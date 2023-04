Un smartphone récent à 1 euro avec un forfait 5G : découvrez cette offre Bouygues Telecom

En combinant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro à son forfait mobile 5G 200 Go, Bouygues Telecom vous permet d'acquérir un smartphone récent à petit prix.

Xiaomi a dévoilé en mars dernier une nouvelle série de smartphones abordables, dont le Redmi Note 12 Pro 5G. Design premium, grand écran AMOLED 120 Hz ultra-lumineux, qualité photo et large autonomie : un terminal qui a tout d’un grand, sauf le prix.

Bien que le Redmi Note 12 Pro 5G soit récent et généreusement équipé, Bouygues Telecom le propose déjà avec une belle remise. Jusqu’au 30 avril, si vous vous abonnez au forfait 5G 200 Go de l’opérateur à 33,99 euros la première année, ce nouveau smartphone passe à 1 euro (après ODR de 50 euros). C’est donc le moment idéal pour changer de mobile et passer à la 5G sans y laisser toutes ses économies.

Redmi Note 12 Pro 5G : le nouveau fleuron de Xiaomi

La gamme Redmi Note est certainement l’une des plus connues de Xiaomi. La raison ? Elle comporte des smartphones avec les meilleurs rapports qualité-prix du marché. Officialisé le mois dernier en France, le Redmi Note 12 Pro 5G n’échappe pas à cette règle. Il a presque tout d’un modèle premium, avec un design ultramoderne et une partie photo très bien achalandée.

Ce nouveau venu embarque l’un des capteurs les plus en vogue sur le segment haut de gamme, le Sony IMX766 de 50 mégapixels associé à un OIS (système de stabilisation optique). Avec sa taille de 1/1,56” et sa grande ouverture (f/1,88), ce capteur est un champion de la photo de nuit. Le reste du bloc photo est plus classique et comprend une caméra à ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur de 2 mégapixels pour la macro.

Xiaomi a aussi mis l’accent sur l’affichage et a équipé son Redmi Note 12 Pro 5G d’un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Ultra-lumineux, compatible Dolby Vision et HDR10+, celui-ci bénéficie en prime d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour que l’expérience multimédia soit la plus immersive possible, la marque chinoise a intégré deux haut-parleurs certifiés Hi-Res et Dolby Atmos.

Pour achever cette fiche technique déjà très aboutie, Xiaomi a opté pour une large batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 67 watts. Si le Redmi Note 12 Pro 5G est abordable, il ne manque donc pas d’arguments.

Un forfait quasiment illimité

Bouygues Telecom a tenu à mettre les compétences multimédia du Redmi Note 12 Pro 5G à l’honneur et a choisi son forfait le plus généreux pour l’accompagner.

Dotée d’une belle enveloppe 5G de 200 Go, cette offre mobile vous permet de regarder chaque mois des vidéos en streaming sans compter. Mieux, elle est d’une grande aide pour partager votre connexion à d’autres appareils lorsque vous êtes en déplacement. D’ailleurs, lors de vos séjours en Europe, dans les DOM, en Amérique du Nord ou encore en Chine, Bouygues Telecom met à votre disposition 100 Go de données mobiles. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un forfait particulièrement haut de gamme.

Proposé à 33,99 euros par mois pendant un an, puis 49,99 euros par mois ensuite (28,99 euros par mois la première année pour les abonnés Bbox), ce forfait mobile comprend en plus :

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une deuxième carte SIM internet offerte ;

la solution de sécurité Norton offerte pendant 24 mois ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne ;

un engagement de 24 mois.

Avec autant d’atouts et permettant en plus d’accéder pour 1 euro au tout nouveau Redmi Note 12 Pro 5G de Xiaomi, c’est l’une des offres les plus compétitives du moment.