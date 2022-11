Flexibilité et prix mini : ce nouveau forfait mobile Prixtel est surprenant

Pourquoi s’enfermer dans un forfait mobile rigide alors que Prixtel propose une offre ajustable en fonction de sa consommation, à petit prix et sans engagement ? On vous explique pourquoi ce nouveau forfait Oxygène à 9,99 euros par mois est l’une des meilleures offres du moment.

Alors que la plupart des opérateurs misent sur des offres suréquipées et coûteuses, Prixtel a décidé de revenir à l’essentiel avec un forfait mobile Oxygène de 50 Go, sans engagement et au prix plancher de 9,99 euros par mois. En plus de tout ça, Prixtel y ajoute sa touche : la flexibilité.

Avec le forfait Oxygène, il n’est plus nécessaire de s’inquiéter de sa consommation. Vous pouvez utiliser librement, sans engagement et surtout sans vous ruiner jusqu’à 130 Go par mois. Le prix du forfait s’adapte automatiquement par palier à votre consommation.

Cette combinaison prix bas, absence d’engagement et flexibilité font de cette nouvelle offre mobile la plus avantageuse du moment.

Que comprend exactement le forfait Oxygène ?

Bien qu’il soit proposé à partir de 9,99 euros par mois, le forfait Oxygène de Prixtel se veut complet. Il comporte :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM en local et vers la France ;

Une connectivité 4G/4G+ basée sur le réseau SFR ;

De 50 à 130 Go de data utilisables en France et 20 Go depuis l’Union européenne et les DOM ;

Un forfait data qui s’ajuste automatiquement ;

La possibilité de passer ses appels en VoWiFi ;

Le tout sans engagement.

Et contrairement à la tendance du marché, le prix de ce forfait n’augmente pas passé 6 mois ou un an.

Un forfait ajustable pour une utilisation plus libre

Outre son prix, la flexibilité est la principale force de ce forfait mobile Oxygène. Comme toujours, Prixtel propose plusieurs paliers de data de 50, 90 et 130 Go. De base, l’offre à 9,99 euros par mois comprend 50 Go. Mais si vous dépassez les 50 Go de data, pas de problème. Prixtel permet d’aller au-delà de cette enveloppe et de consommer jusqu’à 130 Go.

Automatiquement, l’opérateur va vous changer de palier. Ainsi, si un mois donné, vous consommez :

jusqu’à 50 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois ;

entre 50 et 90 Go de données par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois ;

entre 90 et 130 Go de données par mois, vous ne payez que 15,99 euros par mois. Et jamais plus.

À chaque fin de mois, la facture s’adapte automatiquement à la quantité de data réellement utilisées. Le mois suivant, si vous ne dépassez pas les 50 Go, vous revenez à une facturation de 9,99 euros par mois.

Un forfait mobile “neutre en CO2”

L’opérateur aixois est engagé dans la préservation de l’environnement et affiche des forfaits mobiles “neutres en CO2”. À ce titre, il plante régulièrement des arbres et mène diverses actions écoresponsables pour compenser les émissions de CO2 liées aux consommations de data de ses abonnés.

À la fin du mois d’octobre dernier, Prixtel a rejoint l’initiative “Bonne mer” aux côtés de Sea&Co. Du 14 au 18 novembre, des salariés de l’opérateur et 20 volontaires œuvreront dans la Calanque des Trous à Marseille. L’objectif de cette mission est de retirer 2,7 tonnes de pneus, qui tapissent actuellement les fonds marins et polluent le littoral marseillais.

Prixtel a profité de l’occasion pour lancer en édition limitée son forfait mobile flexible Oxygène. Pour souscrire à cette offre sans engagement à partir de 9,99 euros par mois, tout se passe en ligne. La procédure est simple :

Ajoutez le forfait mobile Oxygène à votre panier

Précisez si vous souhaitez conserver votre numéro. Dans ce cas, il faut indiquer votre numéro RIO (obtenu en appelant le 3179) et Prixtel se charge de la portabilité et de la résiliation auprès de votre opérateur actuel

Réglez les 10 euros de frais d’activation.

La nouvelle carte SIM est ensuite envoyée par courrier postal.