Après Orange, Bouygues Telecom signe aussi pour des pubs ciblées à la télévision

Comme Orange, Bouygues Telecom signe lui aussi un accord avec France Télévisons pour afficher des publicités ciblées sur les chaînes du groupe TV visionnées depuis les box TV de l'opérateur.

Bouygues Telecom a signé un partenariat avec France Télévisions pour adresser des publicités ciblées sur les chaînes du groupe TV depuis les box TV de l’opérateur. Fait intéressant : Orange a annoncé un accord identique avec le même partenaire quelques jours avant.

Ainsi, « dans la perspective de l’arrivée de la TV adressée en France, qui devrait être autorisée dans le cadre de la modification prochaine du décret du 27 mars 1992, Bouygues Telecom ambitionne de devenir un acteur de ce nouvel écosystème », lit-on dans le communiqué. Et au FAI d’indiquer qu’un parc de 4 millions de box sont est concerné en France et qu’il va « proposer sa solution « fullstack » intégrée à l’environnement publicitaire des chaînes de France TV ».

Pour aller plus loin

BBox TV : Google pourrait cibler les pubs que vous regardez à la télévision

Comme Orange avant lui, Bouygues Telecom souligne également que cette initiative se concrétisera dans le « strict respect de la réglementation des données personnelles ». Ce n’est pas précisé explicitement dans le communiqué, mais on imagine que les utilisateurs devront donner leur accord. On peut comparer cela avec le bandeau qui s’affiche sur les sites que vous consultez pour la première fois et qui demande votre accord pour récolter des données de navigation sur vous à des fins publicitaires — conformément au RGPD européen.

Habitudes de consommation et données de localisation

Les arguments mis en avant par Bouygues Telecom ne vous surprendront pas : une meilleure pertinence des publicités pour les téléspectateurs et une meilleure efficacité dans la communication des annonceurs sont ainsi évoquées par l’opérateur. Contactée par nos soins, l’entreprise explique que les annonces ciblées se baseront sur « les habitudes de consommation TV » pour repérer qui sont de gros consommateurs, ainsi que sur les données de localisation associées à leur contrat (pas l’adresse précise) comme le département, la commune ou encore le code IRIS de l’Insee. Les chaînes regardées et les données web ne sont pas exploitées.

Reste à savoir quand ces premières publicités ciblées feront leur début sur les chaînes France TV. Il faudra attendre la mise à jour du texte de loi mentionné plus haut pour commencer à avoir une idée plus précise sur cette question.