Avec ce forfait mobile bloqué à seulement 10 €, exit les mauvaises surprises

Personne n'est à l'abri du hors-forfait avec son offre mobile... Ou presque. Source Mobile est l'un des rares opérateurs à proposer un forfait réellement bloqué, dont le prix ne dépassera jamais les 10 euros par mois.

Pour réduire sa facture téléphonique, s’orienter vers un mini-forfait n’est parfois pas suffisant. Mais voilà, un moment d’inattention à rappeler un numéro surtaxé ou un dépassement de son enveloppe de data et la note devient salée.

Pour enfin maîtriser son budget téléphonique, Source Mobile a la solution : un copieux forfait bloqué de 40 Go à seulement 10 euros par mois. Exit les surcoûts et les mauvaises surprises, ce montant reste fixe quoi qu’il arrive. Et pour s’adapter encore plus à vos besoins, ce forfait est sans engagement et peut être suspendu durant plusieurs mois.

Fini les factures qui explosent : 10 euros par mois et c’est tout !

Que votre forfait coûte 5 euros ou 30 euros par mois, vous n’êtes pas à l’abri d’un hors forfait tant les contrats des abonnements téléphoniques regorgent de petites lignes. Même les forfaits les mieux équipés ne sont pas à l’abri d’un surcoût.

Le hors-forfait est monnaie courante et les causes sont variées : des appels trop longs, trop nombreux, vers des numéros surtaxés, le dépassement de l’enveloppe de données mobiles, ou encore le recours à internet depuis l’étranger.

Afin de vous permettre de reprendre la main sur votre facture téléphonique, Source Mobile a concocté un forfait bloqué à la fois copieux, abordable et sans engagement. Pour seulement 10 euros par mois, l’opérateur promet :

40 Go de données mobiles, dont 10 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM ;

la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom ;

un blocage automatique contre toutes les sources de hors-forfait.

Si la mode est aux forfaits de 150 Go et plus, 40 Go est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. En effet, la consommation moyenne des Français est estimée par l’ARCEP à seulement 15,4 Go par mois.

Avec 40 Go, vous pouvez regarder chaque jour jusqu’à 4 heures de vidéos en streaming et même avoir de la marge pour naviguer sur internet et sur les réseaux sociaux. Parfait pour combler aussi bien les parents les plus itinérants ayant besoin de partager ponctuellement leur connexion avec leur PC que leurs ados aimant enchaîner les épisodes de leurs séries préférées.

Un forfait bloqué, mais sans contrainte

Si le forfait proposé par Source Mobile est bloqué, celui-ci n’est pas pour autant contraignant au quotidien. L’opérateur a tout prévu pour que vous puissiez sereinement profiter de votre mobile.

Même si l’enveloppe de données mobiles est initialement fixée à 40 Go, celle-ci peut être augmentée ponctuellement sur demande. Pour à peine 2 euros, vous pouvez alors accéder à 5 Go supplémentaires, cette option pouvant être souscrite autant de fois que nécessaire. Un atout appréciable en cas de panne ponctuelle de votre box ou lorsque vous partez en vacances.

Petit bonus : chaque mois, toutes les données mobiles que vous n’avez pas consommées sont automatiquement converties en « gouttes ». Cumulées, ces dernières servent de cagnotte pour soutenir plus de 1000 associations partenaires.

Enfin, pour vous apporter encore plus de souplesse et de liberté, le forfait de Source Mobile est sans engagement et peut être suspendu jusqu’à 4 mois en quelques clics. Vous n’aurez donc pas à subir inutilement une double facturation lorsque vous vous expatriez à l’étranger durant plusieurs semaines.