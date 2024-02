Vous n’aimez pas la télé ? Cette offre fibre non plus (et c’est pour le bien de votre porte-monnaie)

Il est temps de se rendre à l’évidence : plus grand monde ne regarde la TV de manière traditionnelle. Un constat partagé par Bouygues Telecom, qui propose en ce moment une offre fibre sans décodeur TV, à un prix extrêmement intéressant.

L’essor des services de SVoD et de streaming a très largement fait évoluer les habitudes de consommation des Français, et la télévision a été la première à en pâtir. Une part de plus en plus importante de la population a délaissé le direct pour se rabattre sur le replay, lorsqu’il n’a pas tout simplement abandonné le visionnage des chaînes traditionnelles. Dès lors, pourquoi payer pour un décodeur TV que l’on n’utilise pas ?

Avec sa Bbox Fit, Bouygues Telecom apporte une réponse claire et simple à cette problématique. Comment ? Tout simplement en retirant le décodeur TV de l’équation pour proposer une offre fibre sous sa forme la plus pure, le tout à un tarif évidemment plus abordable. Une offre avec un engagement d’un an, qui est actuellement proposée à 18,99 euros pendant les six premiers mois.

Bbox Fit : l’offre fibre qui va à l’essentiel

Avec sa Bbox Fit, Bouygues Telecom propose une offre taillée pour aller au plus simple, sans options ou fonctionnalités accessoires ni frais inutiles. En souscrivant à cette offre, vous obtenez ce que vous êtes venu chercher, à savoir un accès à la fibre très haut débit de Bouygues Telecom.

Concrètement, vous pourrez prétendre à :

un débit pouvant aller jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement ;

un débit pouvant aller jusqu’à 400 Mb/s en envoi.

Avec un tel débit, vous pourrez très facilement accéder à des contenus en 4K sur vos services de streaming préférés, ou bien télécharger à la vitesse de l’éclair les jeux du moment. Il ne vous faudra ainsi que 14 minutes pour télécharger les 40 Go de Palworld, 21 minutes pour les 60 Go d’Enshrouded, ou bien 51 minutes pour récupérer les quelques 145 Go de Final Fantasy VII Rebirth.

Si cette offre ne dispose pas de Box TV, elle propose tout de même un accès à B.tv, une application maison qui permet d’accéder à de nombreuses chaînes de TV depuis un smartphone ou bien une tablette. Une bonne manière de coller aux pratiques du moment en matière de consommation de contenus vidéo, puisque B.tv possède des fonctionnalités comme le replay, la mise en pause du direct ou encore le picture in picture.

Pour finir, la Bbox Fit propose aussi un volet téléphonie, un grand classique pour ce type d’abonnement. Cet abonnement permet ainsi d’accéder aux appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays à travers le monde, comme les USA, le Canada, le Brésil, la Chine, le Japon ou encore l’Australie, l’Afrique du Sud ou le Maroc.

Pourquoi choisir un abonnement fibre chez Bouygues Telecom

Au-delà des performances de ses offres, Bouygues Telecom tire une grande fierté de la qualité de son service. Une qualité qui passe par deux grands axes : un accompagnement de tous les instants et la volonté d’offrir le meilleur à ses clients.

Pour accomplir ces objectifs, l’opérateur se repose sur plusieurs choses :

un service client à l’écoute de ses utilisateurs. Disponibles au 1064, les conseillers Bouygues Telecom peuvent être contactés sept jours sur sept si vous avez la moindre question sur votre box, ou en cas de problème ;

une installation et une mise en service simple et efficace. Après avoir souscrit, un technicien qualifié vient installer la Bbox gratuitement chez vous. Bouygues Telecom met aussi à disposition de ses nouveaux abonnés une clef 4G avec 200 Go d’internet mobile pour être sûr de ne pas vous retrouver sans internet durant le changement d’opérateur ;

une application complète. Grâce à l’application Bouygues Telecom, vous pourrez très simplement suivre votre consommation, accéder à vos factures ou l’assistance, ou encore améliorer la qualité de votre installation grâce au diagnostic Wi-Fi. Ce dernier est d’ailleurs très efficace, puisque Bouygues a encore obtenu cette année la première place au baromètre nPerf dans cette catégorie.

Cerise sur le gâteau, Bouygues Telecom s’engage aussi à vous simplifier la vie au moment du changement d’opérateur. Grâce à la portabilité du numéro, c’est en effet l’opérateur qui se charge de toutes les démarches relatives à la résiliation. Dans ce cadre, Bouygues Telecom s’engage aussi à rembourser jusqu’à 100 euros sur les éventuels frais liés à cette procédure.

Obtenez la Bbox Fit à 18,99 euros par mois

Actuellement, la Bbox Fit est proposée à un tarif avantageux. Cette offre avec engagement d’un an bénéficie en effet d’une ristourne de 14 euros par mois pendant les six premiers mois. De quoi réduire la facture à 18,99 euros par mois au lieu des 32,99 euros demandés habituellement. Les six mois suivants seront en revanche facturés au tarif normal de l’offre.