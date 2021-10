Test du Philips Hue Projecteur extérieur Welcome : le jour en pleine nuit

Le Philips Hue Projecteur extérieur Welcome est un luminaire mural qui, sur le papier, offre un éclairage assez puissant pour profiter pleinement de son extérieur de nuit, tout en apportant toute l’intelligence de l’écosystème Hue à votre jardin ou terrasse.

L’écosystème Philips Hue ne cesse de s’enrichir pour apporter la lumière connectée et intelligente dans chaque recoin de nos foyers. Avec le Philips Hue Projecteur extérieur Welcome, le constructeur vise nos jardins et terrasses pour pouvoir profiter pleinement de nos extérieurs. Nous en avons usé et abusé de nuit pour voir s’il nous apporte tout le confort promis.

Design : moderne et pratique

Le Philips Hue Projecteur extérieur Welcome se présente comme un produit assez massif, au design épuré avec des angles joliment arrondis (22 cm x 15,3 cm x 16 cm pour un poids de 1,2 kg). Il se compose de deux parties : le projecteur en lui-même, qui est relié par un bras ajustable au support mural. Un objet assez élégant qui devrait se fondre dans la majorité des extérieurs, tant que vous restez dans un style moderne.

Le produit se compose de deux parties, le projecteur et son support mural // Source : Frandroid – Yazid Amer Les deux parties sont reliées par un bras pivotable // Source : Frandroid – Yazid Amer

Le cadre du projecteur et le support sont en aluminium, et seuls la surface lumineuse et le dos du support mural sont en plastique. Philips a soigné la fabrication qui est d’excellente qualité et assure en plus une résistance aux intempéries en étant certifié IP44.

Installation : conventionnelle et sans réelles difficultés

Nous sommes face à une applique murale dont l’installation est standard. Le support est bien pensé et permet de loger une bonne longueur de câble à l’intérieur.

Le produit est livré avec le nécessaire à l’installation (vis et chevilles). Vous devrez juste préparer les trous à la perceuse. Attention, les points de fixations sur la plaque murale en plastique sont bouchés. Il faut donc forcer quand nous vissons pour la percer. Nous aurions apprécié un patron pour placer avec précision les chevilles au mur. Ici, si vous n’êtes pas extrêmement rigoureux, il est possible de finir avec un socle incliné de quelques millimètres.

Il faudra visser en force pour passer le cache en plastique // Source : Frandroid – Yazid Amer Le cache arrière du support mural n’affiche pas d’orifice pour les visses // Source : Frandroid – Yazid Amer

N’hésitez pas à demander de l’aide afin qu’une personne tienne le projecteur pendant que vous réalisez l’installation. Cela évitera que l’appareil ne pende alors que vous connectez le bornier aux câbles électriques par exemple. Bien entendu, l’opération se fait avec le courant coupé.

Vous pouvez maintenant régler la position du projecteur à l’horizontale et son inclinaison. Pour trouver la bonne inclinaison, un outil est livré avec le produit.

Le bras est pivotable à l’horizontal très facilement // Source : Frandroid – Yazid Amer L’inclinaison par contre nécessite un outil livré avec le projecteur // Source : Frandroid – Yazid Amer Une fois positionné, vous pourrez orienter avec précision le projecteur // Source : Frandroid – Yazid Amer

L’univers Hue est toujours aussi efficace

Ceci fait, vient l’installation via l’app Philips Hue. Elle est très simple, il suffit d’ajouter un luminaire et d’activer la recherche. Pour fonctionner, la présence d’un pont Hue est cependant indispensable.

Le projecteur clignotera quand il sera détecté. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, vous pouvez entrer manuellement le numéro de série et alors la détection se fait sans erreur.

L’installation est très simple // Source : Frandroid – Yazid Amer Vous devez choisir si vous installez un nouveau luminaire ou créer une pièce ou une zone // Source : Frandroid – Yazid Amer Si la recherche Wi-Fi ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le numéro de série de l’appareil // Source : Frandroid – Yazid Amer Vous devrez attiibuer le luminaire à une piéce existante ou en créer une // Source : Frandroid – Yazid Amer

L’app est plutôt bien pensée et simple à appréhender. L’onglet Accueil affiche l’ensemble de vos luminaires Hue, permet de les allumer et régler l’intensité. Dès que vous en sélectionnez un, vous pouvez appliquer des scénarios lumineux comme un mode veilleuse, détente, lecture ou concentration. Ici, aucun scénario de couleur n’est applicable, le produit ne produisant pas de lumière colorée. Sinon, il faut s’orienter vers le Philips Hue Projecteur extérieur Discover.

Le menu d’accueil est très fonctionnel // Source : Frandroid – Yazid Amer En choisissant un luminaire précis, nous avons accès aux fonctions associées // Source : Frandroid – Yazid Amer

L’onglet Automatisation vous permet de créer des scénarios comme programmer une lumière pour qu’elle s’éteigne progressivement à l’heure du coucher de votre enfant ou encore une simulation de présence quand vous êtes en vacances. La géolocalisation est également disponible, pour que toutes les lumières s’éteignent quand vous quittez votre domicile ou s’allument quand vous rentrez.

