Bbox Fit : et si vous arrêtiez de payer votre abonnement fibre trop cher ?

Rentrée oblige, les opérateurs internet rivalisent d’offres pour attirer de nouveaux clients. Cette année, Bouygues Telecom n’a pas lésiné sur les moyens avec un abonnement fibre qui ne vous coûtera que 9,99 euros par mois pendant un an.

Septembre est une période charnière, celle où l’on fait le plus de changements. La rentrée constitue le moment idéal pour renouveler son matériel, changer de forfait mobile ou bien d’abonnement internet. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que de nombreux acteurs, que ce soient des e-commerçants ou des opérateurs télécoms, se fendent de promotions particulièrement intéressantes pour le portefeuille.

Il suffit d’ailleurs d’aller faire un tour chez Bouygues Telecom pour s’en apercevoir. En ce moment, l’opérateur vous propose ainsi de découvrir son abonnement fibre Bbox Fit à 9,99 euros par mois pendant un an.

Quels sont les avantages de la fibre Bouygues Télécom ?

Souscrire à une offre fibre chez Bouygues Télécom, c’est bénéficier de nombreux avantages liés à votre contrat. Fort de sa réputation, l’opérateur propose des prestations haut de gamme et un service trois étoiles à ses clients, via des engagements clairs et précis.

Le premier d’entre eux : vous offrir le meilleur service possible. Concrètement, cela signifie que l’opérateur vous garantit une connexion internet dès le premier jour de vote contrat en mettant à votre disposition une clé 4G et 100 Go d’internet mobile en attendant la mise en service de votre ligne.

Pour ne rien gâcher, vous bénéficierez aussi d' une installation gratuite de la fibre . Sachez enfin que l'application Bouygues vous propose un diagnostic Wi-Fi pour optimiser ce dernier dans votre habitation.

Le second : vous accompagner du mieux possible. Tout d'abord, grâce à un service client disponible 7 jours sur 7, dimanche compris. Quel que soit votre souci, il vous suffit de contacter le 1064 pour obtenir un interlocuteur capable de vous aider. Ensuite, via son application mobile. Elle permet, très simplement, de suivre votre consommation et vos factures, d'accéder à l'assistance ou encore de piloter votre Wi-Fi.

L’offre Bbox Fit en bref

Avec son offre Bbox Fit, Bouygues Télécom va à l’essentiel afin de vous proposer les services dont vous avez besoin au tarif le plus juste possible. Pour arriver à ce résultat, l’opérateur vous propose un abonnement « double play » dans la plus pure tradition. N’espérez donc pas découvrir ici un quelconque décodeur TV à raccorder à votre écran.

En contrepartie, la partie téléphonie et internet s’avèrent très solides. Grâce à votre abonnement, vous bénéficierez ainsi :

d’une connexion à internet avec un débit descendant pouvant atteindre 400 Mb/s et d’un débit montant pouvant lui aussi atteindre les 400 Mb/s ;

d’appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays, dont l’essentiel de l’Europe, les USA, le Canada, l’Australie ou encore la Chine et le Japon ;

d’appels illimités vers les mobiles en France et vers 56 pays.

Dernier avantage de cette offre, son prix. Avec une tarification à 9,99 euros par mois, Bouygues Télécom nous propose sans doute l’un des meilleurs abonnements fibre actuellement disponible sur le marché. Cette offre n’est toutefois valable que pendant un an, ce qui correspond pile-poil à la durée minimum d’engagement. Une fois cette année révolue, son tarif reviendra à son niveau initial, soit 30,99 euros.

Comment souscrire au forfait Bbox Fit ?

La réponse à cette question est extrêmement simple puisque dans les grandes lignes, il vous suffit de vous rendre sur le site de Bouygues Telecom et d’y accomplir quelques étapes qui ne vous prendront pas plus d’une dizaine de minutes.

Comme c’est le cas depuis bien longtemps pour les forfaits mobiles, il est désormais possible d’opter pour la conservation de son numéro de téléphone lorsque l’on change d’opérateur. Cela facilite grandement l’intégralité des démarches, en particulier au niveau de la résiliation.

En choisissant cette option lors de votre inscription et en fournissant votre code RIO (que vous obtenez avec un simple appel au 3179 depuis votre ligne fixe), c’est Bouygues Télécom qui se charge de toutes les démarches. Mieux : vous pourrez même obtenir un remboursement allant jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancienne ligne, si vous êtes toujours soumis à un engagement.