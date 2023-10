Cette offre fibre à 19,99 euros est bien plus généreuse que les autres

Bouygues Telecom a lancé pour la rentrée une offre spéciale Bbox fibre à seulement 19,99 euros par mois. Attention, il ne reste plus que quelques jours pour en profiter, cette offre prenant fin le 15 octobre.

Les abonnements fibre à moins de 20 euros ne sont pas si rares, mais à ce prix, il faut habituellement accepter quelques concessions. C’est sur ce point que Bouygues Telecom se démarque avec son offre Spéciale Bbox à 19,99 euros par mois la première année (37,99 euros par mois ensuite).

Pour un tarif aussi contenu, l’opérateur ne fait pourtant l’impasse sur aucun service essentiel. Des débits boostés, un décodeur TV 4K, l’accès à plus de 180 chaînes, sans oublier les appels illimités à l’international : rien n’est omis. Mais pour bénéficier d’une offre aussi complète et abordable, il faut faire vite, celle-ci n’étant disponible que jusqu’au 15 octobre.

Un petit prix pour un max de services

Bien que cette offre Spéciale Bbox soit lancée sous la barre des 20 euros, elle s’avère plutôt généreuse. Bouygues Telecom propose d’excellents débits pour un abonnement aussi abordable : jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload. En effet, la moyenne du marché se situe plutôt autour des 500 Mb/s pour des offres équivalentes.

De tels débits sont très appréciés des gamers en quête de performances, mais pas uniquement. Avec une telle connexion, plus besoin d’arbitrer entre les activités de toute la famille. Vous pouvez être en réunion vidéo pendant que certains regardent Netflix et que d’autres jouent en ligne, le tout sans subir le moindre ralentissement.

En complément, Bouygues Telecom inclut dans cette offre spéciale un décodeur TV 4K, avec un accès à un large catalogue de plus de 180 chaînes. Une belle surprise, ce type de service étant généralement optionnel et non inclus dans les formules à moins de 20 euros.

Facile à installer et peu encombrant avec son design carré minimaliste, ce boîtier TV vous permet aussi d’enregistrer des programmes, de revenir au début si vous êtes arrivé trop tard, de le mettre en pause, ou encore d’accéder au replay de toutes les chaînes incluses. Aucun risque donc de manquer la finale des sélections de Top chef ou les derniers épisodes de This is Us.

Et pour couronner le tout, Bouygues Telecom a aussi prévu la téléphonie dans son offre, avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles basés en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays (dont les DOM, le Maroc, Israël, la Chine et même les États-Unis).

Internet garanti en toutes circonstances

Si Bouygues Telecom dispose de l’une des offres les plus compétitives du marché, il est aussi reconnu pour la qualité de ses services. L’opérateur a d’ailleurs obtenu la première place du classement nPerf pour les performances de ses connexions Wi-Fi.

Et pour que vous ne soyez jamais privé d’Internet, le fournisseur d’accès à Internet (FAI) met à votre disposition une clé 4G comprenant 200 Go de données mobiles, et ce, dès que vous souscrivez à la fibre. Ce mini-boîtier peut être envoyé par La Poste ou bien récupéré dans la boutique Bouygues Telecom de votre choix.

De cette manière, vous n’avez pas besoin d’attendre d’être raccordé à la fibre pour avoir accès à internet. Cette clé peut aussi être d’un grand secours en cas de panne de votre box. Dans ces moments critiques, l’opérateur vous crédite sur demande d’une belle enveloppe de data, le temps que la connexion fibre soit rétablie.

Voici comment souscrire au plus vite à cette offre Bbox

Cette offre Spéciale Bbox à 19,99 euros par mois la première année prend fin le 15 octobre. Si vous voulez en bénéficier, il faut donc y souscrire rapidement. La procédure est très simple et tout se passe en ligne, depuis le site internet de l’opérateur. Mais avant de vous lancer, pensez à vérifier que vous êtes bien éligible à cette offre en indiquant votre adresse.

Autre pré-requis : si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone et confier à Bouygues Telecom la résiliation de votre contrat auprès de votre FAI actuel, vous devez appeler le 31 79 depuis votre ligne fixe afin d’obtenir votre identifiant RIO.

Pour procéder à la souscription, il vous suffit ensuite d’indiquer ce code aux côtés de vos coordonnées, ainsi que de votre RIB, et de régler les 48 euros de frais de mise en service de la ligne. Sous quelques jours, vous recevez l’ensemble du matériel par voie postale, avant qu’un technicien ne procède au raccordement de la fibre.

Petit bonus : Bouygues Telecom s’engage à vous rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation requis par votre ancien fournisseur d’accès.