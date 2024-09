Un maximum de services mais un prix mini : ce forfait fibre fait un carton à la rentrée

C’est le moment idéal pour changer d’offre fibre. Bouygues Telecom propose pendant quelques jours seulement sa Série spéciale rentrée à 24,99 euros par mois. Débits élevés, décodeur TV 4K, ou encore appels illimités à l’international, cette offre est complète.

La rentrée est synonyme de changement. Pour certains Français, c’est l’heure du déménagement et pour d’autres le moment d’optimiser leur budget. Dans les deux cas, faire le point sur son abonnement fibre est alors inévitable.

Justement, Bouygues Telecom propose pour l’occasion une offre compétitive : la Série spéciale rentrée. Affiché à seulement 24,99 euros par mois la première année (puis 29,99 euros par mois), ce forfait fibre est complet et adossé à des multiples services premium.

Tous les services essentiels à prix léger

Depuis plus d’un an, les offres fibre à moins de 30 euros sont pratiquement inexistantes. Et à ce prix, il faut généralement accepter des sacrifices, comme l’absence de décodeur TV. En cette rentrée, Bouygues Telecom est bien décidé à inverser la tendance et à rendre la fibre optique accessible au plus grand nombre, et surtout sans compromis.

Fibre Série spéciale rentrée : quand prix mini ne rime pas avec compromis // Source : Bouygues Telecom

L’opérateur vient à ce titre de dévoiler sa Série spéciale rentrée. Disponible au prix contenu de 24,99 euros par mois pendant 12 mois (puis 29,99 euros par mois), cette offre généreuse promet :

des débits pouvant atteindre jusqu’à 600 Mb/s en téléchargement et en envoi, soit bien plus que la plupart des offres standards limitées à 400 ou 500 Mb/s ;

une connectivité en Wi-Fi 5 ;

un décodeur TV 4K accompagné de sa télécommande ;

l’accès à un large bouquet de plus de 180 chaînes, accessibles depuis un téléviseur via le boîtier TV, mais aussi depuis un PC, un smartphone ou une tablette via l’application mobile B.tv ;

les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays (dont les DOM, l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, ou encore le Maroc).

Et si vous couplez cet abonnement à un forfait mobile Bouygues Telecom (déjà existant ou nouvellement souscrit, avec ou sans engagement), l’opérateur s’engage à ne pas rehausser le prix de la fibre passé un an. Voilà une bonne nouvelle pour les foyers à la recherche d’une offre perenne.

La promesse d’un accès à Internet dès la souscription

Changer de fournisseur d’accès à internet (FAI) implique parfois une interruption de services de quelques jours, le temps que la ligne soit activée et que le technicien procède au raccordement. Mais pas chez Bouygues Telecom.

Jamais sans internet : voilà la promesse de Bouygues Telecom avec ses offres fibre // Source : Bouygues Telecom

L’opérateur vous donne accès dès le premier jour à internet. Le jour J, les nouveaux abonnés peuvent récupérer dans la boutique Bouygues Telecom de leur choix une clé 4G agrémentée de 200 Go de données mobiles. Les moins pressés peuvent opter pour un envoi par voie postale. Les clients mobiles sont quant à eux crédités automatiquement d’une telle enveloppe de 200 Go sur leur forfait.

Un atout apprécié aussi bien par les télétravailleurs, que les ados équipés d’un mini forfait mobile, ou encore les parents désireux de se détendre le soir devant un bon programme. Car en attendant de recevoir le boîtier TV, il est possible de diffuser les contenus issus de l’application B.tv sur un téléviseur compatible Chromecast ou AirPlay.

Et une fois l’offre activée, Bouygues Telecom s’engage à recharger votre forfait mobile ou votre clé 4G en cas de panne temporaire de la box ou du réseau.

Voici comment souscrire à la Série spéciale rentrée

La Série spéciale rentrée de Bouygues Telecom ne sera pas disponible longtemps. Pour profiter de cette offre éphémère à 24,99 euros par mois la première année (29,99 euros par mois ensuite), c’est simple et rapide.

Une offre abordable mais complète // Source : Bouygues Telecom

Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner cette offre fibre, de vérifier votre éligibilité, puis de compléter le formulaire de souscription avec vos coordonnées et votre RIB. Vous pouvez également indiquer votre code RIO (disponible en appelant le 31 79 depuis la ligne fixe concernée), afin que Bouygues Telecom se charge de transférer votre ligne et de résilier votre contrat auprès de votre ancien FAI.

Et pour vous donner un coup de pouce supplémentaire en cette rentrée, Bouygues Telecom promet de vous rembourser jusqu’à 100 euros sur vos frais de résiliation.

Une fois la demande de souscription à la fibre validée et les 48 euros de frais de mise en service réglés, la procédure est lancée. Sous quelques jours, vous recevez box et décodeur TV par voie postale, puis un technicien intervient sur rendez-vous pour raccorder la fibre optique à votre domicile.