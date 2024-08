Test du siège Sihoo Doro S300 : une chaise dite ergonomique

Vous passez des heures devant votre écran et votre dos crie au secours ? Le Sihoo Doro S300 promet de révolutionner votre confort au bureau. Mais à près de 1000 euros, cette chaise haut de gamme tient-elle vraiment ses promesses ? On a testé pour vous ce siège venu de Chine.

Sihoo Doro S300 // Source : Frandroid

Fiche technique

Avant de plonger dans les détails, voici un aperçu rapide des caractéristiques du Sihoo Doro S300 :

Poids maximal supporté : 150 kg

Hauteur d’assise réglable : 42-53 cm

Matériaux : Structure en aluminium, tissu mesh respirant

Dimensions totales : 70 cm (L) x 70 cm (P) x 118-129 cm (H)

Réglages : Hauteur, profondeur d’assise, inclinaison du dossier, tension, support lombaire, accoudoirs 6D

Garantie : 5 ans

Notez que le siège testé a été prêté par Sihoo

Montage : un jeu d’enfant

Le Sihoo Doro S300 a été qualifié de chaise ergonomique « défiant la gravité »… intrigant ?!

Déballons le bestiau ! Le Sihoo Doro S300 arrive dans une boîte imposante, mais bien organisée. Chaque élément est soigneusement emballé et protégé. Le manuel d’instructions est clair, avec des schémas détaillés. Un petit plus : Sihoo propose même une vidéo de montage en ligne pour les allergiques à la lecture.

Le processus de montage en lui-même est relativement simple. Comptez environ 30 minutes si vous prenez votre temps. La clé Allen fournie suffit pour l’assemblage, pas besoin de sortir votre caisse à outils.

Une fois montée, la chaise inspire confiance. Aucun jeu suspect, tout semble solide et bien ajusté. Un bon point pour Sihoo sur ce premier contact.

Design : futurisme et sobriété

Premier coup d’œil : le Sihoo Doro S300 en jette ! Son look futuriste ne laisse pas indifférent. La structure en aluminium brossé contraste joliment avec le tissu mesh du dossier et de l’assise. Disponible en noir ou en blanc/gris, il s’intégrera facilement dans la plupart des intérieurs.

Sihoo Doro S300 // Source : Frandroid

Le design n’est pas qu’esthétique, il se veut avant tout ergonomique. Le dossier épouse naturellement la courbe du dos, tandis que les ailes du support lombaire sont clairement visibles. Les accoudoirs à la forme travaillée complètent l’ensemble.

Sihoo Doro S300 // Source : Frandroid

Attention toutefois : si vous cherchez une chaise discrète, passez votre chemin. Le Sihoo Doro S300 attire l’œil et ne manquera pas de susciter des commentaires lors de vos visioconférences !

Des réglages à n’en plus finir

Accrochez-vous, on entre dans le vif du sujet. Le Sihoo Doro S300 se targue d’offrir un niveau de personnalisation inégalé. Et force est de constater qu’il tient ses promesses sur ce point.

Commençons par l’assise : sa hauteur se règle classiquement via un vérin pneumatique. Plus original, sa profondeur est également ajustable sur plusieurs centimètres. Un vrai plus pour s’adapter à toutes les morphologies.

Sihoo Doro S300 // Source : Frandroid

Le dossier n’est pas en reste. Sa hauteur se module pour aligner parfaitement le support lombaire avec votre colonne. L’inclinaison se bloque sur 3 positions, de la posture droite à la position quasi-allongée. Le must : la tension du dossier s’adapte à votre poids pour un balancement naturel.

Les accoudoirs sont probablement les plus polyvalents que j’ai pu tester. Hauteur, largeur, profondeur, angle… tout se règle ! Un vrai couteau suisse pour vos bras.

Sihoo Doro S300 // Source : Frandroid

Enfin, parlons du fameux support lombaire. Ses deux ailes se règlent indépendamment en hauteur et en profondeur. De quoi cibler précisément la zone à soulager.

Seul petit regret : l’absence d’un véritable appui-tête. Le haut du dossier fait office de repose-nuque, mais son efficacité est limitée.

Confort : Le nerf de la guerre

Tous ces réglages, c’est bien beau. Mais qu’en est-il une fois assis ? Premier constat : le Sihoo Doro S300 impose une période d’adaptation. Il faut prendre le temps de trouver les bons réglages, quitte à tâtonner un peu.

Une fois la configuration idéale trouvée, le confort est au rendez-vous. Le mesh offre un bon maintien tout en restant respirant. Fini les séances de travail dos trempé en plein été ! Le support lombaire remplit parfaitement son office, soulageant efficacement le bas du dos.

Sihoo Doro S300 // Source : Frandroid

La position assise « active » encouragée par la chaise demande un temps d’adaptation. On se sent d’abord un peu « poussé » vers l’avant. Mais après quelques jours, on apprécie cette posture qui soulage vraiment le dos sur le long terme.

Petit bémol : l’assise pourrait être un poil plus rembourrée pour les longues sessions. Et si vous aimez vous avachir complètement, ce n’est clairement pas la chaise idéale.

Prix et disponibilité : aïe, le portefeuille !

Parlons gros sous. Le Sihoo Doro S300 est clairement positionné sur le haut de gamme. Son prix conseillé frôle les 900 €, même si des promotions permettent de le trouver aux alentours de 800 €, voire moins en période de lancement. On peut même descendre à moins de 650 euros avec certaines remises.

C’est un investissement conséquent, indéniablement. Mais si on le compare à certaines références du marché comme Herman Miller, le tarif reste « contenu ». La garantie de 5 ans est un plus pour se rassurer sur la durabilité du produit.

La disponibilité est encore un peu limitée. Le Sihoo Doro S300 se trouve principalement en ligne, directement chez le fabricant ou via quelques revendeurs spécialisés, ainsi qu’Amazon. Difficile donc de l’essayer avant achat, ce qui peut freiner vu le tarif.

Pour aller plus loin

Chaise gaming : les meilleurs fauteuils pour gamer en 2024