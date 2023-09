B&You : ce forfait mobile bien calibré est à 9,99 euros seulement

Un forfait mobile à petit prix n'est pas nécessairement restrictif. Bouygues Telecom le prouve avec son offre à 9,99 euros par mois taillée pour répondre aux besoins de la majorité des Français.

La mode est aux immenses forfaits comprenant plus de 100 Go de données. Or, un tel confort a un coût et dans la plupart des cas, ces enveloppes demeurent partiellement exploitées. En effet, les Français consomment en moyenne 15 Go de données mobiles par mois.

Pour coller davantage aux besoins des mobinautes tout en leur offrant une certaine marge de manœuvre, et surtout pour faire baisser leur facture, B&You a concocté un forfait mobile de 40 Go. Affiché à seulement 9,99 euros par mois, il est en plus sans engagement.

Un forfait mobile bien calibré et très abordable

Difficile de s’imaginer privé d’internet et « coupé du monde », car le quota mensuel de données mobiles a été atteint. Par précaution, il est tentant de souscrire à un forfait suréquipé et logiquement plus onéreux pour profiter d’une grande quantité de data qui ne sera probablement jamais utilisée.

Face à des opérateurs proposant des offres soit trop limitées, soit gigantesques, B&You a trouvé le bon compromis : un forfait de 40 Go à 9,99 euros par mois. Cette offre mobile comprend :

40 Go de données mobiles, dont 16 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Même si vous passez une grande partie de votre temps libre à naviguer sur internet et regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, 40 Go sont largement suffisants. Ce forfait B&You couvre donc tous les besoins courants.

Cette offre étant sans engagement, chacun peut tout à moment faire évoluer son forfait ver la version 130 Go et 5G affichée à 15,99 euros. De quoi partager sa connexion avec un PC et se substituer à une box internet en cas de panne ou de perte de débit.

Des options à prix préférentiels

Vous souhaitez passer à la 5G ? L’opérateur a prévu une option sans engagement à 3 euros par mois, portant alors le prix du forfait à 12,99 euros par mois. Ce tarif reste très compétitif, les offres mobiles 5G descendant rarement sous la barre des 15 euros.

Vous en voulez encore plus ? Pour seulement 4 euros par mois, et toujours sans engagement, B&You vous offre un pack complet d’options comprenant :

une connectivité 5G ;

un accès en illimité à 70 chaînes TV via l’application mobile B.tv disponible sur Android et iOS ;

un traitement prioritaire de toutes vos demandes d’assistance.

De quoi moduler son forfait en fonction de ses propres besoins, sans avoir le moindre le surcoût inutile.

Vous souscrivez au forfait 40 Go, B&You se charge du reste

Changer de forfait mobile et passer chez B&You tout en conservant son numéro de téléphone est très simple et ne requiert que quelques minutes.

Il vous suffit de sélectionner l’offre de 40 Go à 9,99 euros par mois depuis le site internet de l’opérateur, de cliquer sur le bouton « Je choisis ce forfait », puis de cocher les options que vous souhaitez ajouter.

Il ne reste plus qu’à indiquer votre numéro de mobile, votre code RIO (disponible en appelant le 3179), ainsi que vos coordonnées et régler les 1 euro pour l’envoi de votre nouvelle carte SIM.

B&You se charge ensuite à votre place de transférer votre ligne et de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur.