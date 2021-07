Cdiscount Mobile : vous ne trouverez pas de forfait 100 Go moins cher pendant les soldes

Les soldes démarrent sur les chapeaux de roues pour Cdiscount Mobile. L’opérateur virtuel propose désormais l’un des forfaits mobiles 100 Go les plus abordables du marché, puisqu’il ne coûte que 7,99 euros par mois pendant 1 an. Et ce n’est pas le seul bon plan de Cdiscount Mobile.

La guerre des prix entre les opérateurs continue de faire rage et ce ne sont pas les soldes qui vont calmer le jeu. Cdiscount Mobile frappe fort en appliquant une grosse réduction sur son forfait 100 Go. Cette offre mobile très complète est ainsi proposée à 7,99 euros par mois la première année (puis 20 euros mensuels).

Cdiscount Mobile profite des soldes estivales pour mettre en place une autre promotion tout aussi intéressante. L’opérateur virtuel offre désormais un iPhone 8 reconditionné en complément de son forfait 60 Go (engagement 24 mois) à 14,99 euros par mois. Une stratégie bénéfique pour le consommateur puisqu’il bénéficie d’un smartphone d’excellente facture gratuit en plus de son nouveau forfait mobile.

Pour bien comprendre l’offre Cdiscount Mobile

Qu’apporte ce forfait ?

Les forfaits proposés sous la barre des 10 euros font souvent des concessions sur les services afin de conserver un prix bas. Ce n’est pas le cas du forfait mobile 100 Go de Cdiscount Mobile qui se veut ultra-complet. Tous les mois, vous avez accès à :

100 Go de data en 4G ;

un combo appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM ;

une enveloppe de 13 Go de data en roaming dans ces mêmes destinations.

Autant vous dire qu’avec une telle quantité de data chaque mois, il est virtuellement impossible de se retrouver à court de données mobiles à la fin du mois avec un usage normal. On parle tout de même d’une enveloppe équivalente à 155 heures d’affilée de contenu en streaming sur des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime.

Combien coûte le forfait mobile Cdiscount Mobile ?

À l’occasion des soldes estivales, le forfait 100 Go Cdiscount Mobile se trouve un véritable avantage dans son prix. Habituellement facturé 20 euros par mois, ce forfait dégringole à 7,99 euros par mois, pendant un an, soit une remise mensuelle de plus de 60 %. Une fois ce délai passé, le forfait retourne à son prix habituel.

L’une des forces de ce forfait est le fait qu’il est sans engagement. Cela vous permet de garder une certaine souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Un opérateur virtuel, c’est quoi ?

Contrairement aux acteurs classiques, Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel. Cela signifie qu’il ne possède pas ses propres infrastructures réseau et qu’il doit s’appuyer sur celles déjà existantes, en l’occurrence le réseau Bouygues Telecom.

Le choix d’un tel opérateur n’est pas anodin puisque la qualité du réseau de ce dernier n’est plus à démontrer. Le réseau de Bouygues Telecom, et par extension celui de Cdiscount Mobile, profite d’un débit grimpant jusqu’à 150 Mbit/s en 4G et même 900 MBit/s en 4G+. Avec un tel débit, le téléchargement d’un fichier de 1 Go ne devrait pas excéder la minute.

Mieux, selon Ariase, le gendarme des télécoms français, Bouygues Telecom “peut se vanter d’avoir le meilleur réseau mobile en zone rurale”. Cela signifie concrètement que Cdiscount Mobile vous offrira une excellente couverture réseau, où que vous soyez.

Et l’iPhone 8 reconditionné offert dans tout ça ?

La grosse remise sur son forfait 100 Go n’est qu’une des deux excellentes affaires que Cdiscount Mobile vous propose de réaliser pendant les soldes d’été.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone en plus d’un forfait mobile flambant neuf, l’opérateur vous offre un iPhone 8 reconditionné (grade A) en complément d’un forfait 60 Go. S’il fête ses 4 ans, le smartphone d’Apple reste un excellent smartphone puisqu’il profite des dernières mises à jour d’iOS, ainsi que d’une puce Bionic A11 toujours performante.

Facturé 14,99 euros par mois, avec un engagement de deux ans, cette offre mobile assure tous les mois une enveloppe de 60 Go de data 4G, les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM et 20 Go de data en itinérance.

Une souscription simplifiée

Quel que soit le forfait que vous choisissez, Cdiscount Mobile s’occupe de toutes les démarches concernant le transfert de la ligne. Déjà, il est possible de conserver son ancien numéro, en fournissant son code RIO. Sinon, Cdiscount Mobile peut vous fournir un nouveau numéro.

Le passage chez Cdiscount Mobile et l’activation de la carte SIM se font sans interruption des services. Sur la première facture, il faudra compter 10 euros supplémentaires pour couvrir le coût de la nouvelle carte. La livraison ne devrait pas prendre plus de deux jours.