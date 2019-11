Article sponsorisé par SFR

Pour le Black Friday, RED by SFR met en place une offre sur son abonnement à la fibre. Bénéficiez d’un forfait Internet très haut débit, à 1Gb/s, pour seulement 22 euros par mois, sans engagement.

Le Black Friday et les promotions qui l’accompagnent approchent à grands pas. Pour certains, les bonnes affaires sont même déjà là. C’est notamment le cas de l’opérateur RED by SFR. Dès aujourd’hui, et jusqu’au 2 décembre prochain, l’opérateur vert applique automatiquement l’option Débit Plus sur son forfait Fibre THD, sans toucher au prix. Ce qui signifie que vous pourrez bénéficier d’un très haut débit de 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en upload, pour 22 euros par mois à vie. Un abonnement qui reste sans engagement et qui comprend la location de la box. Ah, et on vous a dit qu’il y avait un mois offert sur la première facture ?

Profitez de la fibre RED by SFR à 1 Gb/s à 22 euros par mois.

Un forfait Internet qui vous laisse les mains libres

Comme on vous le disait un peu plus haut, ce forfait Internet fibre est sans engagement. Ce qui vous permet de changer d’opérateur à tout moment si vous trouvez une meilleure offre ailleurs. Mais on en doute tant la proposition de RED by SFR est avantageuse, avec son abonnement à 22 euros par mois, le moins cher du marché. Nous vous invitons à faire un test d’éligibilité, en indiquant votre numéro de téléphone fixe ou votre adresse physique sur le site de SFR, pour savoir si vous pouvez souscrire à un forfait Très Haut Débit. Dans le cas contraire, RED by SFR met en place une offre ADSL à 15 euros par mois, là aussi à vie et sans engagement.

Si vous êtes intéressés par cette offre, notez que vous n’avez pas besoin d’effectuer des centaines de démarches administratives pour résilier votre ancien abonnement. C’est RED by SFR qui va se charger de tout faire pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de renvoyer votre ancienne box à votre ancien opérateur. Sachez également que RED by SFR prend en charge les frais de résiliation de l’ancien opérateur à hauteur de 100 euros.

Que contient l’offre à 22 euros par mois de RED by SFR ?

Habituellement, ce forfait Fibre THD offre à l’abonné un débit de 200 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi. Dans le cadre du Black Friday, RED by SFR a décidé d’inclure l’option « Débit Plus » sans surcoût. Concrètement, le débit en téléchargement passe désormais à 1 Gb/s (ce qui représente 125 Mo/s) et 400 Mb/s en envoi (soit 50 Mo/s) si votre ligne le permet. Pour peu que vous soyez joueur, cela signifie que vous pouvez télécharger, à débit constant, les 150 Go Red Dead Redemption 2 sur PC en seulement 20 minutes.

RED by SFR inclut dans son abonnement les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations, à l’instar de l’Angleterre, la Chine, l’Afrique du Sud ou les États-Unis. À cela, l’opérateur ajoute les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et les DOM-TOM, tels que la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Une option offerte qui, en temps normal, alourdit la facture mensuelle de 5 euros.

Des options en pagailles pour bâtir son offre Internet parfaite

Dans sa configuration de base, le forfait Fibre THD de RED by SFR ne comprend que la box Internet. Cela ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas avoir accès à la télévision. En effet, ce forfait fibre est entièrement modulable. Pour 2 euros supplémentaires par mois, vous bénéficierez d’une option TV, comprenant la location du décodeur, ainsi qu’un bouquet de 35 chaînes, dont l’intégralité de la TNT, RMC Sport News ou i24 News. Si vous choisissez l’option TV à 4 euros par mois, le bouquet comprend 100 chaînes, dont Game One, Al Jazzeera English ou SkyNews.

Évidemment, ce ne sont pas les seules options que vous pouvez ajouter à votre forfait Fibre THD. Les amateur(e)s de contenu en streaming pourront souscrire à un abonnement Netflix pour 7,99 euros par mois et/ou OCS pour 12,99 euros par mois supplémentaires. Les plus sportifs auront le loisir de souscrire à un abonnement BeIn Sports pour 14,99 euros par mois, ou RMC Sport à partir de 19 euros par mois.

L’ultime avantage de cette offre est son prix, 22 euros par mois, qui n’évoluera pas au bout d’un an ou deux, contrairement à ce que propose normalement le marché. La mention “à vie” signifie que vous payerez toujours l’offre 22 euros par mois (sans options supplémentaires), que vous restiez 6 mois ou 5 ans, voire plus.

Découvrez l'offre fibre RED by SFR à 1 Gb/s à 22 euros par mois.