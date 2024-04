Cet opérateur a une solution unique pour vous faire payer votre forfait moins cher

Pourquoi payer la totalité de son forfait mobile si tout n'est pas consommé ? Pour éviter cette aberration, Prixtel propose une série d'offres flexibles qui s'adaptent à vos besoins mensuels.

Là où les principaux opérateurs vendent des forfaits mobiles fixes, avec une enveloppe de données et un prix inamovibles, Prixtel préfère jouer la carte de la flexibilité.

Avec des forfaits mobile comme « Le petit », l’opérateur permet à l’abonné d’ajuster sa consommation de données mobiles d’un mois sur l’autre. Cela dans l’objectif de réaliser des économies.

Un grand forfait pour de petites dépenses

Pour celles et ceux qui ne veulent plus se ruiner tous les mois en forfait téléphonique, « Le petit » se place comme l’offre mobile la plus appropriée. Avec un prix démarrant à 6,99 euros mensuels, il permet d’adoucir les factures.

Mais ce prix bas n’en fait pas pour autant un forfait au rabais. Tous les mois, ce ne sont pas moins de 40 Go de données mobiles qui sont mis à disposition de l’utilisateur. Avec autant de data, il est possible de regarder jusqu’à 160 heures de contenu en streaming tous les mois depuis son smartphone ou sa tablette.

Surtout, il est possible de faire évoluer cette enveloppe de données mobiles en fonction des usages. « Le petit » dispose de trois paliers différents :

40 Go de données pour 6,99 euros par mois ;

une enveloppe comprise de 40 à 50 Go de données pour 8,99 euros ;

60 Go de données par mois pour 10,99 euros par mois.

Le passage d’un palier à l’autre se fait automatiquement dès que la consommation de data atteint un certain seuil. Si un palier est atteint durant un mois, le forfait retournera au premier palier le mois suivant. Ainsi, l’abonné paye uniquement ce qu’il consomme. Mieux : tout est sans engagement.

Petit prix ne signifiant pas services réduits, « Le petit » garantit les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France, l’Union européenne et les DOM. Il est enfin possible d’utiliser jusqu’à 15 Go de data en itinérance.

Des forfaits pour tous les goûts et toutes les bourses

Prixtel ne se contente pas du forfait « Le petit » pour faire économiser de l’argent à ses abonnés. Ainsi, toutes les offres mobiles de son catalogue sont flexibles et garantissent un prix bas. Et ce, même si l’enveloppe de data est colossale.

« Le grand » en est le meilleur exemple. Ce forfait offre une grosse quantité de données sans avoir à dépenser plus de 10 euros par mois. Il se décline ainsi en trois paliers de prix :

jusqu’à 150 Go de données par mois pour 9,99 euros par mois ;

entre 150 et 170 Go de données par mois pour 11,99 euros par mois ;

entre 170 et 190 Go de données par mois pour 13,99 euros par mois.

« Le géant », lui, se destine aux gros consommateurs de data, puisqu’il peut monter jusqu’à 250 Go en 5G par mois.

jusqu’à 200 Go de données par mois pour 14,99 euros par mois ;

entre 200 et 230 Go de données par mois pour 17,99 euros par mois ;

jusqu’à 250 Go de données mensuelles pour 20,99 euros par mois.

Qui plus est, la quantité de données en itinérance grimpe à 25 Go par mois. Enfin, les appels sont illimités vers les USA, le Canada et les fixes en UE et dans les DOM.

Souscrire au forfait Prixtel

Comme toujours, toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par Prixtel. Lors de la souscription, il est possible de renseigner son identifiant RIO (en composant le 3179) si l’on souhaite conserver le même numéro de téléphone.

10 euros seront demandés lors de l’achat pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.