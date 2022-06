Vente flash : vous n’avez que 48h pour profiter de ce forfait mobile 80 Go à tout petit prix

Le forfait mobile le plus équilibré du moment, voilà tout simplement ce que propose Bouygues Telecom actuellement. Une offre 80 Go à moins de 10 euros qui n’est encore disponible que pendant les 48 prochaines heures.

La course à la meilleure offre a repris entre les divers opérateurs français. Et pour le moment, c’est Bouygues Telecom qui caracole en tête avec sa récente vente flash.

Il faut dire qu’il place la barre haut avec un forfait 80 Go à un prix vraiment bas puisqu’il est vendu 8,99 euros par mois. Une offre mobile qui comprend tout ce que l’on attend d’un bon forfait en 2022, et ce sans engagement. Mais dépêchez-vous, vous n’avez que 48 heures pour profiter de ce bon plan.

Un forfait qui ne manque de rien

Selon l’Arcep, la consommation moyenne des Français en matière de données mobiles est de 12 Go par mois. Bouygues Telecom en offre environ six fois plus avec son forfait mobile en vente flash. Celui-ci garantit chaque mois l’accès à une enveloppe data de 80 Go en 4G. De quoi regarder jusqu’à 124 heures de contenus en streaming ou partager tranquillement sa connexion en cas de panne de sa box Internet.

Qui plus est, le forfait B&You intègre les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe ainsi que 15 Go de données mobiles à utiliser en Europe. Une enveloppe largement suffisante pour utiliser Google Maps et partager des photos sur les réseaux sociaux pendant vos vacances.

Combien coûte le forfait B&You ?

Habituellement facturé entre 12 et 15 euros chez les principaux acteurs du marché, ce type de forfait tombe sous la barre des 10 euros chez Bouygues Telecom. Ainsi, le forfait en série spéciale B&You 80 Go est vendu 8,99 euros par mois.

Un prix bas qui n’est pas amené à doubler au bout d’un an. Surtout, vous êtes face à un forfait sans engagement, ce qui vous permet de contrôler pleinement la durée de votre souscription.

Quelle est la qualité du réseau Bouygues Telecom ?

L’autre force de ce forfait en série spéciale B&You est qu’il profite de l’un des meilleurs réseaux mobiles de France. Le réseau 4G de Bouygues Telecom couvre actuellement 99 % de la population en France métropolitaine.

Bouygues Telecom est aussi le deuxième opérateur offrant la meilleure couverture réseau dans les différents moyens de transport. Concrètement, la qualité du réseau de Bouygues Telecom est suffisante pour se connecter à Internet avec un bon débit, aussi bien sur les grands axes routiers, que sur les lignes de TGV ou le métro des grandes villes.

Comment souscrire au forfait 80 Go de Bouygues Telecom ?

Cela fait désormais un moment que le changement d’opérateur n’est plus un cauchemar pour le client. Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de transferts de ligne ainsi que de résiliation de l’ancien contrat.

Il suffit de se rendre sur le site de Bouygues Telecom pour pouvoir souscrire au forfait série spéciale B&You 80 Go. Lors de l’inscription, pensez à renseigner votre identifiant RIO (en composant le 3179) si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone. Vous pouvez aussi demander à obtenir un nouveau numéro.

Après quoi, il ne vous reste qu’à remplir vos coordonnées et vous acquitter des 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Vous recevrez ensuite des SMS vous indiquant à quel moment précis la transition entre l’ancienne et la nouvelle ligne se fera. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.