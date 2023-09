Prixtel renouvelle son forfait Le grand avec un tout petit prix

Vous êtes du genre à regarder votre consommation de data tous les jours à cause d’un forfait limité ? Pour les clients Prixtel, ça n'est plus un problème. Ils peuvent en effet profiter d’un forfait flexible dont l’enveloppe de données évolue en fonction des besoins. Et ce pour l’un des prix les plus bas du moment.

Nombreux sont les opérateurs à proposer des forfaits avec une enveloppe de data inamovible. Il s’agit même d’une norme dans le marché. C’est donc à l’usager de s’adapter en réduisant parfois sa consommation de données mobiles ou en payant trop pour des services dont il n’a pas l’utilité.

Ces contraintes, Prixtel en fait fi pour remettre l’abonné au centre de son forfait. C’est pourquoi l’opérateur s’est spécialisé dans les forfaits flexibles, dont le plus bel exemple est le forfait Le grand, à 9,99 euros par mois.

Un grand forfait pour de grands usages

Avec le temps, nos usages évoluent. Avec les journées qui raccourcissent, il se peut que l’on ait envie de rattraper toutes nos séries en retard dans les transports en commun. Dans le pire des cas, une panne de la box Internet peut nous contraindre pendant plusieurs semaines à utiliser notre forfait mobile pour partager notre connexion. Autant de scénarii qui mettent à mal nos enveloppes de données mobiles.

C’est là qu’opère tout le génie de l’offre “Le grand”. Comme les usagers n’ont pas vocation à changer de forfait tous les mois, “Le grand” fait évoluer son enveloppe de données en fonction de leurs besoins, via un système de palier.

De base, ce forfait propose 100 Go de données 4G tous les mois. Cela représente près de 155 heures de visionnage de contenu en streaming. Si une telle quantité n’est pas suffisante, l’offre “Le grand” passe au palier suivant afin de fournir un total de 130 Go de data. Pour les plus gros consommateurs, un dernier palier fait grimper l’enveloppe totale à 160 Go.

La meilleure nouvelle : ces paliers ne sont pas définitifs. Si la consommation de données est de 82 Go le mois suivant l’escalade, le forfait retourne automatiquement au premier palier.

En plus d’une quantité malléable de données, le forfait Le grand donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM, et ce quel que soit le palier. Enfin, 15 Go de données en itinérance sont disponibles au sein de l’Europe.

Un prix bas même en cas d’excès

Outre sa grande flexibilité, l’autre force du forfait “Le grand” est son rapport qualité prix. Grâce à un tarif contenu, il fait partie des offres mobiles les plus abordables de cette rentrée.

Ainsi, dans sa formule 100 Go, le forfait est facturé 9,99 euros par mois. Un prix fixe qui ne double pas au bout d’un an. Chaque palier, eux, demandent quelques euros supplémentaires le temps de leur usage. Concrètement :

le palier offrant entre 100 et 130 Go affiche un tarif de 12,99 euros par mois ;

le dernier palier est, lui, proposé à 15,99 euros par mois.

Bien entendu, le retour au premier palier fait tomber de nouveau l’abonnement à 9,99 euros mensuels.

Comme toutes les offres de Prixtel, le forfait “Le grand” est sans engagement. Un avantage qui permet de gérer sereinement la durée de son abonnement.

Des forfaits pour tous les profils

Prixtel ne se repose pas uniquement sur son forfait “Le grand” pour répondre aux besoins des consommateurs. L’opérateur possède plus d’un atout dans son sac, donc un forfait avec une enveloppe plus réduite et une offre mobile qui ne lésine pas sur la quantité de données fournies.

“Le petit” se destine à celles et ceux qui veulent faire des économies avant tout. Il propose une petite quantité de données réparties sur trois paliers :

jusqu’à 10 Go de données par mois pour 5,99 euros par mois ;

entre 10 et 15 Go de données par mois pour 7,99 euros par mois ;

entre 15 et 20 Go de données par mois pour 9,99 euros par mois.

Au contraire, le forfait “Le géant” est un allié de choix pour les usagers qui engloutissent un grand nombre de données chaque mois. Mieux, il est compatible avec la 5G, ce qui assure un débit ultra rapide dans les zones couvertes. On profite ainsi :

de 160 Go de données en 4G ou 5G par mois pour 14,99 euros par mois ;

d’entre 160 et 190 Go de données en 4G ou 5G par mois pour 17,99 euros par mois ;

de 220 Go de données en 4G ou 5G par mois pour 20,99 euros par mois.

Et à l’instar du forfait “Le grand”, ces deux offres sont sans engagement.

Souscrire au forfait Prixtel

Pour simplifier la vie de l’abonné, toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par Prixtel. Lors de la souscription, il est possible de renseigner son identifiant RIO (en composant le 3179) si l’on souhaite conserver le même numéro de téléphone.

10 euros seront demandés lors de l’achat pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.

Enfin, sachez qu’avec ses forfaits, Prixtel s’engage en faveur de l’environnement. L’opérateur cherche à compenser les émissions carbone liées à son activité et à l’usage des forfaits par ses clients. Pour ce faire, l’opérateur contribue au replantage des arbres en France (9 000 dans le Loir-et-Cher en 2020 et 35 000 en Centre-Val de Loire en 2022) et aide des associations locales (Eco Tree, Sea&Co, Run for Planet, Save la Mermaid…) dans leurs actions.