Forfait Internet étudiant : voici comment faire des économies sur son forfait Internet

Désormais essentiel pour suivre des études supérieures, l’ajout d’un forfait Internet de qualité n’est pas toujours simple dans le budget strict d’un étudiant, en raison d’un coût souvent élevé. Heureusement, des solutions existent pour faire des économies avec des forfaits fibre et 4G abordables sans pour autant être avares en services.

L’heure est à la rentrée et, pour les étudiants, est aux comptes d’apothicaires afin de réaliser des économies sur leur budget mensuel. Entre les frais alloués au loyer, à la nourriture, aux déplacements et à la scolarité, il est parfois difficile d’y intégrer le coût d’un forfait mobile et d’un forfait Internet fixe. D’autant qu’il n’existe pas spécifiquement d’offres étudiantes sur ce type de service pour réduire drastiquement les dépenses.

Mais depuis quelques mois, la guerre des prix à laquelle se livrent les opérateurs a permis de tirer les prix des diverses offres vers le bas. Cependant, toutes ne se valent pas et, à ce petit jeu, RED s’en tire particulièrement bien avec des forfaits mobiles ou forfaits Internet fixes au rapport qualité-prix excellent.

Internet fixe : identifier sa consommation mensuelle pour faire des économies

Avant d’opter pour tel ou tel type de forfait Internet, encore faut-il savoir quelle est sa consommation mensuelle. Se sert-on d’Internet uniquement pour télécharger ses cours et ses exercices ? Est-on un joueur régulier qui enchaîne les parties en ligne ? Peut-on passer une soirée sans regarder une série, un film en streaming ou une vidéo YouTube ? Bien connaître ses habitudes de navigation permet de choisir l’offre adéquate et d’éviter les offres triple-play trop onéreuses.

Si votre consommation d’Internet nécessaire chaque mois est modérée, dans ce cas, rien de mieux qu’un forfait mobile. Le forfait mobile 80 Go de RED pour 14 euros par mois est alors tout indiqué. Et si, au contraire vous jugez votre consommation de données importante, alors une offre Internet fibre permet de profiter d’un débit bien plus élevé, idéal pour les gros consommateurs de vidéos et de jeux vidéo. Là encore, RED parvient à proposer une offre fibre accessible aux étudiants et surtout capable de répondre à tous leurs besoins sans tomber dans l’excès des forfaits triple-play.

Internet fixe : économiser en misant sur un gros forfait mobile

Le principal avantage du forfait mobile 80 Go de RED est qu’il permet de réunir deux services en un : un forfait mobile et, avec son enveloppe de 80 Go de data en 4G+, une solution d’appoint pour profiter d’une bonne connexion Internet chez soi. En effet, il suffit de passer son smartphone en partage de connexion 4G, ou d’opter pour un routeur 4G, afin de se connecter à Internet de temps à autre. Et le tout sans faire exploser la facture puisque le forfait mobile sans engagement de RED est plafonné 14 euros par mois. Un prix qui en plus ne double pas au bout d’un an ou deux. Mieux, cette offre mobile ne comprend aucun dépassement de forfait, vous épargnant de mauvaises surprises sur votre facture en fin de mois.

Bien entendu, ce forfait mobile tire sa force de son enveloppe data massive. 80 Go de données 4G permettent aisément de télécharger ses cours tout au long du mois, ainsi que de communiquer en visioconférence avec ses camarades ou ses professeurs sans épuiser son forfait au bout de quelques jours. Il est également possible de profiter de temps à autre d’un film ou d’une série en streaming, puisque 80 Go de data 4G représente près de 125 heures de visionnage d’une série en streaming. En revanche, si vous utilisez le partage de connexion pour jouer en ligne, vous risquez de souffrir d’un ping assez élevé et contraignant. Mieux vaut privilégier un forfait fibre pour ce genre d’usage.

Internet fixe : une offre fibre abordable avec un débit élevé

Avec son offre fibre 1 Gb/s, RED prouve une nouvelle fois sa volonté de proposer le forfait Internet le plus équitable du marché. Car non content de délivrer un débit colossal de 1 Gb/s en téléchargement et de 500 Mb/s en envoi, le forfait fibre de RED est sans engagement, entièrement personnalisable et surtout sans prix qui double après un abonnement d’un an. Ce forfait est facturé 23 euros par mois, que l’on soit abonné depuis 6 mois ou 4 ans.

Après avoir fait un test d’éligibilité sur le site de RED, l’opérateur se charge de toutes les démarches pour l’ouverture de la ligne ou le transfert d’opérateur. Mieux, RED s’engage à amortir jusqu’à 100 euros de frais de résiliation de votre ancien opérateur, permettant ainsi de réaliser une belle économie. Et vous ne vous retrouverez pas sans connexion Internet durant vos études puisque le changement d’opérateur se fait sans interruption de services.

L’autre avantage de ce forfait fibre est la possibilité de lui ajouter des options pour quelques euros supplémentaires par mois. Ainsi, il est possible de bénéficier d’une option TV pour seulement 2 euros de plus. La location du boîtier TV est gratuite (tout comme celle de la box Internet) et vous avez accès à 35 chaînes, dont tout le bouquet TNT. D’autres options sont disponibles comme :

100 Go de stockage dans le SFR Cloud pour 3 euros par mois;

Box TV et 100 chaînes pour 4 euros par mois;

Un abonnement Netflix pour 8 euros par mois.

Dernier avantage, ces options sont sans engagement, ce qui signifie qu’il est possible de les désactiver lorsque l’on n’en a plus l’usage, ou que le budget des mois à venir est plus serré que d’habitude.