Box Internet : cette offre fibre à la carte vous évite de payer trop cher

Et si vous construisiez un abonnement box internet qui vous ressemble ? Voilà ce que met en place RED avec son forfait RED Box. Il est ainsi possible de façonner son accès internet à sa convenance et éviter de payer plus que nécessaire.

Payer pour des services dont on ne se sert pas : voici le problème de certains abonnements internet gonflés d’options dont on ne peut pas se défaire. Et en cette période où la moindre économie compte, cela revient à jeter de l’argent par les fenêtres.

Un opérateur vous permet de garder la main sur vos dépenses : RED. En effet, son offre fibre est modulable, permettant d’activer ou désactiver une ou plusieurs options comme la fourniture d’un boîtier TV 4K, le support du Wi-Fi 6 ou les appels illimités vers les mobiles. Cette dernière possibilité est d’ailleurs offerte en ce moment, soit une économie de 5 euros par mois.

Des suppléments qui, s’ils sont désactivés, vous permettent de bénéficier d’une offre fibre à 23 euros par mois, et sans engagement.

Un débit très élevé

L’offre RED Box fibre ne lésine pas sur la qualité de son débit. Celui-ci culmine à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. Vous êtes face à une connexion rapide qui vous permet de télécharger promptement des fichiers volumineux. Un jeu d’une cinquantaine de Go, par exemple, demande moins de neuf minutes pour être entièrement téléchargé. Un bon point si vous ne voulez pas patienter trop longtemps avant de jouer à votre nouveau AAA.

Bien que le Wi-Fi 5 soit rapide et stable, il est possible de jouir d’une connexion en Wi-Fi 6, plus rapide et avec moins de latence. Cette norme réseau est facturée 7 euros supplémentaires par mois.

En cas de moindre doute, il est tout à fait possible de vérifier son éligibilité directement depuis le site de RED by SFR. Vous devez simplement fournir votre adresse physique ou votre numéro de ligne fixe pour que RED vous annonce si vous pouvez disposer d’une connexion fibrée.

Un boîtier TV 4K HDR en option

De base, l’offre RED BOX fibre vous donne accès à 35 chaînes de télévision, consultables uniquement depuis votre smartphone, tablette ou PC via l’application RED TV. Un choix qui permet à celles et ceux qui ne disposent pas d’un téléviseur de ne pas payer pour un service dont ils n’ont pas l’usage.

En revanche, si vous êtes un aficionado du petit écran, un boîtier TV 4K HDR peut être mis à disposition. Il est d’ailleurs en promotion puisqu’il coûte 29 euros lors de la souscription contre 60 euros en temps normal. Non seulement les chaînes seront accessibles directement depuis le téléviseur, mais vous pourrez aussi enregistrer jusqu’à 8 heures de programme et accéder à de nombreuses applications Android, dont celles des services de SVoD comme Netflix.

Si 35 chaînes ne sont pas suffisantes, le bouquet TV peut grimper à un total de 100 chaînes pour 3 euros supplémentaires par mois.

Appels illimités et absence d’engagement

Autre service fourni : une ligne téléphonique. Celle-ci vous permet d’appeler en illimité les fixes en France, dans les DOM et vers plus de 100 destinations à l’étranger. Une option pour profiter des appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM est aussi disponible. Elle est d’ailleurs offerte en ce moment, ce qui représente une économie de 5 euros par mois.

Facturé 23 euros par mois, le forfait RED Box fibre est sans engagement. Cela signifie que vous pouvez gérer la durée de votre abonnement comme bon vous semble.

Une installation simplifiée

Le changement d’opérateur se fait avec une facilité déconcertante. Toutes les démarches de transfert sont prises en charge par RED, ainsi que les éventuels frais de résiliation, et ce, jusqu’à 100 euros. Il est possible de conserver son numéro de ligne actuel en fournissant son identifiant RIO lors de la commande.

Une fois que le rendez-vous est pris avec un technicien, les délais de livraison de la nouvelle box Internet et d’installation de la ligne n’excèdent pas une à deux semaines. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.