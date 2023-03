Petit prix mais service maxi : ne manquez pas cette offre internet fibre

Vous craignez de voir vos factures exploser en passant à la fibre optique ? Non seulement Bouygues Telecom vous permet de l’obtenir à petit prix, mais en plus l’opérateur vous garantit une connexion à internet en toutes circonstances.

Sur les 34 millions de Français éligibles à la fibre optique, 18 millions ont déjà fait le choix de s’y raccorder, selon l’ARCEP. Et chaque trimestre, près d’un million de foyers passent le cap, tant le confort apporté par de gros débits est appréciable.

C’est sans compter que les offres fibre deviennent de plus en plus attractives, comme la Bbox Fit de Bouygues Telecom. Affiché à seulement 16,99 euros par mois pendant un an (puis 31,99 euros par mois), ce forfait fibre est l’un des plus compétitifs du moment. En plus, il comprend des services complémentaires premium comme la garantie d’un accès à internet en continu, et ce, dès le 1er jour.

Une connexion internet rapide à prix doux

Il n’est plus question de se ruiner pour booster sa connexion à internet et passer à la fibre optique. L’offre Bbox Fit de Bouygues Telecom est à seulement 16,99 euros par mois la première année (31,99 euros par mois ensuite).

Pour parvenir à un prix si contenu, l’opérateur a choisi de faire un léger compromis, celui de faire l’impasse sur le décodeur TV. Hormis cette concession (et encore, il existe de très bonnes solutions pour se passer d’un décodeur), le forfait Bbox Fit est relativement complet et comprend :

un débit ascendant et descendant de 400 Mb/s ;

les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et à l’international vers plus de 110 pays (dont l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon) ;

les appels illimités vers les mobiles en France et à l’international (dont notamment l’Europe, l’Amérique du Nord et certains pays d’Asie) ;

une connectivité Wi-Fi 5 de qualité.

Simple et efficace, cette offre est parfaitement calibrée pour les gamers frustrés par un ping trop élevé, mais aussi pour ceux qui ne veulent plus perdre la moitié de leur soirée à télécharger deux épisodes de série.

Grâce à la fibre de Bouygues Telecom, vous n’avez plus à vous préoccuper de votre connexion à internet. Vous pouvez télécharger un film HD en seulement 2 minutes, communiquer en vidéo avec vos proches sans être systématiquement figé, ou encore montrer toutes vos prouesses sur le jeu phare du moment.

Jamais sans internet

Bien que son offre Bbox Fit soit abordable, Bouygues Telecom a mis la qualité de service au premier plan et garantit une connexion à internet en continu, et ce, dès le premier jour. Pour ce faire, suite à la souscription, l’opérateur vous délivre gratuitement (par courrier ou en boutique) une clé 4G comprenant une enveloppe de 200 Go. De quoi patienter quelques jours jusqu’au raccordement de la fibre optique à votre domicile par un technicien.

Une fois la ligne activée, cette clé 4G vous permettra d’accéder à internet même en cas de panne de votre box ou sur le réseau. Il suffit alors de rapporter l’incident sur votre espace client ou sur l’application Bouygues Telecom (disponible sur Android et iOS), puis de faire valoir la continuité de service internet. Ainsi, vous restez connecté en toutes circonstances.

Bouygues Telecom vous facilite les démarches

Comment ne pas être effrayé face à toutes démarches habituellement requises pour passer à la fibre optique ? Vous devez faire intervenir un technicien pour raccorder votre logement au réseau, installer et paramétrer la nouvelle box, puis solliciter la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Afin de vous faire gagner du temps (et de l’énergie), Bouygues Telecom vous permet de vous abonner en quelques clics depuis son site internet et de choisir vous-même, en ligne, la date et l’heure qui vous conviennent pour le rendez-vous avec le technicien. Le jour J, celui-ci se charge pour vous d’installer et de paramétrer le matériel, une prestation qui est totalement incluse dans votre forfait.

Bouygues Telecom va même plus loin. Non seulement l’opérateur bleu s’occupe de la résiliation auprès de votre ancien fournisseur d’accès, mais en plus il vous rembourse jusqu’à 100 euros sur les frais induits par la clôture de votre ancien contrat. Seul prérequis : vous devez indiquer lors de la souscription votre code RIO (disponible en appelant le 31 79 depuis la ligne concernée).

Ainsi, avec Bouygues Telecom, même les offres les plus abordables, comme la Bbox Fit à 16,99 euros par mois la première année (puis 31,99 euros par mois), s’accompagnent de services premium. Tous ces avantages complémentaires font de la Bbox Fit l’une des offres fibre les plus attractives du moment.