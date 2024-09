L’abonnement fibre à moins de 25 euros par mois : Bouygues Telecom baisse ses prix

Habituellement situés aux alentours de 30 ou 35 euros par mois, les tarifs des forfaits internet fixes par fibre sont élevés. Pour la rentrée, Bouygues Telecom casse la tendance avec une très belle offre Série spéciale rentrée à 24,99 euros par mois.

Le prix des forfaits mobile n’est plus le seul à dégringoler. Depuis cette semaine, Bouygues Telecom propose une offre internet fixe « Triple Play » (internet + téléphone + TV) à moins de 25 euros par mois, pendant 12 mois. Un tarif très intéressant qui ne s’applique habituellement qu’aux offres « low cost », qui ne comprennent qu’un simple abonnement à Internet.

On vous explique ce que contient cette offre et surtout comment faire en sorte de profiter de ce prix bas, même après un an.

Une offre internet complète au prix d’une offre simple

La généralisation de la fibre en France a fait beaucoup de bien au niveau des débits, mais aussi beaucoup de mal au porte-monnaie. Ces derniers mois, les abonnements étaient systématiquement affichés à des tarifs compris entre 30 et 35 euros par mois, avec des débits plafonnés à 400 ou 500 Mb/s.

L’offre Triple Play de Bouygues Telecom est vraiment complète.

Avec sa Série spéciale rentrée, Bouygues Telecom casse les prix des abonnements fibre en l’affichant à 24,99 euros par mois la première année (29,99 euros par mois ensuite). L’offre est par ailleurs ultra-complète puisqu’elle comprend :

des débits pouvant atteindre jusqu’à 600 Mb/s en download et en upload ;

un décodeur TV 4K accompagné de sa télécommande ;

l’accès à un bouquet de plus de 180 chaînes, accessibles depuis un téléviseur via le boîtier TV, ou depuis l’application mobile B.tv ;

les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays (dont les DOM, l’Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, ou encore le Maroc) ;

une connectivité en Wi-Fi 5 ;

Une offre qui intègre donc internet, le téléphone fixe et un boîtier de télévision : c’est ce que l’on appelle une offre « triple play ». Généralement, pour 24,99 euros par mois, les autres opérateurs se contentent simplement d’une box avec un accès à Internet sans boîtier TV.

On le précisait un peu plus haut, le tarif de cette offre Série spéciale rentrée passe de 24,99 euros par mois à 29,99 euros par mois après 12 mois d’abonnement. La bonne nouvelle, c’est que Bouygues Telecom n’applique pas cette hausse de tarif après un an si vous devenez client de leur forfait mobile.

Ajoutez un forfait mobile B&You à votre offre box et l’abonnement internet fixe n’augmente plus passé 12 mois.

Autrement dit, si vous prenez, par exemple, un forfait B&You 100 Go à 8,99 euros par mois sans engagement en parallèle de cette offre box, votre abonnement internet restera à 24,99 euros par mois l’année prochaine. Un changement d’opérateur cette année pour être tranquille lors de la rentrée 2025. Bien vu !

Changer d’offre internet, c’est (encore plus) facile chez Bouygues Telecom

Alors d’accord, changer de box Internet ou de forfait, ça peut sembler complexe sur le papier. Ce sont des démarches, des mails à surveiller, des techniciens à faire venir chez vous. Sans parler de l’absence de connexion Internet pendant le changement de FAI.

Bouygues Telecom fait tout pour faciliter ce passage. D’une part, la résiliation de votre ancienne offre est gérée entièrement par Bouygues Telecom. Pour ce faire, il suffit de donner le numéro RIO de son abonnement internet fixe en composant le 31 79 depuis votre ligne fixe concernée.

Si vous n’avez pas de téléphone fixe, appelez l’un de ces numéros et indiquez le numéro de téléphone de votre ligne fixe. Si vous étiez chez :

Orange, appelez le : 0 800 00 3179

SFR, appelez le : 0 800 97 3179

Free, appelez le : 0 805 92 3179

Bouygues Telecom se chargera ensuite automatiquement de résilier votre ancien contrat et s’occupera de toutes les autres formalités. Les techniciens de Bouygues Telecom vous appelleront quelques jours plus tard pour prendre rendez-vous et effectuer physiquement le changement de connexion.

Notez enfin qu’en cas de coupure internet au moment de changer d’opérateur, Bouygues Telecom vous envoie une clé 4G avec 200 Go de données mobiles à votre domicile pour ne jamais tomber en rade d’internet. Les clients mobiles sont quant à eux crédités automatiquement d’une enveloppe de 200 Go sur leur forfait.