Bbox Fit : il est désormais possible de profiter de la fibre internet à -35 %

Pour travailler efficacement à la rentrée, il est important d’avoir une bonne connexion Internet. Ça tombe bien parce que Bouygues Telecom fait tomber la Bbox Fit à 9,99 euros pendant 1 an.

La rentrée est souvent la période de l’année où le moindre sou compte. Heureusement, il existe plusieurs solutions pour préserver son budget, notamment en changeant d’abonnement Internet. Car oui, Bouygues Telecom propose désormais un forfait fibre en promotion qui vous permet de profiter d’un bon débit pour moins de 10 euros mensuels.

Ainsi, l’abonnement Bbox Fit avec la fibre est vendu 9,99 euros par mois pendant un an, soit une réduction de 35 % de son prix habituel. Un tarif qui repasse ensuite à 30,99 euros par mois. Cela dit, l’engagement minimum ne dure qu’un an, c’est-à-dire le temps de la promotion.

L’offre Bbox Fit en détail

Bien qu’abordable, la Bbox Fit ne lésine pas sur la qualité de son service. Son débit montant est de 400 Mbit/s et son débit en envoi monte jusqu’à 400 Mbit/s. Une vitesse de connexion très rapide qui permet d’installer un jeu de 50 Go en moins de 20 minutes. Le téléchargement d’un film HD de 2 Go se fait en une quarantaine de secondes.

Si vous avez le moindre doute concernant la qualité de la couverture réseau, vous avez la possibilité d’utiliser l’application mobile fournie par Bouygues Telecom pour contrôler le niveau du Wi-Fi dans votre domicile.

La Bbox Fit donne aussi accès à une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Une limite est fixée à 199 correspondants différents. Si vous dépassez cette limite, vous devrez payer un supplément.

Combien coûte l’offre Bbox Fit ?

Avec la Bbox Fit, Bouygues Telecom livre l’exemple même d’un excellent rapport qualité-prix en matière de forfait Internet fixe. Il faut dire que l’opérateur propose une offre fibre qui ne vous demande pas de débourser une fortune chaque mois. La Bbox Fit est ainsi facturée 9,99 euros par mois pendant un an. Passé ce délai, le prix retourne à 30,99 euros mensuels.

Mais le véritable avantage de ce forfait fibre est la durée de son engagement. Là où les autres acteurs du marché imposent un engagement allant jusqu’à 2 ans, Bouygues Telecom ne demande qu’un an de fidélité. Soit la durée de la promotion. Vous pouvez donc gérer librement votre souscription au bout de 12 mois.

La Bbox Must : l’autre box internet de Bouygues Telecom en promo

Si vous avez besoin d’un débit plus élevé, Bouygues Telecom baisse aussi le prix de sa Bbox must. Celle-ci jouit d’un débit montant de 1 Gb/s et d’un débit descendant de 700 Mb/s. Autre point fort, elle embarque un boîtier TV 4K qui propose un bouquet de 180 chaînes. Ce décodeur vous permet même d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programme.

Habituellement vendue 22,99 euros par mois pendant un an, la Bbox must dégringole à 15,99 euros mensuels. Après 12 mois, son prix remonte à 40,99 euros. Là encore, l’engagement minimal est d’un an.

Souscrire au forfait BBox Fit

Il est devenu extrêmement simple de souscrire à un forfait fibre. L’inscription ne prend qu’une dizaine de minutes sur le site de Bouygues Telecom et l’opérateur assure toutes les démarches de résiliation. Bouygues Telecom va même plus loin en remboursant jusqu’à 100 euros sur les éventuels frais réclamés par votre ancien fournisseur d’accès Internet.

Il est tout à fait possible de vérifier son éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. Vous pouvez également conserver votre numéro de ligne actuel. Pour ce faire, il suffit de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe actuelle. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.