La Poste Mobile : ce forfait 60 Go est parfait pour ne pas se ruiner

Une offre simple et efficace. Voilà ce que propose La Poste Mobile avec son forfait 60 Go à petit prix. Il a également l'avantage d'être sans engagement.

L’année dernière, Ariase relevait que les Français et Françaises utilisaient en moyenne 11,6 Go de données mobiles par mois avec leur forfait. On peut donc se demander s’il est vraiment utile de craquer pour un forfait avec une enveloppe de data colossale, au coût souvent élevé, pour ne pas l’utiliser entièrement. À cette question, La Poste Mobile répond avec une offre qui se concentre sur l’essentiel pour un prix raisonnable.

L’opérateur virtuel lance ainsi un forfait mobile 60 Go à 9,99 euros par mois. Une offre qui affiche un excellent rapport qualité-prix et qui a l’avantage d’être sans engagement.

Se concentrer sur la data mobile

Tous les mois, La Poste Mobile fournit 60 Go de data 4G, soit environ 5 fois le montant moyen de données utilisées mensuellement par les consommateurs. Une enveloppe data qui vous permet donc de naviguer tranquillement sur Internet, ou d’enchaîner les vidéos en streaming sans que votre forfait soit épuisé au bout de 3 jours.

Vous pouvez également utiliser jusqu’à 15 Go de données mobiles au sein de l’Union européenne ainsi que dans les DOM et COM. Mieux, La Poste Mobile bloque votre consommation de données une fois la quantité épuisée afin de vous éviter une surfacturation. Bien entendu, il est possible de recharger son forfait à tout moment.

Enfin, La Poste Mobile est un opérateur virtuel qui s’appuie sur le réseau 4G de SFR. L’avantage est que l’infrastructure de SFR couvre 99 % de la population française, tout en offrant l’accès à un très bon débit.

Un forfait qui se concentre sur l’essentiel

Outre les 60 Go mensuels, le forfait La Poste Mobile offre tout ce qu’on attend d’un abonnement téléphonique. Ainsi, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France, les DOM/COM et l’Europe.

Son prix le place comme une bonne alternative aux autres offres du marché. Il est ainsi facturé 9,99 euros par mois, un prix que l’on retrouve plus souvent sur des forfaits de 5 à 30 Go. Passé 12 mois, le coût du forfait augmente doucement à 12,99 euros durant le reste de l’abonnement.

Autre bon point à noter : il s’agit d’un forfait sans engagement. Cela signifie que vous profitez d’une véritable souplesse dans la gestion de votre souscription.

Comment profiter du forfait 60 Go de La Poste Mobile ?

Changer d’opérateur mobile est devenu simple comme bonjour. Il faut dire que La Poste Mobile prend en charge toutes les démarches pour résilier votre ancien contrat et créer le nouveau.

Il suffit de se rendre sur le site de La Poste Mobile pour démarrer la souscription. L’opérateur vous propose de conserver votre ancien numéro. Pour ce faire, il faut que vous donniez votre code RIO (composez le 3179 pour l’obtenir) lors du renseignement de vos informations.

La livraison de la nouvelle carte SIM n’excède pas les 5 jours ouvrés. Enfin, le changement d’opérateur se fait sans interruption des services mobiles. Bon à savoir : l’assistance client La Poste Mobile est joignable par trois canaux différents ! Au-delà du site Internet et des réseaux sociaux, il est possible de contacter des téléconseillers par téléphone du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures, et surtout de vous rendre dans un des 7 900 bureaux de poste.