Grâce à cette option, cet opérateur mobile double le nombre de destinations couvertes à l’étranger

Après s'être relancé dans une nouvelle guerre des forfaits mobiles, l'opérateur SFR souhaite marquer le coup en doublant le nombre de pays inclus dans ses packs séjours. De quoi vous accompagner sur une bonne partie du globe.

Les opérateurs téléphoniques français semblent se relancer dans une nouvelle guerre autour des forfaits mobiles. Cherchant à attirer le plus de nouveaux utilisateurs, ces opérateurs travaillent pour proposer des options s’adaptant au mieux aux nouveaux de mode de vie. SFR a annoncé début juillet ajouté 45 nouvelles destinations pour ses « Packs Séjour » pour accompagner les français en vacances. Voyons cela plus en détail.

L’international au bout des doigts

Les « Packs Séjour » c’est l’offre de SFR qui vous permet d’utiliser votre téléphone à l’international sans avoir à changer de carte SIM pour éviter toutes les mauvaises surprises liées à de la consommation hors forfait. Certains pays sont déjà couverts selon le forfait dont vous disposez, mais pour les autres, il peut être plus avantageux de basculer sur ces options.

Les packs sont accessibles à partir de 25 euros, peuvent inclure de 3 à 15 Go de data, de 30 à 60 minutes d’appels ainsi que 30 à 60 SMS. On peut compter pas moins de 14 nouvelles destinations pour les pays d’Afrique ou encore 12 nouveaux pays pour les pays d’Amérique du Sud ainsi que 14 nouveaux pays pour les régions d’Asie-Océanie.

Au jeu des données, c’est le pack d’Amérique du Nord qui s’en sort le mieux avec ses 15 Go de data, la large région d’Asie-Océanie dans laquelle figure pourtant la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, elle, ne pourra vous offrir que 5 Go de data.

À savoir, ces « Packs Séjour » sont valables sur une période de 30 jours consécutifs et comportent du crédit pour vos appels et SMS depuis les pays inclus dans le pack choisi vers les pays du pack, mais aussi la France métropolitaine. Vous aurez également accès à un certain nombre de gigas de données pour pouvoir utiliser internet. SFR vous permet aussi d’anticiper vos déplacements et en vous permettant d’activer immédiatement l’option depuis votre espace ou bien à une date ultérieure, auquel cas le pack s’activera le jour de la programmation à minuit heure française.

Une expérience simplifiée

Si les offres proposées par l’opérateur pouvait ne pas vous convenir. Sachez que SFR propose par ailleurs une European Travel SIM, soit une carte SIM prépayée qui peut être disponible dans une version physique ou bien avec le nouveau format eSIM. Compatible 5G, elle a l’avantage de bénéficier d’appels illimités dans l’UE et les Outre-mer, de 2 heures d’appels pour 118 pays dans le monde ainsi que 60 Go de données pour 34,99 euros, le tout pour une durée de 30 jours consécutifs.

