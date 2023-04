17,99 €/mois : une offre fibre à ce prix-là, ça ne se refuse pas !

Et si vous changiez d’abonnement fibre ? Après de nombreux mois sans offre véritablement intéressante, les opérateurs semblent avoir décidé de mettre les petits plats dans les grands. Exemple avec Bouygues Telecom et sa Bbox Fit à 17,99 euros par mois.

Alors que les tarifs des forfaits téléphoniques augmentent sans cesse, les offres interne fibre, empruntent le chemin inverse. Les opérateurs, Bouygues Telecom en tête, ont décidé de faire un geste en direction des consommateurs avec des offres particulièrement attractives.

En ce moment, il est ainsi possible de découvrir la Bbox fit de l’opérateur et sa fibre 400 mégas avec une jolie réduction la première année. Il vous propose en effet de ne payer que 17,99 euros par mois au lieu de 31,99 euros en temps normal. Une offre simple, efficace, qui va droit à l’essentiel sans pour autant rogner sur la qualité du service.

Une connexion performante pour tous vos usages

Premier avantage de l’offre Bbox Fit de Bouygues Telecom (et il est loin d’être anodin) : la qualité de sa connexion. L’opérateur propose un débit pouvant atteindre les 400 Mo/s, et ce, en téléchargement comme en envoi.

Une connexion amplement suffisante pour la plupart des utilisations classiques d’internet (mails, streaming, navigation), mais aussi pour les tâches un peu plus gourmandes. À titre d’exemple, le débit de la Bbox fibre permet de télécharger le tout récent Star Wars Jedi Survivor en moins d’une heure, là où une offre 100 Mo/s mettra près de quatre heures.

Bouygues propose même de procéder à un diagnostic Wi-Fi via son application afin d’optimiser la couverture de votre domicile et profiter d’une connexion sans accrocs ou que vous vous trouviez. L’opérateur a d’ailleurs obtenu, en 2022, la distinction de meilleur opérateur Wi-Fi par nPerf.

Un service de qualité dès les premiers instants

Les offres proposées par Bouygues se distinguent aussi par la qualité du service offert et les prestations proposées par la Bbox fit ne font pas exception à la règle. L’opérateur vous propose par exemple un internet garanti dès le premier jour en vous fournissant dès la souscription et sur simple demande, une clef 4G garnie de 200 Go de data à dépense en attendant l’installation de votre ligne fibre.

Bouygues Telecom propose aussi une installation clef en main. Comprenez par là qu’un technicien spécialisé viendra à la foi s’occuper de raccorder votre domicile au réseau fibre Bouygues, mais qu’il se chargera aussi de la vérification et de la mise en service de votre Bbox, afin d’éviter tout problème.

Et dans l’éventualité d’un souci, sachez que l’opérateur dispose d’une assistance technique extrêmement efficace, capable de vous répondre 7 jours sur 7 par téléphone en composant le 1064. Vous pourrez aussi la contacter via l’application Bouygues Telecom, qui permet aussi de piloter le Wi-Fi, consulter vos factures, et accéder à bien d’autres services.

Comment souscrire la Bbox fit à 17,99 euros par mois ?

Afin de profiter de cette offre fibre particulièrement intéressante, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffit de vous rendre sur le site de Bouygues Telecom et de sélectionner l’offre Bbox Fit à 17,99 euros.

Pour ce prix, vous bénéficierez donc :

d’une connexion internet avec des débits pouvant atteindre 400 Mo/s en téléchargement et en envoi ;

les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays.

Depuis maintenant quelques années, le processus d’inscription aux offres internet a été grandement facilité. Si vous décidez d’opter pour la conservation de numéro, il vous suffit de fournir votre RIO (obtenu en composant le 3179) pour que Bouygues Telecom s’occuper de la majorité des démarches. L’opérateur se chargera alors de résilier votre ancien abonnement et peut vous rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais liés à cette opération.

L’offre Bbox Fit est une offre fibre proposée à 17,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Au-delà de ce délai, elle reprendra son tarif initial, soit 31,99 euros par mois.