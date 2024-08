Affiché à 8,99 euros, ce forfait mobile méconnu a pourtant tout d’un grand

Moins chers, mais tout aussi performants, les forfaits mobiles des opérateurs virtuels méritent votre attention. Surtout quand ils proposent 160 Go de données en 5G à 8,99 euros par mois.

Si vous avez l’habitude de vous tourner vers les opérateurs historiques pour changer de forfait mobile, vous passez à côté des meilleures offres.

Les MVNO (ou opérateurs virtuels) ont l’avantage de proposer des tarifs bien plus avantageux. La preuve avec Prixtel, qui affiche son forfait mobile Le grand, avec 160 Go de données mobiles en 5G à seulement 8,99 euros par mois. C’est simple : il n’y a actuellement pas de meilleure offre sur le marché à ce prix.

Le grand forfait au petit prix

Il n’y a plus besoin de choisir entre un forfait riche en données et un forfait à petit prix, puisque Prixtel combine les deux. Avec son offre Le grand, l’opérateur virtuel parvient à un compromis qui devrait attirer bon nombre de futurs clients.

Contre seulement 8,99 euros par mois, le forfait Le grand affiche des caractéristiques solides :

160 Go de données mobiles en 5G ;

dont 15 Go depuis l’UE et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités en France…

… et depuis l’UE et les DOM.

Pour distribuer ses services, Prixtel s’appuie sur le réseau mobile de SFR. Vous profitez ainsi de toute l’infrastructure réseau d’un opérateur historique qui dispose de nombreuses antennes à travers le pays.

Le grand de Prixtel est aussi un forfait sans engagement, vous permettant de changer de crèmerie quand bon vous semble. Et ce n’est même pas le dernier avantage de cette offre.

Un forfait qui s’adapte à vos besoins

Box internet en panne, travail à distance loin d’un réseau Wi-Fi… Certains besoins très ponctuels peuvent mettre à mal l’enveloppe de données incluse dans votre forfait mobile.

Prixtel

Pour cela, Prixtel a construit ses forfaits mobiles autour d’un principe : la flexibilité. Le forfait Le grand comprend ainsi plusieurs paliers, pour répondre à vos besoins ponctuels en matière d’internet mobile. Vous pouvez ainsi consommer jusqu’à :

Lorsque vous atteignez l’un de ces paliers supérieurs, vous êtes automatiquement basculé sur le palier le moins cher au prochain mois. C’est l’assurance de toujours payer le moins cher possible.

Le grand n’est pas seul

Le grand n’est pas l’unique forfait mobile de Prixtel. L’opérateur en compte un total de quatre. Tous sont sans engagement et flexibles, avec trois paliers chacun.

Source : Prixtel

Le petit à partir de 4,99 euros par mois

Le petit est le forfait le plus abordable de Prixtel. Contre 4,99 euros par mois, il garantit l’accès à 30 Go de données mobiles en 4G. Son palier le plus élevé vous permet d’obtenir 50 Go de data contre 8,99 euros par mois.

Le géant à partir de 13,99 euros par mois

Le géant est l’autre forfait mobile 5G de Prixtel, et c’est aussi le plus généreux. Affiché à 13,99 euros par mois, il offre 250 Go de données mobiles. Il peut même atteindre 300 Go, grâce à son dernier palier facturé 19,99 euros par mois.

Oxygène à partir de 6,99 euros par mois

Le forfait Oxygène vient lui se glisser entre Le petit et Le grand. Il donne accès à 60 Go de données mobiles en 4G contre 6,99 euros par mois. Son ultime palier de 100 Go est affiché à 10,99 euros par mois.

Enfin, les quatre forfaits de Prixtel s’intègrent dans les engagements environnementaux de l’opérateur. En 3 ans, il est parvenu à réduire de 64 % les émissions de CO2 par client.

D’abord, grâce à des mesures fortes comme le recours au télétravail ou la relocalisation des serveurs en France. Aussi, en participant à des projets écoresponsables, comme la plantation d’une forêt de 35 000 arbres dans la région Centre-Val-de-Loire.