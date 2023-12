Test de la TP-Link Tapo C510W : une caméra complète et accessible pour l’extérieur

La gamme de caméras Tapo s’étoffe avec une nouvelle référence motorisée pour l’extérieur doté d’un capteur 2K et de toutes les fonctionnalités indispensables d’une bonne caméra de surveillance. Avec ce nouveau modèle performant et relativement accessible, TP-Link continue le développement de sa gamme avec Xiaomi en ligne de mire. Voici le test de la Tapo C510W.

La caméra TP-Link Tapo C510W est une caméra filaire pensée pour l’extérieur. Dotée d’un capteur 2K, qui la différencie en cela de la 500W, elle s’équipe d’une base motorisée autorisant une vision à « 360° ». S’intégrant au reste de la gamme Tapo grâce à l’application du même nom, elle profite de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Elle intègre un suivi de mouvement automatique tout intégrant de l’IA pour améliorer ses détections, et ainsi éviter les faux positifs. Elle se dote par ailleurs d’une alarme sonore et lumineuse, et profite d’un stockage local grâce son emplacement pour carte micro SD.

Ce nouveau modèle est proposé à un tarif relativement compétitif de 90 euros, qui en fait un appareil tout-en-un vraiment intéressant. C’est pourquoi nous vous en proposons le test.

Une caméra pas plus laide que les autres

Rien ne ressemble plus à une caméra de sécurité extérieure qu’une caméra de sécurité extérieure. La Tapo C510W ne fait pas exception et reprend une conception en dôme suspendu et se compose entièrement de plastique. La base fixe intègre la patte de fixation murale amovible et… c’est tout.

Le dôme rotatif maintient en son centre la sphère contenant l’objectif et les différents capteurs de la caméra. Cette conception lui permet de fait d’offrir une vision à 360° tout en offrant en plus un véritable mode de confidentialité où l’objectif est orienté vers le haut, et donc totalement masqué. C’est d’ailleurs dans cette position qu’il devient possible d’accéder à la trappe pour la carte micro SD.

En plus de son capteur 1/28 » CMOS, le dôme intègre différents capteurs et fonctionnalités. Comme souvent, l’optique est entourée de deux projecteurs infrarouges pour la vision nocturne ainsi que deux LED traditionnelles pour éclairer de façon classique la scène. Une discrète LED d’indication est également présente, de même qu’un microphone.

La C510W intègre une communication audio bidirectionnelle assurée par ce microphone et un haut-parleur installé à l’arrière du dôme. Cet ajout permet de multiplier les usages possibles de ce modèle : en intérieur ou même au niveau d’une porte d’entrée tout en pouvant servir de sirène d’alarme (à la puissance limitée) en cas de besoin.

À la différence des Tapo C420, ce modèle est donc filaire et demandera à être alimenté à l’aide d’une prise électrique. Une partie du câble est inamovible et il restera ensuite à lui greffer le cordon d’alimentation fourni dans la boite. En cela, elle est nécessairement moins commode à installer que ses cousines sur batterie puisqu’il conviendra également de percer le mur pour y passer le câble.

Le système de fixation autorise une installation verticale (au mur) ou horizontale (au plafond, ou en sous-face). Pour cela, la pièce de fixation amovible peut être orientée différemment et est fournie avec la visserie nécessaire. Comme souvent, un guide de perçage adhésif est fourni dans la boite pour faciliter l’opération. Certifiée IP65, la C510W vise avant tout l’extérieur, mais pourra aussi être utilisée en intérieur, où il suffit de la poser « à l’envers ».

Globalement, la caméra Tapo C510W se veut compacte et discrète. À titre de comparaison, elle est un peu plus imposante que les traditionnels dômes de Xiaomi, mais reste de taille raisonnable pour une caméra extérieure. L’ensemble du produit respire la qualité, bien qu’il faille surveiller l’évolution des plastiques dans le temps, surtout si elle est installée en extérieur.

Mise en route

Comme tous les produits de la marque, la première configuration est relativement simple et nécessite simplement de télécharger l’application TP-Link Tapo. En choisissant la caméra dans la liste des produits compatibles, la mise en route et simple et très bien guidée.

TP-Link Tapo Télécharger gratuitement

Après quelques secondes à remplir les informations de connexion, la caméra est immédiatement accessible depuis la page d’accueil de l’application.

