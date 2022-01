B&You lance ses soldes d’hiver avec un forfait 40 Go à 9,99 euros

B&You vient tout juste de dégainer ses nouvelles offres pour les soldes d’hiver. Jusqu’au 25 janvier prochain, vous pourrez profiter d’une ribambelle de forfaits chargés en gigas à des prix réduits. L’occasion, par exemple, de découvrir un forfait 40 Go tout juste sous la barre des 10 euros.

Les soldes d’hiver battent leur plein et chacun y va de sa promotion. C’est le cas de B&You qui nous propose en ce moment, et jusqu’au 25 janvier prochain, une gamme de forfaits mobiles à prix réduits. Parmi eux, vous pourrez ainsi découvrir une offre sans engagement qui, pour 9,99 euros chaque mois, vous permettra d’accéder à une enveloppe de 40 Go de data en 4G.

L’offre B&You 40 Go en bref :

40 Go d’internet, dont 16 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

Offre sans engagement ;

9,99 euros par mois ;

Disponible jusqu’au 25 janvier.

B&You 40 Go : quels sont les avantages de ce forfait à moins de 10 euros

Comme souvent chez Bouygues Telecom, ce forfait B&You 40Go va à l’essentiel et propose des prestations simples et efficaces, le tout à un tarif très abordable. Pour commencer, il vous permet d’accéder au réseau Bouygues Telecom qui, selon les dernières données de l’ARCEP, couvre 99 % de la population française et 93 % du territoire. Il s’agit aussi d’une offre sans engagement, dont le tarif ne variera pas aussi longtemps que vous ne la résilierez pas. Pas de mauvaises surprises sur la facture à l’horizon donc.

Ce forfait sans engagement proposé à 9,99 euros par mois vous permet ensuite de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que d’une jolie enveloppe internet de 40 Go. Un volume de données amplement suffisant pour les activités du quotidien, streaming vidéo compris. Sachez enfin que sur ces 40 Go, 16 peuvent être utilisés lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, ce qui est toujours une bonne nouvelle.

Pour enrichir votre forfait, B&You propose aussi de nombreuses options à la carte, que ce soit Pleio pour accéder à une bibliothèque de jeux directement sur votre mobile, ou encore B.tv qui vous permet de visionner plus de 70 chaînes en illimité, et indépendamment de votre enveloppe internet.

Découvrez les autres offres B&You

Pour ces soldes hivernales, B&You propose une gamme de forfaits à petits prix très complète. Si vous vous moquez de la data, sachez que vous pourrez opter pour un forfait 5 Go pour 4,99 euros par mois seulement.

Les gros consommateurs de données seront de leur côté ravis d’apprendre l’existence de forfaits proposant 100 ou 130 Go de data par mois. Des enveloppes conséquentes qui vous coûteront respectivement 14,99 ou 18,99 euros chaque mois.

Comment souscrire au forfait B&You 40 Go

Côté démarches, rien de bien compliqué avec ce forfait B&You puisque l’opérateur se chargera d’une bonne partie des démarches à votre place. Au moment de la souscription, il vous suffira en effet de choisir la conservation de votre numéro de téléphone actuel pour ne pas avoir à vous charger de la résiliation auprès de votre ancien opérateur. Petit bonus, vous n’aurez pas à débourser le moindre denier dans l’opération !

Seule opération à effectuer de votre côté : obtenir votre numéro RIO. Pour ce faire, il vous suffira d’appeler le 3179 depuis votre ligne actuelle, et de noter les 12 caractères de votre identifiant. Entrez-le ensuite dans la case prévue à cet effet durant la procédure d’inscription et le tour sera joué.

Sachez aussi que si vous sélectionnez ce forfait, ou n’importe quel autre forfait de la gamme B&You pour l’un de vos proches, vous pourrez activer une option de contrôle parental. Ce dernier vous permettra de bloquer certains contenus inappropriés, de contrôler l’accès à certaines applications, ou encore de limiter le temps passé sur internet.

Le forfait B&You 40 Go est disponible au tarif de 9,99 euros par mois jusqu’au 25 janvier prochain, et vous devrez dépenser 10 euros à la souscription afin d’obtenir votre carte SIM triple découpe.