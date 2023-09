Bientôt en France : la Denza N7, une anti-Tesla Y signée BYD

BYD nous a ouvert ses portes en Chine, près de Shenzhen. L'occasion de découvrir la Denza N7. Cela tombe bien puisque la marque Denza va être lancée en Europe.

Si aujourd’hui les yeux sont souvent tournés vers Tesla, c’est en Chine, précisément à Shenzhen et Shanghai, que le futur de l’automobile semble s’écrire à grands traits. Une incursion au cœur de ce gigantesque paysage technologique nous a mené vers BYD.

BYD n’est pas une entreprise à prendre à la légère. Premier constructeur automobile en Chine, avec 600 000 employés à son actif et producteur de batteries pour nombre d’autres marques, sa présence s’impose.

Récemment, la France a vu débarquer quelques-unes de ses premières voitures électriques, notamment la Dolphin, l’Atto 3, la Tang et la Seal. Et c’est avec curiosité que nous nous sommes rendus à leur siège social près de Shenzhen.

Le vent du changement souffle, et BYD compte bien le canaliser. Ils nous dévoilent ainsi leur projet : ils vont lancer la marque Denza en Europe. Si sa date d’arrivée demeure mystérieuse, les voitures, elles, existent déjà en Chine.

Denza N7 : ça promet !

Issue d’une union initiale entre Mercedes et BYD, Denza a frôlé la disparition. Après des débuts difficiles et des ventes décevantes, BYD a saisi cette occasion pour opérer un virage stratégique. Rachetant une part importante de la coentreprise, il repositionne Denza, la plaçant entre la marque BYD et Yangwang.

La Denza N7 est le fer de lance de cette nouvelle stratégie. Crossover au design audacieux, ses dimensions en disent long sur ses ambitions : une hauteur modeste de 1 602 mm pour une longueur de 4 860 m et un empattement généreux de 2 940 mm.

Sous les sièges, une prouesse : la batterie Blade de BYD en chimie LFP. Avec une capacité impressionnante de 91,3 kWh, l’autonomie promise atteint les 702 kilomètres pour les modèles propulsion. Les versions à quatre roues motrices, quant à elles, affichent une autonomie de 630 kilomètres, selon le cycle CLTC, plus indulgent que son homologue européen, le WLTP.

Sa technologie n’est pas en reste. Basée sur la plateforme e-Platform 3.0 de BYD, elle intègre le dernier cri des systèmes de batterie CTB (Cell-to-Body) et iTAC (Intelligence Torque Adaptation Control System).

L’intérieur de la Denza N7 est tout aussi bluffant : trois écrans dominent le tableau de bord, avec un écran tactile 2K de 17,3 pouces, complété d’un tableau de bord numérique de 10,21 pouces et d’un écran de divertissement passager de 10,25 pouces, astucieusement conçu pour ne pas distraire le conducteur. Ce dernier a des angles de vues limités. C’est malin. Bon, il y a aussi un HUD (affichage tête haute).

Pour les audiophiles, il y a un système audio spatial Devialet à 16 haut-parleurs qui offre une immersion sonore réussie. Ajoutez à cela une connectivité 5G, et deux chargeurs sans fil de 50 W.

L’interface de la Denza N7 en dit long du danger que cette voiture représente pour les constructeurs occidentaux. Dès la première utilisation, on est séduit par sa fluidité, rendant chaque interaction agréable et intuitive.

Les graphismes en 3D donnent une profondeur à l’écran, offrant un niveau de détail rarement vu dans l’automobile. Les icônes, les animations et la mise en page ont été méticuleusement conçues pour une ergonomie optimale.

Chaque fonctionnalité semble à portée de main, les menus se déploient naturellement et la navigation se fait sans heurts. Cette fluidité se traduit par une latence très faible, tout est très rapide.

Mais, Denza n’est pas le seul constructeur chinois à avoir appliqué cette recette. Plusieurs autres marques ont suscité notre intérêt. De Avatr à Aito, en passant par Nio, HiPhi et Xpeng, chaque marque possède des voitures électriques aux technologies avancées, aux designs audacieux et à l’ergonomie moderne.

Nous sommes témoins d’un dynamisme et d’une innovation sans précédent qui promettent de bouleverser le paysage automobile.

Pour Denza, nous sommes impatients de découvrir la stratégie que BYD mettra en place pour son introduction en Europe. Bien que la marque se positionne sur un segment haut de gamme, les prix pratiqués en Chine demeurent raisonnables au vu du niveau d’équipements offerts.

Bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de la voir en action sur nos routes, et que sa date de lancement en France demeure incertaine, la Denza N7 s’avère prometteuse, même si elle doit affronter des concurrents sérieux sur son segment.