Une application complète, mais qui manque encore d’intelligence

Fonctionnalités de base et enregistrement

L’application Tapo n’a pas évolué depuis notre dernier test d’un produit de la marque. Les différents appareils sont accessibles depuis une interface claire et relativement complète qui se rapproche finalement de ce que propose Xiaomi pour ses produits connectés.

Directement ajoutée à la page d’accueil, une tuile permet d’accéder rapidement au flux vidéo de la caméra. Une fois la page ouverte, les fonctionnalités usuelles sont présentes avec la possibilité de réaliser une capture ou un enregistrement ainsi qu’activer la communication bidirectionnelle.

Il est ainsi possible de gérer le mode nuit, d’activer les projecteurs LED de même qu’accéder au contrôle de l’orientation. Ce dernier, relativement classique, permet un contrôle manuel de l’emplacement, la sauvegarde d’emplacements personnalisés et l’activation de balayages automatiques sur les deux axes horizontaux et verticaux.

À la différence d’autres modèles de la marque, le mode confidentiel ne se contente pas d’un filtre logiciel et ajoute une couche de confidentialité physique plutôt bienvenue. Une fois activé, le dôme se rend aveugle de lui-même en orientant le capteur vers le haut, ce qui l’empêche physiquement de capturer la moindre image. Malheureusement, son automatisation est encore limitée puisqu’elle ne peut pas être conditionnée par la localisation de l’utilisateur. Il faudra manuellement l’activer ou utiliser un autre appareil Tapo comme déclencheur. Le mode confidentialité est d’ailleurs l’un des seuls réglages « automatisables » de la caméra.

L’enregistrement en continu et la sauvegarde des détections sont disponibles par le simple ajout d’une carte micro SD dans la caméra. L’abonnement Tapo Care, facturé de 4 à 11 euros par mois en fonction des options et du nombre de caméras, permettra de stocker dans le cloud les différentes détections. Cet enregistrement pourra logiquement être conditionné par un planning personnalisable ainsi que des zones de confidentialité fixes.

Détection de mouvement

Une constante avec les caméras Tapo est l’efficacité de leur détection de mouvement. Durant nos quelques semaines d’utilisation, aucun mouvement (volontaire ou non) n’a été manqué par la caméra et la détection des humains s’est montrée relativement efficace. Les notifications sont envoyées instantanément et il est ensuite possible de consulter l’historique très simplement au sein de l’application. Ces notifications peuvent être enrichies grâce à l’abonnement Tapo Care.

Mieux encore, la C510W dispose d’une fonction de tracking qui suit la personne en mouvement. Là encore, la fonction se montre efficace, bien que les mouvements soient un peu saccadés. En parallèle, le comportement des projecteurs et de l’alarme est personnalisable pour, par exemple, s’allumer automatiquement lors d’une détection.

L’application se montre néanmoins toujours aussi limitée en termes d’automatisation puisqu’il est toujours impossible d’activer la détection de mouvement et les alertes de façon dynamique. Si des plages horaires sont bien proposées, aucune option liée à la présence de l’utilisateur n’est disponible.

Une bonne qualité d’image

Avec son capteur 2K, la Tapo C510W délivre des images de très bonne qualité en journée. La définition du flux vidéo permet d’effectuer des zooms dans l’image sans trop perdre en qualité et facilite l’exploitation des enregistrements. La bonne définition du capteur et la qualité globale des enregistrements permettront d’identifier sans mal une personne qui entre dans le champ, et ce, même à plusieurs mètres de distance.

Jour Nuit

La nuit, le capteur parvient à délivrer des images très correctes, sans nécessiter d’activer les projecteurs infrarouges. Du moment que la scène est légèrement éclairée, l’image reste correctement définie sans trop souffrir du grain habituel.

Une fois dans le noir complet, l’éclairage infrarouge devient indispensable pour « voir » correctement l’entièreté de la scène. Le mode nuit dégrade logiquement la qualité générale de l’enregistrement, mais les images restent exploitables. La reconnaissance des personnes sur les enregistrements devient logiquement plus compliquée passée une certaine distance.

Comme pour les autres modèles de la marque, la puissance des projecteurs LED limitera leur utilité en extérieur, du moins pour l’aspect « qualité d’image ». En revanche, ils prennent du sens pour éclairer légèrement le trajet de l’utilisateur ou faire fuir d’éventuels intrus et sont en cela un ajout bienvenu.

Prix et disponibilité de la caméra TP-Link Tapo C510W

La caméra Tapo C510W est disponible au prix conseillé de 90 euros.