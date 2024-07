Bouygues Telecom a déjà sorti son offre fibre idéale pour une rentrée à petit budget

La fibre internet de Bouygues Telecom baisse de prix, juste à temps pour la rentrée. Le fournisseur d'accès à internet promet une connexion de qualité, clés en main, à un tarif parmi les plus intéressants du marché.

Les vacances d’été ne sont pas encore terminées, mais il n’est jamais trop tôt pour anticiper la rentrée. Il faut dire qu’entre les déménagements et l’achat d’ameublement ou de fournitures, le mois de septembre est stressant, et souvent coûteux. Alors pourquoi ne pas déjà rayer l’abonnement à une offre fibre de votre to do list ?

Bouygues Telecom a prévu un abonnement fibre très compétitif, qui combine de bonnes performances avec un prix accessible. Comptez seulement 19,99 euros par mois avec un engagement d’un an (puis 32,99 euros par mois ensuite). De quoi réaliser de belles économies et être certain de profiter d’une connexion de qualité lors de la rentrée.

Un abonnement qui couvre l’essentiel

Pour faire baisser le prix de son abonnement fibre, Bouygues Telecom se concentre sur l’essentiel, et il le fait bien. Comprenez que l’opérateur ne fera pas gonfler artificiellement la facture en « offrant » 3 mois à tels services de SVoD ou de presse en ligne, mais affiche simplement une connexion fibre de bonne facture. La Bbox Fit offre ainsi :

une connexion de 400 Mb/s en téléchargement et en envoi ;

les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays ;

l’installation de la fibre et de la box clés en main.

S’il ne s’agit pas de la connexion la plus rapide du marché, elle est largement suffisante pour couvrir les usages des particuliers. Le chargement des vidéos en 4K, le téléchargement de fichiers volumineux et le jeu en ligne se dérouleront sans incident.

Depuis une application mobile, Bouygues Telecom vous offre également un diagnostic de votre réseau WiFi. À l’issue de celui-ci, des conseils vous seront apportés sur le positionnement de votre box dans votre domicile, voire sur l’installation de routeurs pour améliorer la portée du signal. La location de la Bbox Fit est par ailleurs incluse dans le prix de l’abonnement.

Un petit prix, mais pas sans garanties

Si la Bbox Fit affiche un prix si petit, ce n’est pas au détriment de ses abonnés, bien au contraire. Affichée au tarif de 19,99 euros la première année (puis 32,99 euros, engagement de 12 mois), elle partage certaines mêmes caractéristiques que les offres les plus premium du FAI. À commencer par l’internet garanti dès le 1ᵉʳ jour.

Vous venez de souscrire ? Bouygues Telecom vous permet déjà d’accéder à internet à votre domicile, par deux moyens. Soit en vous fournissant une clé 4G avec 200 Go de données, soit en créditant votre forfait de cette même enveloppe si vous êtes déjà client mobile Bouygues Telecom.

Enfin, le FAI s’engage à rembourser les frais de résiliation de votre ancien opérateur à hauteur de 100 euros. Voilà de quoi lever l’un des principaux obstacles quand il s’agit de changer d’abonnement internet.

Changer d’offre internet est devenu un jeu d’enfant

Pas d’appel téléphonique à passer, et encore moins de lettres recommandées à envoyer. Voilà plusieurs années que le changement de fournisseur d’accès à internet est simplifié. La seule chose à faire est de fournir votre identifiant RIO lors de la souscription à votre nouvelle offre. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée.

Ce numéro permet autant de résilier automatiquement votre ancien abonnement à internet que de conserver le même numéro de téléphone lors du changement de ligne.