Créer une automatisation est très simple // Source : Frandroid – Yazid Amer Les possibilités sont quasi illimitées // Source : Frandroid – Yazid Amer

L’onglet Paramètres donne accès à la configuration de vos espaces, pièces, à l’installation de nouveaux produits ou encore à l’intégration des assistants vocaux (Alexa, Google Assistant et Siri), et même la création de Widgets.

Le menu des Paramètres est très clair // Source : Frandroid – Yazid Amer L’app Hue supporte tous les assistants vocaux // Source : Frandroid – Yazid Amer

Une app qui a déjà fait ses preuves et apporte un grand nombre de possibilités. Si vous manquez d’inspiration, n’hésitez pas à explorer Hue Lab qui propose des scénarios que vous pouvez télécharger et appliquer chez vous.

À l’usage : que la lumière soit

Ce projecteur est équipé d’une ampoule LED de 15 W qui est équivalente à une 80 W classique. La couleur de lumière est blanc-chaud (2 700 K) avec un rendement de 2 300 lumens. De la puissance, il faut admettre que le Philips Hue Projecteur extérieur Welcome en a. Ainsi, en pleine nuit, il projette une lumière douce et l’éclairage est vraiment très efficace jusqu’à 5 à 8 mètres.

Extérieur projecteur éteint // Source : Source : Frandroid – Yazid Amer Puissance à 25 % qui correspond au mode veilleuse // Source : Frandroid – Yazid Amer Puissance à 50 % // Source : Frandroid – Yazid Amer Puissance à 75 % // Source : Frandroid – Yazid Amer Puissance à 100 % nous sommes presque en plein jour // Source : Frandroid – Yazid Amer

Nous avons essayé de lire un livre de poche juste en dessous, à 2 mètres et à 5 mètres, et nous y parvenons sans trop nous fatiguer les yeux. Au-delà, il faut vraiment être dans le faisceau lumineux pour que cela reste confortable.

Lecture d’un livre de poche directement sous le projecteur // Source : Frandroid – Yazid Amer Lecture d’un livre de poche à 2 mètres du projecteur // Source : Frandroid – Yazid Amer Lecture d’un livre de poche directement à 8 mètres du projecteur // Source : Frandroid – Yazid Amer

Il est possible de régler la luminosité de 0 à 100 % et l’équivalent du mode veilleuse (inférieur à 25 %) apporte une lumière agréable pour profiter de son extérieur le temps d’un apéro avec des amis. Par exemple, nous sommes face à un véritable projecteur extérieur qui remplit parfaitement son office sur une terrasse, un jardin ou à l’entrée d’un garage.

Outdoor Sensor, un accessoire qui a du sens

Nous avons testé en même temps que le Philips Hue Projecteur extérieur Welcome le Outdoor Sensor. Ce capteur sert à activer automatiquement le projecteur quand il détecte une présence. L’installation physique est très simple. Il suffit de l’accrocher à un mur avec un clou, une visse, voire de la pâte à fixer. Il est également livré avec un support pour angle tout aussi simple à installer.

Le capteur est assez compact // Source : Frandroid – Yazid Amer Le produit autorise plusieurs solutions de fixation // Source : Frandroid – Yazid Amer Un module de fixation dédié aux angles est livré avec le capteur // Source : Frandroid – Yazid Amer Ici aussi, visses ou pâte à fixer suffisent à le maintenir // Source : Frandroid – Yazid Amer

Au niveau de l’app, il suffit de l’ajouter dans la rubrique accessoires. Vous pourrez alors programmer les plans d’action pour qu’il allume le projecteur quand vous passez devant.

L’installation logicielle correspond aux standards Hue // Source : Frandroid – Yazid Amer Vous devrez juste appuyer sur un bouton au dos du capteur pour l’activer // Source : Frandroid – Yazid Amer Source : Frandroid – Yazid Amer Il ne vous reste plus qu’à régler les paramètres du capteur // Source : Frandroid – Yazid Amer

Il peut se lier à 3 pièces différentes. Ainsi, quand vous rentrez chez vous, le projecteur du jardin s’allume et il peut en plus ordonner la même chose à la lumière de l’entrée et de votre salon par exemple. Le plus important lors de l’installation est de placer le capteur le plus en hauteur possible. Ainsi, il propose un angle de détection de 80° verticalement et 160° horizontalement. Il peut ainsi détecter une personne jusqu’à 12 mètres sans difficulté.

Au quotidien, nous ne pouvons qu’apprécier son efficacité. Il réagit parfaitement à toute présence dans son champ d’action. Vous sortez les poubelles, rentrez des courses les bras chargés, vous ne serez jamais dans le noir.

Prix et disponibilité

Le Philips Hue Projecteur extérieur Welcome est disponible au prix de 129,99 euros sur des sites comme Amazon, Fnac ou Darty.

Le Philips Hue Outdoor Sensor est proposé au prix de 49,99 euros sur des sites comme Amazon, Fnac ou Darty.