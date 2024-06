Deux fois plus de données, mais toujours à 10 € par mois : cet opérateur renouvelle son forfait mobile

Offrir une belle enveloppe de gigaoctets sans alourdir vos factures : voilà la recette du succès de Source Mobile. Plus compétitif que jamais, l’opérateur fait évoluer son forfait et promet non plus 40, mais 80 Go, toujours au prix plancher de 10 euros par mois.

Dans les télécoms comme ailleurs, pour accéder à des prix bas, il faut généralement accepter quelques sacrifices et se contenter de l’essentiel. Mais pas chez Source Mobile. L’opérateur montre une nouvelle fois qu’un copieux forfait peut parfaitement être abordable.

Affiché à seulement 10 euros par mois et sans engagement, le forfait bloqué Source Mobile s’enrichit et voit son enveloppe de données mobiles doubler de 40 à 80 Go. Et si certains mois, vous ne l’utilisez pas intégralement, le surplus est converti en dons pour des associations.

Un forfait abordable, bloqué, mais aucunement limitatif

Même si les démarches de souscription sont aujourd’hui facilitées, lorsque vous souscrivez à un nouveau forfait, il est normal d’espérer qu’il vous accompagne pendant des années. Justement, l’offre de Source Mobile a tous les ingrédients requis, à commencer par son absence d’engagement et son prix de 10 euros par mois.

Ce forfait étant bloqué, vous êtes certain de ne jamais payer plus. Exit les coûts cachés, le hors-forfait et donc les mauvaises surprises à la fin du mois. Grâce à cette sécurité supplémentaire, vous ne risquez plus de rappeler par inadvertance un numéro surtaxé ou frauduleux.

Autre atout majeur, ce forfait comprend une généreuse enveloppe de données mobiles. Jusqu’alors fixée à 40 Go, celle-ci passe désormais à 80 Go, dont 10 Go valables depuis l’Europe et les DROM. De quoi couvrir largement les besoins de la plupart des utilisateurs, la consommation moyenne des Français étant estimée à 15,7 Go selon l’ARCEP.

Vous pouvez ainsi écouter Spotify tout au long de la journée, passer des heures sur les réseaux sociaux et même regarder vos séries préférées en streaming à votre pause déjeuner ou dans les transports, sans atteindre le plafond de votre enveloppe. C’est sans compter les moments où vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et donc durant lesquels vous ne consommez pas de données mobiles.

Et pour les mois durant lesquels vos besoins augmentent (vacances, déplacements professionnels, panne de box), Source Mobile propose des recharges data de 2 euros par tranche de 5 Go. Celles-ci sont cumulables à discrétion et toujours sans engagement.

Enfin, cette offre, basée sur le réseau 4G+ de Bouygues Telecom, comprend en sus les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis et vers l’Europe et les DROM.

Vos gigas en trop trouvent enfin une utilité

Économique et pourtant riche en données mobiles, ce forfait renferme une dernière qualité insoupçonnée : moins vous consommez de données mobiles, plus l’opérateur vous récompense avec ce qu’il nomme des « gouttes ».

Cumulés au fil des mois, ces points vous permettent ensuite de soutenir plus de 1000 associations partenaires, spécialisées entre autres dans la préservation de l’environnement, la cause animale, ou encore l’entraide.

Voilà un petit plus appréciable, d’autant que la marge de manœuvre offerte par Source Mobile a été décuplée avec le doublement de l’enveloppe de data incluse dans son forfait.

Pour y souscrire, rien de plus simple, quelques minutes suffisent. Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit d’indiquer vos coordonnées et de préciser si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile.

Si c’est le cas, vous devez alors renseigner votre code RIO (disponible en appelant le 3179). Ensuite, Source Mobile se charge pour vous de transférer votre ligne et de résilier de votre contrat auprès de votre ancien opérateur, sans aucuns frais supplémentaires.

Et en seulement quelques jours, vous recevez par voie postale votre nouvelle carte SIM.