Comme un costume de luxe, ce forfait mobile 100 Go est taillé sur mesure

Choisir un forfait mobile chez RED by SFR, c'est presque comme aller chez le tailleur. Vous pouvez le façonner à votre façon, afin qu'il puisse être le plus confortable possible au quotidien.

Mettre à disposition un socle solide et laisser l’utilisateur y ajouter des options : voici la philosophie de RED pour continuer à proposer des forfaits aux rapports qualité-prix toujours aussi intéressants. En effet, qui a besoin d’une couverture 5G si sa région n’est pas couverte ?

C’est ce que permet RED avec son forfait 100 Go à 13,99 euros. Une offre avantageuse en elle-même, dans laquelle vous pouvez y ajouter des options pour mieux coller à vos usages.

Un forfait mobile simple, mais pas dépouillé

Le forfait RED 100 Go ne propose que l’essentiel, mais il le fait bien. Avec sa large enveloppe de 100 Go de données mobiles, il y a très largement de quoi couvrir la majorité des usages. Même le partage de connexion avec un ordinateur, à condition de ne pas télécharger toute une série de 10 épisodes en 4K.

Contre 13,99 euros par mois, le forfait propose :

100 Go de données mobiles ;

dont 19 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités en France ;

et aussi depuis l’Union européenne et les DOM.

Enfin, RED propose ici un forfait mobile sans engagement. Vous pouvez résilier quand bon vous semble, même après un mois, sans avoir à régler des frais.

Construire une offre unique avec des options

Conscient que son forfait mobile ne comprend que l’essentiel, RED vous permet d’y ajouter toute une série d’options afin de le personnaliser. Vous pouvez ainsi vous bâtir une offre unique, en sélectionnant les options dont vous avez besoin, même très ponctuellement. L’adhésion à ces options est, elle aussi, sans engagement.

Voici quelques-unes des options actuellement proposées par RED :

la 5G contre 3 euros par mois ;

contre 3 euros par mois ; 30 Go de données mobiles en UE, dont 20 Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, USA et Canada contre 5 euros ;

les appels illimités vers l’Amérique du Nord contre 2 euros.

Des options particulièrement utiles si vous avez l’habitude de voyager, ou si vous avez des proches qui résident à l’étranger.

Cette flexibilité, on la retrouve également avec les autres forfaits de l’opérateur :

1 Go à 4,99 euros

20 Go à 9,99 euros

100 Go à 13,99 euros

200 Go à 17,99 euros

5 minutes pour changer d’opérateur

Les procédures de changement d’opérateur ne sont plus un frein pour souscrire à un nouveau forfait mobile. En réalité, c’est même votre nouvel opérateur qui prend en charge toutes les démarches à votre place.

Pour y arriver, il faut impérativement fournir votre identifiant RIO, en composant le 31 79. Vous recevrez un code, qui permet également de conserver le même numéro de téléphone lors du changement d’opérateur. RED, de son côté, s’occupe de résilier votre ancien forfait.

Le coût de la SIM et de la livraison est fixé à 10 euros. À la réception de votre nouvelle carte, vous serez prévenu de la date de portabilité, c’est-à-dire le moment où elle prendra le relai sur l’ancienne. De cette façon, vous ne subirez aucune interruption des services.