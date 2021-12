Ce forfait mobile 200 Go est en promo pour Noël

L'heure est aux cadeaux et celui de RED prend des allures de promotion. L'opérateur casse les prix de ses forfaits sans engagement, avec notamment une offre mobile 200 Go à 15 euros.

S’il ne reste que quelques jours avant les festivités hivernales, il n’est pas encore trop tard pour (se) faire un beau cadeau. Cela tombe bien, pour les prochaines 24 heures, RED propose de grosses réductions sur ses forfaits mobiles sans engagement.

Son offre 40 Go, par exemple, tombe à seulement 10 euros par mois, tandis que son forfait le plus généreux, qui culmine à 200 Go de data, dégringole à 15 euros mensuels. Ce dernier est d’ailleurs le plus intéressant dans ses usages.

Quelles sont les caractéristiques du forfait BIG RED ?

Une fois encore, RED ne lésine pas sur la quantité de data 4G fournie tous les mois. Vous pouvez profiter d’un conséquent 200 Go de données au maximum, soit l’équivalent de 310 heures de contenu sur les plateformes de streaming. Une enveloppe data de cette taille peut également s’avérer fort utile lors d’un partage de connexion. Vous pouvez ainsi télétravailler sereinement, même si vous n’avez pas accès à une box WI-FI. Il suffit en effet de transformer son smartphone en point de partage pour profiter d’Internet.

Bien entendu, le BIG RED 200 Go donne également accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne, ainsi qu’à 17 Go de données à utiliser en Europe.

Combien coûte le forfait BIG RED ?

Bien souvent, un forfait mobile de ce type est facturé aux alentours de 50 euros par mois. Cela dit, le BIG RED 200 Go est l’un des plus abordables de son segment puisqu’il ne coûte que 15 euros par mois. Cependant, il vous reste moins de 24 heures pour profiter de ce forfait sans engagement. Enfin, le forfait BIG RED 200 Go est sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Quelles options pour forfait BIG RED ?

De nombreuses options peuvent être ajoutées à votre forfait BIG RED pour quelques euros supplémentaires. Ces options sont sans engagement, vous pouvez donc les désactiver à tout moment, et ce, sans le moindre surcoût. On trouve ainsi :

1 To de stockage dans le SFR Cloud pour 5 euros par mois ;

les appels illimités vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord pour 2 euros par mois ;

le service SFR TV pour 2 euros par mois.

Pourquoi choisir le forfait BIG RED ?

Le forfait 200 Go n’est pas la seule offre de la gamme BIG RED. Un forfait 100 Go pour seulement 13 euros par mois est également disponible, ainsi qu’un forfait 40 Go à 10 euros mensuels pour celles et ceux qui cherchent une offre encore plus accessible.

Quel que soit le forfait choisi, RED s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G du marché : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française, avec un débit maximum de 500 Mbit/s.

Comment souscrire au forfait BIG RED ?

RED vous accompagne dans vos démarches pour changer de forfait. Lors de la souscription sur son site, l’opérateur vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro. Vous devez fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. Dans la foulée, l’opérateur se charge également de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.

Sachez aussi qu’un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. Le délai de livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.