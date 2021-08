Vente Flash : la fibre Bouygues 300 Mbit/s est à moins de 10 euros jusqu’au 15 août

Bouygues Telecom frappe un grand coup avec une offre fibre au tarif plancher allant à l’essentiel. Jusqu’au 15 août, sa Bbox Fit est en effet disponible à moins de 10 euros par mois pendant un an.



Bouygues Telecom poursuit son offensive tarifaire avec le retour de la série limitée Bbox Fit, une offre double play, qui se retrouve actuellement en promotion pour une durée limitée. Jusqu’au 15 août prochain, il est possible de profiter d’une ristourne de 65 % sur le prix de ce forfait, ce qui le fait descendre à moins de 10 euros par mois pendant un an.

Un tarif on ne peut plus alléchant pour tous ceux qui souhaitent découvrir une offre simple, directe et peu onéreuse, sans pour autant rogner sur la qualité du service.

L’offre Bbox Fit en résumé

Connexion fibre 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi

9,99 euros par mois la première année jusqu’au 15 août

Appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays

Jusqu’à 100 euros de remboursés sur les frais de résiliation de l’ancien opérateur

Spotify premium offert pendant 6 mois

La fibre à moins de dix euros par mois

Avec cette Bbox Fit, Bouygues a décidé d’aller à l’essentiel et propose une offre parmi les plus abordables du marché avec une tarification qui passe sous la barre des 10 euros par mois. Un produit simple et efficace qui permet de bénéficier d’un accès à la fibre, sans suppléments qui viennent gonfler la facture. Une offre idéale pour les étudiants qui désirent une bonne connexion Internet sans boitier TV pour l’année scolaire à venir.

Offre avec engagement d’un an habituellement proposée à 29,99 euros par mois, elle est actuellement disponible au tarif de 9,99 euros par mois. Une jolie réduction qui coure jusqu’au 15 août prochain, et qui permet de bénéficier d’un accès à la fibre Bouygues et d’une ligne téléphonique fixe.

Au-delà de la première année d’engagement, cette Bbox Fit reprendra son tarif initial de 29,99 euros, mais il sera possible de la résilier en toute simplicité. À noter enfin qu’il faudra débourser 48 euros supplémentaires lors de l’inscription au titre des frais de mise en service.

300 Mb/s, pas de TV : une offre qui va à l’essentiel

Au cœur de cette offre se trouve un accès à la fibre Bouygues via un modem Bbox. Là encore, l’opérateur va à l’essentiel en proposant un débit pouvant grimper jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement, et un débit allant jusqu’à 200 Mb/s pour l’envoi.

Des débits amplement suffisants pour la grande majorité des activités internet habituelles, que ce soit le jeu sur internet, le visionnage de série ou l’envoi de documents volumineux. À titre d’exemple, le téléchargement d’un jeu d’environ 50 Go prendra une petite vingtaine de minutes, tandis que l’envoi d’un fichier de 500 Mo se terminera en 20 secondes seulement. C’est aussi l’assurance de regarder Netflix en 4K sur sa télévision sans jamais baisser en qualité.

Côté téléphonie, cette Bbox Fit propose des appels illimités vers les numéros fixes en France et vers plus de 110 destinations à travers le monde.

Pour proposer une offre fibre à moins de 10 euros, Bouygues à fait le choix de ne pas inclure d’offre TV dans sa Bbox Fit. Un manque qui pourra aisément être contourné grâce aux services de streaming, aux services de VoD des différentes chaînes, et à des modes de diffusion alternatifs comme l’Apple TV ou le Chromecast. D’autant plus que le débit proposé s’avère tout à fait suffisant pour profiter de conditions de visionnage optimales.

Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches pour vous

Au-delà de son prix très attractif, cette Bbox Fit bénéficie de plusieurs avantages supplémentaires, en particulier au niveau de la procédure de migration de l’abonnement. À l’instar de ce qui se fait avec les forfaits mobile, il est en effet possible de conserver son numéro de fixe en en faisant la demande auprès du nouvel opérateur.

Pour ce faire, rien de très compliqué, il suffit de récupérer son numéro RIO et de le communiquer à Bouygues qui se chargera alors de toutes les démarches à votre place, y compris des démarches de résiliation de votre ancien opérateur. De plus, Bouygues rembourse actuellement jusqu’à 100 euros sur les éventuels frais de résiliation entraînés par cette démarche.

Afin de récupérer votre numéro RIO, il existe plusieurs possibilités. La première consiste à appeler le 31 79 depuis votre ligne fixe. La seconde, à appeler un numéro spécifique (et gratuit), à savoir le 0800 943 943 pour Bouygues Telecom.

Comme le reste de la gamme Bbox, cette Bbox Fit bénéficie de l’engagement “Internet Garanti” de Bouygues Telecom. Dès la souscription, et afin de pallier d’éventuels soucis de connexion, l’opérateur prête une clef 4G qui permet d’assurer la continuité du service en toutes circonstances.