sans certitude complète à ce stade. Nous sommes sur un planning de mi-octobre pour commencer les premières exploitations avec France Télévisons Publicité mais qui dépendra en effet de la publication du décret.

Orange et Bouygues Telecom semblent très confiants quant à la publication imminente du nouveau décret. Ce délai envisagé à la moitié du mois d’octobre pour les premières mises en application des publicités ciblées paraît donc fort plausible.