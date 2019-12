Jusqu’à combien pouvez-vous économiser avec l’abonnement Fibre le moins cher ?

Combien payez-vous votre abonnement Internet chaque mois ? Avec quels débits et quel engagement ? L'une des meilleures offres Internet fixe du moment est à 22 euros par mois et on vous propose de calculer les économies que vous pourriez réaliser.

Tous les mois, vous payez une certaine somme pour votre forfait Internet. Mais vous êtes vous déjà demandé combien vous revient votre abonnement à l’année ? Et sur deux ans ? Une fois le chiffre sous les yeux, pensez-vous vraiment que la qualité de votre connexion Internet vaut ce coût ? Si vous vous posez ce genre de question, nous avons mis en ligne un outil permettant de calculer les économies que vous pourriez réaliser à l’année.

Par exemple, si vous payez votre abonnement 29,99 euros par mois, vous économisez 180 euros par an avec la Box ADSL RED sans engagement. Et le débit sera probablement meilleur que votre connexion Internet actuelle. Pour certains fournisseurs, le rapport qualité/prix prévaut. C’est le cas de RED by SFR qui dès aujourd’hui applique l’option Débit Plus sur son forfait Fibre et THD sans le moindre surcoût. Ce qui signifie que les nouveaux adhérents bénéficient d’un débit en téléchargement de 1 Gb/s et un débit en envoi de 400 Mb/s, pour un prix fixe de 22 euros par mois. À vie et sans engagement qui plus est.

Comparez pour mieux économiser

Le principal avantage du forfait Fibre et THD de RED by SFR est évidemment son prix. À 22 euros par mois, il s’agit de l’offre la plus avantageuse du marché. D’autant que ce tarif est à vie, et n’évoluera pas au bout d’un an ou deux, contrairement à ce que peut proposer la concurrence.

Ce qui concrètement signifie que vous ne paierez que 246 euros par an pour la Fibre ou le THD RED by SFR, là où un abonnement similaire sur le marché vous revient entre 360 et 840 euros par an. On vous parle d’une économie annuelle comprise entre 32 et 71% tout de même.

Le forfait Fibre|THD RED by SFR étant sans engagement, vous avez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment. Puisqu’on parle de résiliation, sachez que RED by SFR se charge de toutes les démarches administratives lorsque vous interrompez votre ancienne souscription. RED by SFR prend également en charge les frais de résiliation de votre précédent opérateur à hauteur de 100 euros.

Un forfait qui va à l’essentiel

Pour rester l’offre la plus compétitive du marché, l’abonnement Fibre et THD RED by SFR ne s’embarrasse pas du superflu et comprend uniquement une box Internet. Si le débit habituel avoisine les 200 Mb/s, en téléchargement et les 50 Mb/s en envoi, RED by SFR a choisi d’inclure de facto l’option “Débit Plus”, sans toucher à la facture, qui permet d’augmenter le débit à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en upload. Dans les faits, cela vous permet de télécharger un jeu comme Star Wars : Jedi Fallen Order (55 Go) en 6 petites minutes.

Mais ce n’est pas tout puisque le forfait Fibre et THD RED by SFR intègre également les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations, telles que l’Allemagne, l’Italie ou la Nouvelle-Zélande. L’option appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et vers les DOM-TOM est également de la partie, toujours sans influence sur le prix de l’abonnement.

Une offre Internet qui se laisse prendre en main

Là où la plupart des offres Internet du marché intègrent par défaut diverses options, avec une incidence non négligeable sur le prix, le forfait Fibre et THD RED by SFR est entièrement modulable. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une option TV, avec décodeur inclus, et un bouquet de 35 chaînes (i24 News, TF1+1) pour seulement 2 euros supplémentaires par mois. Même avec cette option activée, vous êtes en face de l’offre Internet la plus intéressante financièrement du marché.

Si 35 chaînes ne vous suffisent pas, vous avez la possibilité de grossir le bouquet jusqu’à 100 chaînes, récupérant ainsi Game One ou Bloomberg TV, pour un total de 4 euros supplémentaires par mois. Si vous ne voulez que le contenu sportif, RED by SFR propose un abonnement RMC Sport à partir de 19 euros par moi, ou BeIn Sports à 14,99 euros par mois. Les consommateurs de contenu en streaming ne sont pas en reste puisqu’ils peuvent inclure à leur forfait Fibre|THD RED by SFR un abonnement Netflix pour 7,99 euros supplémentaires par mois ou OCS pour 12,99 euros par mois.

Nous vous invitons à comparer le coût de votre forfait actuel avec celui de l’offre Fibre et THD RED by SFR puis à tester votre éligibilité en indiquant votre adresse physique ou votre numéro de téléphone fixe sur le site de SFR. Dans le cas où vous ne pourriez souscrire au forfait Fibre et THD, sachez que RED by SFR propose également une offre ADSL sans engagement, facturé 15 euros par mois, à vie. D’autant que pour toute souscription à l’un des deux forfaits, RED by SFR vous offre un mois gratuit.