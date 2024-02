Test du Swicthbot Curtain 3 : les rideaux intelligents, entre gadgets et atout bien-être

Le Switchbot Curtain 3 se propose de connecter et d’automatiser tous vos rideaux et cela, quel que soit le type de tringle à rideaux. Nous l'avons testé pour vous !

Dans un monde dans lequel la connectivité et la robotique s’invitent dans chaque recoin de nos maisons, le SwitchBot Curtain 3 apparaît comme une promesse de confort supplémentaire, même si elle peut paraître presque décadente. Ce robot se charge simplement de motoriser vos rideaux, permettant un contrôle à distance très précis depuis un smartphone ou via des assistants vocaux.

Cette troisième génération promet de corriger les défauts des modèles précédents en étant plus silencieuse et rapide. Bien que ce produit semble avoir tout pour plaire, il coûte tout de même 89,99 euros par fenêtre, un tarif à doubler si vous avez des doubles rideaux ! Cependant, il offre la promesse d’entrer dans un univers où fermer et ouvrir ses rideaux ne nécessite plus de se déplacer. Un produit intéressant à tester, à la frontière entre le gadget et le véritable outil de bien-être.

Design approfondi et qualité de construction :

Le SwitchBot Curtain 3 est un produit dont le design exprime avant tout sa fonction, ce qui ne l’empêche pas d’être relativement esthétique. Toutefois, rappelons qu’il doit rester caché derrière un rideau ; donc ce n’est pas si grave s’il ne vous tape pas dans l’œil. Le robot se compose d’un corps central blanc qui intègre la motorisation, la batterie et la connectivité Bluetooth.

Ce dispositif longiligne mesure 4,2 cm x 5,1 cm x 17,3 cm et pèse 280 grammes. Il est accompagné de deux bras, chacun muni de deux roues, qui doivent être reliés au corps central et qui assurent le maintien sur la tringle à rideaux. Une fois installé, le robot est quasi invisible, sauf si les rideaux sont transparents. Sa conception en polycarbonate en fait un objet robuste à l’assemblage impeccable. L’appareil peut supporter et déplacer des rideaux pesant jusqu’à 15 kg, avec un diamètre de tringle allant de 1,5 cm à 4 cm avec une circonférence de 4,8 cm à 12,5 cm. De plus, le constructeur pense aux tringles extensibles. Ainsi, le robot est compatible avec des dénivelés allant jusqu’à 0,35 cm.

Le Curtain 3 est équipé d’une batterie au lithium-ion de 3350 mAh, offrant jusqu’à huit mois d’autonomie pour une ouverture et une fermeture par jour. Le constructeur a eu l’excellente idée de proposer un panneau solaire (à 69,99 euros) à connecter en USB au produit pour le recharger en journée.

Son bras articulé permet de l’orienter pour optimiser la recharge. Théoriquement, vous n’aurez jamais à recharger votre robot, ce qui semble confirmé par nos essais. Toutefois, en cas de nombreuses ouvertures et fermetures de rideaux, il n’est pas certain que cela suffise à compenser ce type de consommation électrique.

Installation : bien plus simple que le laisse penser le manuel

Le Curtain 3 est livré avec plusieurs accessoires pour faire face à toutes les situations. Ainsi, en plus du corps du robot et de ses deux bras, il comprend un outil de réinitialisation, des pinces pour rideaux à pattes, une chaînette de perles, une lingette humide pour nettoyer les surfaces et un patch adhésif magnétique.

Avant de commencer l’installation physique, il est nécessaire d’installer l’application Switchbot.

L’application détecte automatiquement l’appareil et l’appairage en Bluetooth avec le robot est quasi instantané. À la fin de ce processus, vous aurez accès à des tutoriels, avec pictogrammes ou en vidéo, pour vous guider dans l’installation physique du robot. L’ensemble est très clair et s’adapte à toutes les configurations. Que vous disposiez de tringles à rail ou d’autres types de tringles, vous trouverez tous les éléments nécessaires pour réussir l’installation.

Dans le cas de rideaux à œillets, nous avons installé le robot sur la tringle, derrière le rideau. Il faut d’abord poser les bras. Ensuite, appuyez sur le bouton latéral d’un des bras et tirez fermement.

