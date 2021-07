Forfait fibre : derniers jours pour profiter du forfait Bbox en série spéciale à seulement 15,99 €/mois

Les bonnes affaires ne sont jamais de repos chez Bouygues Telecom. L’opérateur lance une Série Spéciale Bbox Fibre pendant quelques jours. Cet abonnement se positionne sur le même tarif que la Bbox FIT, mais avec un débit plus élevé.

Avec ses offres Bbox, Bouygues Telecom s’adresse à tous les profils d’utilisateurs et utilisatrices, qu’ils aient un petit budget ou besoin d’un débit important. Pile entre son forfait Bbox FIT très abordable et son abonnement Bbox Must bien équilibré, l’opérateur propose une offre limitée qui réunit le meilleur des deux mondes, à savoir un bon débit fibre et un prix réduit.

Arrive donc le forfait fibre en série spéciale qui propose un débit en téléchargement de 500 Mbit/s (300 Mbit/s en envoi) pour seulement 15,99 euros par mois (pendant un an), soit le même tarif que celui de la Bbox FIT. Une offre qui permet donc de bénéficier de l’excellent réseau de Bouygues Telecom en faisant des économies.

La série spéciale Bbox en un coup d’oeil :

500 Mbit/s pour le prix de 300 Mbit/s ;

Appels illimités vers les fixes en France et dans 110 pays ;

Décodeur TV 4K avec 180 chaînes.

Pour mieux comprendre le forfait Bbox en série spéciale

L’offre Bbox 500 Mbits/s en détails

Si en temps normal, Bouygues Telecom propose trois offres Bbox (FIT, Must et Ultym), un quatrième forfait pointe aujourd’hui le bout de son nez le temps d’une promotion estivale. En termes de services, celui-ci prend place entre le Bbox fit et le Bbox must puisqu’il assure un débit montant de 500 Mbit/s et un débit en envoi de 300 Mbit/s (contre 300 et 200 Mbit/s pour le Bbox FIT). Un tel débit vous permet par exemple de télécharger un jeu comme F1 2021 (80 Go) en seulement 20 minutes.

On retrouve également un boîtier TV Bbox 4K, habituellement fourni avec le forfait Bbox must. Cette box donne accès à un bouquet de 180 chaînes de télévision et son interface Android TV lui permet de profiter de nombreuses applications telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore OCS. Une fonctionnalité pour enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes pour les visionner plus tard est également de la partie. D’autant que la Bbox 4K compte sur un espace de stockage de 128 Go, largement de quoi se constituer une bibliothèque personnelle de films et d’émissions enregistrés.

Enfin, une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes en France dans plus de 110 pays est fournie. Attention, la limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, vous devrez débourser quelques euros pour couvrir le hors-forfait.

Combien coûte la série spéciale Bbox Fibre ?

L’avantage du forfait Bbox en série spéciale est qu’il est facturé au même prix que la Bbox FIT. Il affiche un prix mensuel de 15,99 euros pendant un an.

Une fois ce délai passé, le prix du forfait grimpe à 36,99 euros par mois. L’offre Bbox en série spéciale nécessite un engagement minimal de 12 mois. Après quoi, Bouygues Telecom vous offre une grande souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Souscrire au forfait BBox en série spéciale

Lors du changement de fournisseurs, toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par Bouygues Telecom, ainsi que les éventuels frais, et ce jusqu’à 100 euros.

Vous pouvez bien entendu vérifier votre éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. Une fois la vérification faite, il est possible de conserver son numéro de ligne actuel au moment de la souscription. Pour ce faire, il suffit de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe actuelle. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.