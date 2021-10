Forfait mobile : Bouygues Telecom casse les prix avec son offre 80 Go à moins de 10 euros

Si vous l'aviez raté au moment de la rentrée, le forfait mobile 80 Go est de retour chez Bouygues Telecom. Affiché à 9,99 euros par mois et sans engagement, il s'agit de l'un des meilleurs rapports quantité-prix du moment.

Le prix des forfaits mobiles est à la baisse depuis quelques jours. Avec sa branche B&You, Bouygues Telecom propose actuellement un forfait mobile 80 Go à 9,99 euros. Si vous avez pour habitude de surveiller les tarifs des forfaits des grands opérateurs, vous savez alors que c’est une très bonne offre. Les forfaits si généreux en data à moins de 10 euros sont de plus en plus rares.

Un forfait mobile généreux et pas cher

Jusqu’au 27 octobre, B&You propose un tout nouveau forfait mobile à prix abordable. Il s’agit d’une offre sans engagement, et sans prix qui augmente après un an. Proposé à 9,99 euros par mois, il comprend :

80 Go de données mobiles dont 15 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe et dans les DOM

Que ce soit en termes de communication ou d’accès à Internet, cette offre est suffisamment généreuse pour ne pas contraindre vos usages. Pour rappel, le mode automatique d’utilisation des données de Netflix permet de regarder environ 4 heures de vidéo avec 1 Go de data seulement. Autrement dit, vous pouvez facilement regarder vos séries préférées dans les transports sans voir le bout de votre forfait mobile.

Les autres forfaits mobiles B&You

B&You a également renouvelé tous ses forfaits mobiles. Ainsi, en plus de l’offre 80 Go, on trouve des forfaits plus généreux en data. Si vous craignez de vous sentir à l’étroit avec le forfait à 9,99 euros, voici deux alternatives :

un forfait mobile 100 Go à 11,99 euros

un forfait mobile 200 Go à 14,99 euros

Encore une fois, ces offres sont sans engagement et sans prix qui augmente après un an.

Composez vous-même votre forfait idéal

Si B&You parvient à faire baisser le prix de ses forfaits mobiles, c’est parce qu’ils ne contiennent que l’essentiel. Néanmoins, l’opérateur permet de greffer plusieurs options à votre offre afin qu’elle colle à vos usages. Voici un échantillon de ces options :

Onoff : obtenez un deuxième numéro de téléphone sur votre forfait contre 3 euros par mois ;

Internet illimité les weekends contre 5 euros par mois ;

Une deuxième carte SIM réservée à un usage Internet contre 2 euros par mois.

Vous pouvez prendre connaissance de toutes les autres options de Bouygues Telecom à cette adresse.

Changer de forfait n’est qu’une simple formalité

Si l’une de ces offres vous a séduite, sachez que changer de forfait mobile est très simple. Lors de la souscription à un nouvel opérateur, celui-ci va vous demander votre identifiant RIO. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée. C’est grâce à cet identifiant que vous pouvez conserver le même numéro de téléphone.

En fournissant l’identifiant RIO, vous permettez aussi à votre nouvel opérateur de résilier votre ancien abonnement à votre place. Ainsi, vous n’avez aucune paperasse à remplir ni coup de téléphone à passer. B&You vous préviendra ensuite à quel moment se tiendra la portabilité de votre ligne. C’est-à-dire le moment où vous pourrez insérer votre nouvelle carte SIM. Le tout se fait sans interruption des services.