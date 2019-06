SFR Red lance aujourd’hui un nouveau forfait tout en simplicité : 5 euros, 5 Go, appels illimités. Une offre destinée à concurrencer celle de Bouygues/B&You à 4,99 euros annoncée hier. Spoiler : Red fait mieux.

Réponse du berger à la bergère. Bouygues lançait hier une série de forfaits B&You à partir de 4,99 euros avec 5 Go de data, Red lui emboîte le pas aujourd’hui une offre en « série limitée » à 5 euros par mois pour 5 Go de data également et sans engagement. La filiale de SFR ajoute en revanche les appels illimités contre 2h d’appels chez Bouygues. Cela en fait une offre plus polyvalente. Grâce à ses appels illimités, elle est adaptée pour une ligne principale et pas seulement aux jeunes et moins jeunes ados qui ne passent plus de coups de téléphone.

Dans le détail, la filiale de SFR propose des appels/SMS/MMS illimités en France et dans les DOM (sauf Mayotte) et en Europe, ainsi que 5 Go de 4G en France dont 4 utilisable en Europe. Comme à l’accoutumée chez SFR, l’enveloppe de données se recharge automatiquement lorsqu’elle est consommée. La recharge est facturée 2 euros pour 100 Mo jusqu’à quatre fois maximum, soit 8 euros de hors-forfait dans le pire des cas. Ensuite, l’usage des données mobiles sera simplement coupé. En voyage, c’est un peu plus simple : 0,005 euro par Mo hors-forfait.

RED impose quelques limites. Dans une optique de recrutement, le forfait est réservé aux nouveaux clients et il ne sera disponible que jusqu’au 26 juin, du moins théoriquement. Connaissant SFR RED, il est fort probable qu’il soit reconduit. Cela n’en reste pas moins une très bonne offre à bas coût si l’on consomme peu de données. Pour les plus gros consommateurs, l’offre 40 Go à 10 euros par mois est toujours d’actualité.