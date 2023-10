Ce forfait mobile très généreux en données ne vous coûtera pas cher

Grosse enveloppe de données, 5G en option, prix contenu… Pas de doute, le forfait « Le douze » de Syma est une offre à ne pas manquer.

Cet automne, les opérateurs s’affrontent sur le terrain des forfaits à bas prix. Et à ce petit jeu, Syma semble avoir un large avantage. Il faut dire qu’avec « Le douze », il mise sur un forfait particulièrement généreux pour un tarif inédit.

Ainsi, pour seulement 12,99 euros par mois, Syma donne accès à 150 Go de données mobiles. Une enveloppe plus que conséquente pour faire face à tous les usages.

Un forfait très complet

En offrant tous les mois 150 Go de données 4G/4G+, « Le douze » de Syma est parfait pour les grands consommateurs de contenu. Il permet de regarder près de 232 heures de visionnage de films et séries en streaming. Sans oublier qu’une telle enveloppe peut supporter sans problème le partage de connexion. Qui plus est, 13 Go de données en itinérance peuvent être utilisées en Europe.

Autre avantage du forfait « Le douze » : son réseau mobile. Il s’appuie sur le très bon réseau 4G/4G+ de SFR. Mieux, grâce à une option facturée 3 euros supplémentaires par mois, il est possible de passer « Le douze » en forfait 5G. Quoi qu’il en soit, les forfaits de Syma couvrent 99 % de la population française.

En plus des 150 Go de données mobiles, « Le douze » de Syma donne également accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne.

Combien coûte le forfait 150 Go de Syma ?

Pour tirer son épingle du jeu, Syma maintient un prix serré sur son forfait 150 Go. Celui-ci n’est facturé que 12,99 euros par mois. Un choix qui permet d’en faire l’une des offres les plus abordables de l’automne.

Enfin, ce forfait est sans engagement. L’abonné peut donc diriger la durée de son abonnement comme il l’entend et sans surcoût.

Les autres forfaits de Syma

« Le douze » de Syma n’est pas le seul forfait mis en place par l’opérateur. En fonction de ses besoins, l’utilisateur peut se tourner vers trois autres forfaits : « Le six », « Le neuf » et « Le dix-neuf ».

« Le six » est le plus petit forfait de Syma. En effet, son enveloppe offre 20 Go (7 Go à l’international). Il est facturé 6,99 euros mensuels.

« Le neuf » mise avant tout sur un excellent rapport qualité-prix. Il donne accès à 100 Go de données par mois, dont 10 Go utilisables en itinérance en UE et dans les DOM. Le tout pour un prix calé à 9,99 euros par mois.

Pour finir, « Le dix-neuf » est l’offre haut de gamme de Syma. Il offre 250 Go de données mobiles en 5G chaque mois, avec en plus 25 Go à utiliser au sein de l’UE et des DOM. Un forfait facturé 19,99 euros par mois qui plaira aux gros consommateurs de données mobiles.

Comment souscrire au forfait 150 Go de Syma ?

Pour souscrire au « douze », il suffit de se rendre sur le site de Syma. L’opérateur s’occupe de toutes les démarches de résiliation dès lors que vous lui transmettez votre identifiant RIO. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79.

Ce même identifiant permet également de conserver son ancien numéro de téléphone. Bien entendu, le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.