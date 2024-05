Cet abonnement fibre exclusif est la bonne recette pour économiser tous les mois sans faire de sacrifice

Bouygues Telecom parvient une fois de plus à bousculer le marché des télécom avec une simple offre fibre. Un forfait à l’excellent débit, au bouquet TV généreux et au tarif contenu. Une offre exclusive pour les clients Bouygues.

Si les périodes de soldes sont parfaites pour économiser, Bouygues Telecom n’attend pas les évènements commerciaux pour permettre à ses abonnés de réduire leur facture.

Avec son forfait fibre en série spéciale, l’opérateur garantit un débit montant jusqu’à 1 Gb/s, l’accès à un boîtier TV 4K fort de 180 chaînes différentes, le tout au prix rond de 29,99 euros par mois. Une offre avantageuse réservée aux clients B&You, alors pourquoi ne pas sauter le pas ?

Un forfait au débit puissant

L’excellence de cette offre fibre repose sur une recette simple. Le premier ingrédient est un débit particulièrement musclé. Ainsi, Bouygues Telecom assure un débit en téléchargement allant jusqu’à 1 Gb/s et un débit en envoi culminant à 700 Mbit/s.

Avec une telle vitesse, le moindre contenu en streaming s’affiche sans latence, avec une qualité d’image exceptionnelle. Les joueurs et les joueuses, eux, peuvent télécharger en moins de 15 minutes un jeu comme Helldivers 2 et y jouer avec un faible ping.

Bouygues Telecom enrichit son offre fibre avec des services de communications efficaces. L’abonné profite des appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. 199 correspondants différents peuvent ainsi être contactés à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Au-delà, quelques euros supplémentaires seront demandés pour couvrir le hors-forfait.

Une box riche en programmes

L’autre élément incontournable de la formule de Bouygues Télécom est son offre TV. Le forfait en série spéciale comprend en effet une box TV 4K très généreuse. Celle-ci permet d’accéder à un large bouquet de 180 chaînes, qui comprend aussi bien les 6 canaux classiques et ceux de la TNT, que des chaînes plus spécialisées comme J One, Gong, MTV, Canal J ou encore Game One.

Qui plus est, il est possible de visionner de nombreux replays afin de rattraper ses émissions favorites. L’enregistrement est même permis, puisque le boîtier TV peut héberger jusqu’à 100 heures de programme.

Grâce à son système d’exploitation qui repose sur Android TV, la box TV de Bouygues Telecom profite du Google Play Store. L’utilisateur peut donc télécharger de nombreuses applications de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+ pour en profiter sur son téléviseur.

Un tarif doux qui n’engage à rien

Ceci dit, l’ultime ingrédient qui permet à Bouygues Telecom de livrer le forfait fibre incontournable est sans conteste le prix. Loin des offres équivalentes, l’opérateur fixe le montant de son abonnement à 29,99 euros par mois. Un forfait exclusif aux abonnés B&You qui leur permet ainsi de ne plus dépenser une fortune tous les mois.

Mieux, l’usager se retrouve face à un forfait sans engagement, ce qui lui permet de gérer la durée de celui-ci comme il l’entend.

Comment souscrire au forfait en série spéciale ?

Changer d’opérateur est devenu extrêmement simple. Bouygues Telecom se charge de toutes les démarches de résiliation. Le fournisseur va jusqu’à couvrir les éventuels frais de résiliation à hauteur de 100 euros.

Il est tout à fait possible de vérifier son éligibilité à la fibre sur le site de Bouygues Telecom. Il est même possible de conserver son numéro de ligne au moment de l’inscription en fournissant son code RIO, obtenu en composant le 31 79. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet. En effet, l’opérateur s’engage à vous fournir une clé 4G ou une enveloppe de 200 Go si vous êtes client mobile Bouygues Telecom lors de la souscription.