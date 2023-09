Ce forfait fibre en série limitée est beaucoup moins cher que la moyenne

Pour profiter d’un forfait fibre à petit prix, nul besoin de choisir entre un fort débit ou un catalogue TV riche chez Bouygues Telecom. L’opérateur lance un abonnement en série spéciale qui cumule une excellente connexion avec un boîtier TV riche pour moins de 25 euros par mois.

Trente euros. Voilà le prix mensuel moyen d’une offre Internet en France en 2023. Et ce pour un forfait qui ne donne accès qu’au strict minimum. Heureusement, il est possible d’éviter de jeter l’argent par les fenêtres en se tournant vers la nouvelle offre en série spéciale de Bouygues Telecom.

Non seulement ce forfait garantit un débit montant jusqu’à 1 Gb/s, mais il donne également accès à un boitier TV 4K fort de 180 chaines différentes. Surtout, il le fait à un prix particulièrement bas puisqu’il est facturé 19,99 euros par mois pendant un an. Autant dire qu’il s’agit de l’une des offres fibre les plus intéressantes du moment.

Un débit qui ne fait pas dans la dentelle

La raison principale de choisir une offre fibre est la qualité du débit, bien supérieure à l’ADSL. C’est ce que propose actuellement Bouygues Telecom en série spéciale, avec un débit en téléchargement allant jusqu’à 1 Gb/s et un débit en envoi culminant à 700 Mbit/s.

Si les amateurs et amatrices de contenus en streaming peuvent profiter de leurs films et séries en excellente qualité sans attente, ce sont notamment les joueurs et les joueuses qui tireront profit d’un tel débit. Un jeu lourd comme Starfield peut ainsi être téléchargé en seulement 20 minutes. Quant à des titres moins gourmands comme Lies of P ou Payday 3, il ne leur faut que 7 à 8 minutes pour atterrir sur un PC.

Et n’oublions pas que ce forfait fibre donne accès aux appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. La limite étant fixée à 199 correspondants différents. Quelques euros supplémentaires seront facturés en cas de hors-forfait.

Des émissions comme s’il en pleuvait

D’autres auraient fait le choix de sacrifier le boitier TV pour maintenir un prix aussi bas. Pas Bouygues Telecom. Son forfait en série spéciale comprend bel et bien une box TV 4K sans faire exploser la facture. Celle-ci permet d’accéder à un large bouquet de 180 chaines. On trouve aussi bien les six canaux classiques et ceux de la TNT, que des chaines plus spécialisées comme J One, Gong, MTV, Canal J ou encore Game One.

Mieux, il est possible de visionner de nombreux replays afin de rattraper les émissions que l’on aurait loupées. Il est même possible d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programme sur le boitier TV.

Enfin, grâce à Android TV, la box TV de Bouygues Telecom profite du Google Play Store. L’utilisateur peut donc télécharger de nombreuses applications de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+.

Un prix largement en dessous de la moyenne

C’est sur le prix que Bouygues Telecom tire son épingle du jeu. Ce forfait fibre est exceptionnellement facturé 19,99 euros par mois pendant un an. Un tarif inférieur de 10 euros à la moyenne nationale sur des offres d’entrée de gamme. De quoi faire des économies non négligeables en pleine période d’inflation.

Ce prix inédit est valable un an, soit la durée d’engagement demandée par ce forfait. Une fois ce délai passé, le forfait retourne à sa tarification d’origine, à savoir 37,99 euros par mois.

Comment souscrire le forfait en série spéciale ?

Il est toujours bon de le rappeler : changer d’opérateur est devenu extrêmement simple. Bouygues Telecom se charge de toutes les démarches de résiliation. Le fournisseur va jusqu’à couvrir les éventuels frais à hauteur de 100 euros.

Il est tout à fait possible de vérifier son éligibilité à la fibre sur le site de Bouygues Telecom. Le fournisseur vous permet même de conserver votre numéro de ligne fixe au moment de l’inscription en fournissant le code RIO, obtenu en composant le 31 79. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.