Il ne faut pas hésiter à y mettre de la force, sinon rien ne bougera. Vous pourrez alors connecter le premier bras au corps, puis procéder de même avec le second. Le robot est ainsi parfaitement fixé à la tringle, assurant un maintien impeccable.

Maintenant que le robot est installé, il faut faire en sorte qu’il contrôle les rideaux. Dans notre cas, nous utilisons une chaînette perlée avec des pinces à accrocher à chaque œillet. Ainsi, lorsque le robot se déplace, les œillets sont tractés par celui-ci.

La dernière étape consiste à installer un patch adhésif avec un aimant. Ce dernier indiquera au robot les limites à ne pas dépasser. Vous devez donc nettoyer la surface inférieure de la tringle, positionner le robot en position « rideau fermé », puis poser le patch de manière à ce que seules les roulettes du corps central et du bras opposé à la fin de course soient positionnées dessus.

Il est possible que vous ressentiez une certaine appréhension avant de commencer ce processus, surtout si vous avez lu le manuel papier qui peut manquer de clarté. Mais en réalité, si vous suivez méthodiquement chaque étape, en moins de 10 minutes, votre robot sera installé.

Usages

Avant de parler d’usage, il est nécessaire de terminer le processus d’installation. Si vous possédez un double rideau, il vous faudra deux robots. Vous devrez alors répéter le processus une seconde fois et associer les deux robots.

L’opération est très simple et l’application vous guide pas à pas pour éviter toute erreur. Ensuite, via l’application, vous définirez le type d’installation, que ce soit pour un ou deux rideaux.

Le Curtain 3 entame alors un processus de calibrage automatique, partant de la position « rideaux fermés ». Le robot va ensuite mesurer la longueur de la tringle en ouvrant les rideaux et déterminera seul le point d’arrêt. Si cela ne vous semble pas assez précis, un calibrage manuel est également possible.

À cela s’ajoutent des mécanismes de sécurité intégrés, tels que la protection contre les obstacles et la surcharge, assurant ainsi une utilisation sécurisée au quotidien.

Sur l’application, vous pouvez alors définir les positions ouvertes et fermées des rideaux. Nous ne sommes pas limités aux positions ouvert et fermé ; vous pouvez choisir assez précisément le niveau d’ouverture. La visualisation sur l’écran, représentant des rideaux, rend la prise en main très intuitive.

En plus du contrôle manuel, il est possible de programmer des horaires pour l’ouverture et la fermeture automatiques des rideaux, en adéquation avec votre rythme de vie. Ces automatisations peuvent être ajustées pour répondre à des événements spécifiques, comme s’ouvrir avec les premiers rayons du soleil ou se fermer au coucher du soleil.

Le Curtain 3 est vraiment agréable à utiliser. Les mouvements sont fluides et sa capacité à manipuler des rideaux pesant jusqu’à 15 kg, sur une longueur maximale de 3 mètres, et à la vitesse de 5 mm par seconde, est une promesse tenue. Le mode QuietDrift déplace le rideau à une vitesse réduite, ce qui diminue considérablement le bruit généré. Le mouvement est beaucoup plus long, passant alors à 1 mm par seconde. Toutefois, nous passons à une pollution sonore simplement inexistante, contre environ 52 dB à un mètre en mode normal. C’est très appréciable surtout le matin au réveil.

Passons au sujet épineux : l’intégration des assistants vocaux. Bien que le Curtain 3 soit compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, mais également IFTT et Smarthing, il nécessite l’utilisation du SwitchBot Hub, qui fait office de pont entre le Curtain 3 et le réseau domestique. Cela peut être un peu contraignant, à moins que vous souhaitiez pleinement profiter des rideaux connectés dans toute votre maison ou vous équiper d’autres produits de la marque. N’ayant pas reçu ce Hub, nous ne pouvons nous exprimer sur l’efficacité avec ces derniers.

Prix et disponibilité du SwitchBot Curtain 3

Le SwitchBot Curtain 3 est disponible sur le site officiel de la marque ainsi que chez certains revendeurs tiers tel qu’Amazon.