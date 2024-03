Vous voulez la fibre au meilleur prix ? Tout ce qu’il vous faut, c’est un abonnement mobile Bouygues Telecom

Si l’offre fibre parfaite n’existe sans doute pas, la Série Spéciale Abonnés actuellement proposée par Bouygues Telecom s’en rapproche furieusement. Pourquoi ? Simplement parce qu’elle propose une fibre au débit de 1 Gb/s à un tarif inédit, sans bouder les prestations annexes.

Une bonne offre fibre se jauge souvent en fonction de trois critères : le débit, les prestations offertes et, bien évidemment, le montant à débourser chaque mois pour profiter des deux éléments précédents. L’offre parfaite, hélas, n’existe pas, et il faut souvent se livrer à un arbitrage entre ces trois critères pour atteindre le délicat équilibre entre performances et prix qui déclenche la souscription.

Enfin ça, c’est ce qui se passe pour la plupart des consommateurs. Car les abonnés Bouygues Telecom, eux, ont un petit avantage sur les autres. Depuis quelques semaines maintenant, l’opérateur propose à ses abonnés mobile une Bbox un peu spéciale qui coche toutes les cases de l’offre fibre parfaite. Débit maximal fixé à 1 Gb/s, triple play, Wi-Fi 6 et décodeur TV 4K, le tout pour 29,99 euros par mois, sans augmentation de prix passé 6 mois : difficile de trouver mieux sur le marché actuellement.

Bbox Série Spéciale Abonnés : une offre fibre complète avec de sacrés avantages

La très grande force de la Série Spéciale Abonnés, telle qu’elle est aujourd’hui proposée par Bouygues, réside indéniablement dans la diversité des prestations offertes. L’opérateur a décidé de faire les choses bien et d’offrir à ses clients ce qui se fait sans doute de mieux actuellement sur le marché.

À commencer par une connexion fibre très performante qui repose sur un débit descendant pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s (le débit montant est, lui, fixé à 700 Mb/s au maximum). Un débit particulièrement rapide qui permet par exemple de télécharger les quelque 150 Go de Final Fantasy VII Rebirth en une petite vingtaine de minutes. Quant à la box fournie par Bouygues, il ne s’agit ni plus ni moins que de la dernière version en date, qui propose non seulement le Wi-Fi 6, mais aussi le Wi-Fi intelligent. Une fonctionnalité qui permet de choisir la bande fréquence proposant le meilleur débit à un instant T.

Pour compléter ce volet fibre déjà bien achalandé, Bouygues a décidé d’inclure dans son offre une partie téléphonie aussi classique qu’efficace (appels illimités vers les fixes et les mobiles en France + illimités vers les fixes de plus de 110 pays) et surtout, une offre TV très complète. Cette dernière s’articule autour du décodeur Bbox TV 4K HDR et permet, comme son nom le suggère, d’accéder à pléthore de contenus dans la meilleure qualité possible. Elle permet également de profiter des services de streaming et de SVoD directement depuis votre téléviseur, même s’il ne s’agit pas d’un TV connecté.

Bouygues Telecom : un opérateur qui prend soin de ses abonnés

Les performances matérielles, c’est une chose, mais quid de la qualité du service ? Il s’agit en effet d’un volet souvent négligé lorsque l’on recherche une offre mobile ou internet, mais un service client, compétent et accessible, c’est important. Et en la matière, difficile de nier la qualité des prestations offertes par Bouygues.

Concrètement, cela se traduit par deux choses :

un accompagnement de tous les instants : c’est un point crucial pour Bouygues. Outre un service client disponible 7 jours sur 7 par téléphone (au 1064) pour répondre à toutes vos questions, vous bénéficiez d’une application mobile très complète qui permet de piloter votre compte et votre installation en un tournemain ;

c’est un point crucial pour Bouygues. Outre un service client disponible 7 jours sur 7 par téléphone (au 1064) pour répondre à toutes vos questions, vous bénéficiez d’une application mobile très complète qui permet de piloter votre compte et votre installation en un tournemain ; un service impeccable dès le premier jour : c’est l’un des très gros avantage de posséder un abonnement chez Bouygues Telecom. Dès la souscription, l’opérateur cherche à vous simplifier la vie. Résiliation de votre ancien abonnement, remboursement de tout au parti des frais inhérents à votre changement de crémerie, installation gratuite de votre box : vous n’aurez rien (ou presque) à faire.

Dernier avantage que Bouygues propose à ses abonnés : la garantie d’avoir une connexion internet dès le premier jour d’inscription. Sur simple demande, vous pouvez en effet obtenir une clef 4G chargée avec 200 Go de data, et bénéficier d’une connexion même si votre ligne n’est pas encore active.

1 Gb/s pour 29,99 euros par mois : vous ne trouverez sans doute pas de meilleure offre fibre actuellement

Que ce soit au niveau des performances (avec son débit à 1 Gb/s) ou bien du service, cette offre fibre à tout ce qu’il faut ou il faut. Reste la question du prix. Et à ce niveau-là, difficile de trouver à y redire. Avec une ardoise fixée à 29,99 euros par mois, sans engagement ni hausse de prix au bout de quelques mois, cette Série Spéciale Abonnés est définitivement dans le haut du panier.

La seule ombre au tableau, si l’on peut dire, c’est que cette offre n’est pas disponible pour tout le monde : seuls les titulaires d’un abonnement mobile chez Bouygues Telecom peuvent y souscrire. La bonne nouvelle, ou plutôt, les bonnes nouvelles, c’est :