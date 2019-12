Test de l’Anker Soundcore Wakey : réveil Bluetooth avec de la charge sans fil pour votre smartphone

Introduction

Anker a dévoilé un réveil un peu particulier sous sa marque dédiée à l'audio Soundcore : il s'agit du Wakey. Il charge votre smartphone sans fil, mais aussi des AirPods Pro, et peut également servir d'enceinte connectée. Nous l'avons testé durant un mois sur notre table de chevet.

J’aime la sobriété d’une table de chevet avec un simple accessoire posé dessus. Jusqu’à maintenant, j’avais opté pour un chargeur sans fil type stand, on en a sélectionné quelques-uns dans ce guide d’achat. Avec les assistants embarqués sur nos smartphones, Apple Siri ou Google Assistant, on peut facilement transformer son smartphone en enceinte connectée. Je cherchais néanmoins une solution plus complète, et je suis tombé sur ce réveil conçu par Anker : le Soundcore Wakey.

NB : ce test a été réalisé à partir d’un modèle acheté par le testeur pour son usage personnel.

Un réveil tout-en-un : chargeur sans fil et enceinte Bluetooth

En combinant un réveil, une enceinte sans fil Bluetooth, la radio FM et un chargeur sans fil dans un seul appareil, Anker a fourni tous les éléments nécessaires sans ajouter la complication des fonctionnalités de la maison intelligente comme l’assistant connecté. Car oui, ce n’est pas une enceinte connectée : pas d’Alexa, ni de Google Assistant… vous aurez accès aux assistants connectés via votre smartphone.

Dans l’ensemble, le Soundcore Wakey est vraiment attrayant, avec un boîtier blanc, rose ou noir minimaliste et une calandre gris clair en tissu, qui rappelle les enceintes Google Home – il est également assez compact, conçu pour s’installer confortablement sur votre table de chevet.

En dessous de la grille, vous trouverez des boutons pour allumer la radio FM, contrôler le volume, lire / mettre en pause votre musique, régler l’alarme… Sous la grille en tissu se trouve un écran LED qui vous indique l’heure, s’adaptant automatiquement au niveau de lumière de son environnement – vous ne serez pas aveuglé si vous devez vérifier l’heure au milieu de la nuit.

Application et fonctionnalités

Si vous installez l’application dédiée, vous pourrez tout programmer, vos radios FM préférées, 15 alarmes différentes, etc.

Soundcore Télécharger gratuitement

L’application Soundcore offre même des fonctionnalités qui pourront s’avérer très agréables et pratiques : des bruits sonores réglables (Superior Sleep avec 10 sons différents que vous pouvez mixer) pour se détendre ou s’endormir par exemple, mais aussi un mode réveil intelligent.

C’est également via cette app que vous gérez les mises à jour logicielles de votre réveil. D’ailleurs : vous pouvez même désactiver automatiquement les LED sur une plage horaire précise, pratique la nuit quand vous dormez.

À l’arrière, il y a des ports pour l’antenne radio, deux ports USB pour charger vos appareils et une entrée AUX si vous souhaitez connecter votre appareil directement au Wakey. Évidemment, la connexion Bluetooth fonctionne également très bien.

Le dessus du Wakey intègre un socle de charge sans fil qui vous permet de placer votre appareil compatible Qi. Selon Anker, il offre une « charge rapide de 10 Watts pour les Samsung (et autres Android) et une charge de 7,5 W pour les iPhone » – cela fait désormais un mois que je l’utilise pour un iPhone 11 Pro, un Pixel 4 et un Galaxy Note 10.

La charge reste bien plus lente que si elle était filaire, mais ça fait un mois que je charge mes smartphones tous les jours dessus. Faites juste attention à bien placer le téléphone au centre du cercle en caoutchouc, une petite LED bleue apparaît pour vous confirmer que vous l’avez bien positionné. Je me suis habitué à entendre le bip sonore de l’iPhone qui se charge, mais c’est évidemment moins naturel que le format stand des chargeurs sans fil.

Du côté de la qualité sonore, le Wakey utilise deux drivers de 5 Watts, cela signifie qu’il peut fournir un son assez fort. Les basses sont un peu faibles dans l’ensemble, les médiums et les aigus sonnent bien. Les voix sont nettes et claires, top pour les podcasts et la radio.

Bref, rien d’extraordinaire, mais pas de faute dans l’ensemble : c’est une enceinte Bluetooth très correcte de ce point de vue.

Prix et disponibilité

L’Anker Soundcore Wakey est un produit un peu unique, son prix est donc unique : environ 77 euros sur Amazon à l’heure où j’écris ces lignes (je l’ai payé plus cher).

Il est disponible en trois coloris : blanc, noir et rose.