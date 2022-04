Ce forfait Orange 70 Go est à seulement 9,99 €/mois et c’est trop rare pour passer à côté

Orange propose aujourd'hui une promotion rare sur l'un de ses forfaits. Pourquoi ? Et bien parce qu'il propose en ce moment son forfait Orange 70 Go sans engagement à moins de 10 euros par mois. Un excellent rapport qualité-quantité-prix étant donné la qualité du réseau de l'opérateur historique.

Fini le temps où posséder un forfait Orange signifiait devoir payer 20,30 ou 40 euros par mois. L’opérateur pour quelques jours seulement un forfait riche en data (70 Go, tout de même) à un tarif extrêmement intéressant en cumulant une promotion et un code de réduction. En utilisant le code SOLEIL22, le forfait Orange 70 Go tombe à seulement 9,99 euros par mois pendant une année entière. Au-delà, il reprendra son tarif initial de 29,99 euros par mois. Cerise sur le gâteau, il s’agit d’un forfait sans engagement !

Le forfait Orange 70 Go en résumé :

70 Go de data en 4G à utiliser en France et en Europe / DOM / Suisse / Andorre ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse ou Andorre, ainsi que vers ces mêmes zones ;

la qualité du réseau Orange à prix accessible : seulement 9,99 euros par mois ;

forfait sans engagement et à prix fixe durant la première année.

Que propose le forfait 70 Go d’Orange à 9,99 euros ?

Opérateur téléphonique historique, Orange propose des forfaits 4G qui reposent essentiellement sur des prestations premiums et une généreuse enveloppe de données. Et ce forfait 70 Go en est le flagrant exemple.

Pour commencer, il couvre très largement les usages que l’on attend d’un forfait téléphonique. Appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis la zone Euro, les DOM, la Suisse ou bien Andorre, et ce, que vous appeliez depuis ou vers ces destinations.

C’est ensuite le volet internet mobile qui se démarque. Outre une enveloppe assez conséquente s’élevant à 70 Go, sachez que l’intégralité des données peut être utilisée en France métropolitaine ET en Europe, dans les DOM, en Suisse ou en Andorre.

Ce forfait, qui fonctionne donc exactement de la même manière en France comme à l’étranger s’avère donc parfait si vous voyagez souvent ou que vous comptez bientôt partir en vacances, ou que vous communiquez régulièrement avec des interlocuteurs vivant en Europe ou dans les DOM.

Ce forfait, sans engagement est actuellement affiché au prix de 14,99 euros par mois pendant un an, avant de reprendre son tarif initial de 29,99 euros une fois ce délai révolu. Mais Orange vous propose toutefois de faire passer la facture sous la barre des 10 euros avec le code SOLEIL22 qui vous permettra d’économiser 5 euros supplémentaires, et ne plus payer que 9,99 euros par mois. Un tarif particulièrement intéressant compte tenu du volume de données.

Quels sont les avantages d’un forfait Orange ?

L’atout principal des forfaits du catalogue Orange reste sans conteste la qualité du service proposé, en particulier pour tout ce qui touche au réseau. L’opérateur historique français dispose en effet d’un des réseaux mobiles les plus performants du pays, grâce notamment à ses 26 000 antennes 4G réparties sur le territoire. Les dernières données de l’ARCEP nous apprennent notamment que le réseau Orange couvre 93 % de la surface du territoire et 99 % de la population.

Niveau qualité du réseau, c’est tout simplement le meilleur quand il s’agit du débit avec un débit montant moyen de 18 Mb/s, et surtout un débit descendant moyen (le téléchargement donc) de 110 Mb/s. De quoi offrir des performances haut de gamme que ce soit pour naviguer sur le web ou pour regarder des vidéos en streaming.

Comment souscrire au forfait 70 Go d’Orange ?

Afin de souscrire à ce forfait, et bénéficier du forfait Orange 70 Go à 9,99 euros par mois pendant un an, rien de compliqué. Il vous suffit en effet d’aller faire un tour sur la page de l’opération et utiliser le code promotionnel SOLEIL22 lors du récapitulatif de votre commande. Prévoyez tout de même de débourser 10 euros à la commande afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Et si vous avez le moindre doute, Orange vous explique le déroulement pas-à-pas de la manœuvre sur cette page.

Si vous êtes déjà engagé chez un opérateur et que vous souhaitez bénéficier de cette promotion pour passer chez Orange, il existe un moyen simple. Pour vous faciliter la vie, ainsi que les démarches relatives au changement de forfait, vous pouvez opter pour la conservation de votre numéro de téléphone actuel.

Comment ? Et bien tout simplement en l’indiquant à Orange et en fournissant votre code RIO, que vous pourrez obtenir en appelant le 3179. Orange se chargera ensuite de résilier votre ancien abonnement auprès de l’opérateur concerné tout en activant votre ligne dans la foulée, afin que vous puissiez bénéficier de la continuité du service.